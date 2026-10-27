TPBank Biz ra mắt giao diện mới: “May đo” trải nghiệm Ngân hàng Số cho từng loại hình doanh nghiệp

TPBank vừa chính thức ra mắt giao diện mới cho TPBank Biz, Nền tảng Ngân hàng Số dành cho Khách hàng Doanh nghiệp. Giao diện được thiết kế cho phép ưu tiên hiển thị các tính năng phù hợp đặc thù nghiệp vụ của doanh nghiệp hoặc tùy chỉnh theo vai trò người dùng, giúp thao tác tiện lợi hơn, theo dõi dòng tiền trực quan hơn và ra quyết định kịp thời hơn.

Từ hộ kinh doanh nhỏ đến tập đoàn lớn, mỗi doanh nghiệp đều có những nhu cầu giao dịch thanh toán và quản trị dòng tiền riêng biệt. Ngay trong cùng một tổ chức, mỗi vị trí cũng tương tác với ngân hàng theo một cách khác nhau. Chủ doanh nghiệp cần nắm nhanh bức tranh tài chính tổng thể để định hướng điều hành. Kế toán đòi hỏi thao tác tiện lợi để thực hiện hoặc tra cứu các giao dịch thanh toán, chi lương ... TPBank đã nghiên cứu và thiết kế giao diện theo hướng “may đo hóa” trải nghiệm trên TPBank Biz để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dùng.

GIAO DIỆN TÙY CHỈNH PHÙ HỢP VỚI ĐẶC THÙ DOANH NGHIỆP

TPBank Biz giờ đây có các giao diện chuyên biệt để doanh nghiệp có thể lựa chọn. Với hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, TPBank Biz được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại và tinh gọn, các tính năng thường xuyên được sử dụng được hiển thị tại vị trí tiện lợi, đáp ứng nhịp giao dịch linh hoạt hằng ngày.

Với doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các doanh nghiệp lớn, giao diện mang phong cách sang trọng với gam vàng chủ đạo, đồng thời ưu tiên các công cụ quản trị tài chính chuyên sâu. Các phiên bản đều có hệ màu, bố cục và cấu trúc thông tin nhất quán, giúp người dùng tiếp cận nhanh dữ liệu quan trọng và làm quen ngay từ lần đầu sử dụng.

Với giao diện mới, TPBank Biz vận hành như một trợ lý quản trị tài chính thông minh và hiểu ý. Ngay trên trang chủ, khu vực nhắc việc thông minh tập trung các khuyến cáo tuân thủ quy định, lời nhắc hoàn tất giao dịch và thông tin cập nhật về dịch vụ ngân hàng số mới. TPBank hiểu rằng với doanh nghiệp, chỉ một yêu cầu tuân thủ bị bỏ lỡ cũng có thể làm gián đoạn hoạt động giao dịch. Vì vậy, tính năng này giúp đội ngũ tài chính chủ động kiểm soát tiến độ và xử lý đúng hạn mà không cần theo dõi thủ công.

SẮP XẾP TIỆN ÍCH LINH HOẠT TÙY BIẾN THEO TỪNG VAI TRÒ NGƯỜI DÙNG

TPBank Biz còn cho phép tùy biến theo vai trò của từng người dùng trong doanh nghiệp. Mỗi người dùng có thể chủ động thêm, bớt các dịch vụ thường dùng và sắp xếp lại bố cục trang chủ ở tối đa sáu khu vực tùy chỉnh, phù hợp với nghiệp vụ đảm nhiệm. Bộ phận kế toán có thể ưu tiên các tác vụ thanh toán theo hóa đơn, trong khi chủ doanh nghiệp đặt báo cáo tài chính ở vị trí trung tâm… Trên cùng một nền tảng, mỗi vị trí đều có một không gian làm việc tối ưu, giúp rút ngắn thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả vận hành.

Với người đứng đầu doanh nghiệp, giá trị nổi bật nằm ở khả năng nắm bắt toàn cảnh tài chính trên một màn hình duy nhất. Dòng tiền thu chi được trực quan hóa với dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, thay thế cho việc tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn rời rạc. Từ chính dữ liệu thanh khoản đó, hệ thống chủ động đề xuất các giải pháp tài chính phù hợp, giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tức thời “sức khỏe tài chính” và đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời, chính xác.

Các nghiệp vụ từ thanh toán, chuyển tiền, vay vốn đến kết nối phần mềm kế toán, cũng được tái cấu trúc khoa học hơn theo đặc thù của doanh nghiệp. Nhờ vậy, các giao dịch hằng ngày được thực hiện nhanh chóng và liền mạch hơn.

NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP LÀ TRỌNG TÂM CỦA ĐỔI MỚI SỐ

Giao diện mới của TPBank Biz là bước tiếp nối trên hành trình đổi mới số mà TPBank kiên định theo đuổi nhiều năm qua, không chỉ dừng ở việc số hóa giao dịch mà phải đáp ứng nhu cầu của từng doanh nghiệp, trở thành đối tác đồng hành giúp nâng cao năng suất và hiệu quả trong vận hành và quản trị doanh nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng một ngân hàng số thực sự hiệu quả phải vận hành theo nhịp của doanh nghiệp, chứ không đặt doanh nghiệp vào khuôn khổ của ngân hàng. Giao diện mới của TPBank Biz là cách TPBank hiện thực hóa niềm tin đó: mỗi loại hình doanh nghiệp, mỗi vị trí đều có một trải nghiệm được thiết kế dành riêng cho mình. Với chúng tôi, đổi mới không phải là đích đến mà là cam kết thường trực, để TPBank Biz luôn đi trước một bước trong việc kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp Việt”, ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank chia sẻ.