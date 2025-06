Trải nghiệm hành trình Timeluxe tại lễ giới thiệu The Matrix One Premium

Sự kiện chính thức đánh dấu màn “trình làng” sản phẩm trong bộ sưu tập cao cấp nhất của MIK Group, biểu tượng mới của phong cách sống thời thượng tại trung tâm hành chính - kinh tế mới phía Tây Hà Nội.

Ngày 15/6, tại khách sạn JW Marriott Hotel Hanoi, Hà Nội, sự kiện giới thiệu dự án The Matrix One Premium đã diễn ra với những cung bậc cảm xúc đầy thăng hoa.

Ngay từ những bước chân đầu tiên, khách mời đã được dẫn dắt vào hành trình khám phá triết lý sống "Timeluxe", nơi thời gian không chỉ được đo bằng khoảnh khắc, mà bằng chất lượng và chiều sâu trải nghiệm. Không gian sự kiện được thiết kế như một lát cát đầy sống động, kết hợp giữa công nghệ đa chiều và hiệu ứng ánh sáng đồng bộ và những chuyển động đa tầng.

Mở màn sự kiện là phần trình diễn nghệ thuật đặc sắc, kết hợp tinh tế giữa dàn giao hưởng, hợp xướng chuyên nghiệp và giọng ca nội lực vang lên đầy cảm xúc qua giai điệu “O sole Mio” như bản tuyên ngôn khai mở hành trình sống đỉnh cao cùng The Matrix One Premium.

Trong không gian sân khấu rực rỡ, dàn nhạc sống quy mô lớn trình diễn đầy thăng hoa, hòa quyện cùng ánh sáng và âm thanh đa lớp, đánh thức mọi giác quan và dẫn dắt cảm xúc khán giả vào một không gian nghệ thuật mang đậm dấu ấn sang trọng và vượt thời gian.

Hàng trăm khách hàng ấn tượng và cảm xúc trong sự kiện giới thiệu dự án The Matrix One Premium.

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật thị giác, sân khấu bùng nổ với hiệu ứng ánh sáng ấn tượng, dàn dựng như một cỗ máy thời gian biểu trưng cho “hành trình nâng tầm giá trị sống”. Cùng với sự xuất hiện đầy khí chất của Diva Mỹ Linh, hoàng tử Vpop Hoàng Hải, như điểm chạm hoàn hảo khép lại bản giao hưởng nghệ thuật trong dư âm thăng hoa và cảm xúc lan tỏa.

Diva Mỹ Linh đem đến điểm chạm cảm xúc thăng hoa tại sự kiện.

Tại sự kiện, đại diện MIK Group, chủ đầu tư dự án cho biết: “The Matrix One Premium không chỉ là một dự án bất động sản - đây là phiên bản giới hạn, là dự án thuộc bộ sưu tập Landmark cao cấp nhất của MIKGroup. Tại đây, chúng tôi mang đến một chuẩn mực sống khác biệt, một tổ hợp kiến trúc và tiện ích được kiến tạo dành riêng cho những chủ nhân tìm kiếm sự tinh tế, thời thượng và độc bản.

The Matrix One Premium chính là lựa chọn của những người dẫn dắt xu hướng - những người không chỉ sở hữu một không gian sống, mà sở hữu cả một tuyên ngôn cá nhân”.

Cũng tại lễ giới thiệu dự án, MIK Group đã công bố chính sách quà tặng đặc biệt dành riêng cho khách hàng hoàn tất giao dịch tại sự kiện đó là cặp tour du lịch châu Âu trị giá lên tới 150 triệu đồng.

Lễ ra mắt dự án The Matrix One Premium đã mang đến hành trình trải nghiệm đẳng cấp, tái hiện tinh thần sống thời thượng mà The Matrix One Premium hướng tới. Từ không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, hiệu ứng thị giác - thính giác sống động cho đến những đặc quyền dành cho những chủ nhân tinh hoa, tất cả đều khẳng định vị thế dẫn đầu của The Matrix One Premium trong phân khúc bất động sản hạng sang.

The Matrix One Premium ra mắt thị trường tại trung tâm mới của Hà Nội.

Với The Matrix One Premium, MIK Group không chỉ giới thiệu một sản phẩm mà giới thiệu một chuẩn sống, một tầm nhìn và một lời mời bước vào tương lai của phong cách sống đỉnh cao giữa trung tâm mới của thủ đô.