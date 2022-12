Triệt để xử lý những vi phạm tại chung cư trên địa bàn TP.HCM

Vấn đề an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư… vẫn đang diễn ra chưa có biện pháp xử lý triệt để.

TỆ NẠN TRONG CHUNG CƯ

Tại hội thảo về “Công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM”, do Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức mới đây, ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố hiện có 20/22 quận, huyện, TP. Thủ Đức có 1.557 nhà chung cư, gồm 2.742 lô chung cư với 342.532 căn hộ, trong đó có 750.000 nhân khẩu (hơn 32.000 nhân khẩu là người nước ngoài).

Tranh chấp, khiếu nại kéo dài giữa cư dân và chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành; việc chậm cấp giấy, sở hữu chung - riêng trong chung cư, chế tài vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư chưa đủ mạnh... là những vướng mắc đối với cơ quan quản lý nhà nước về nhà chung cư.

Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được đảm bảo tại nhiều chung cư.

Đại diện công an TP.HCM cho biết, công an thành phố đã tổ chức đánh giá, phân loại 879 nhà chung cư, phát hiện 402 cơ sở không đảm bảo quy định, quy chuẩn an toàn. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng cảnh sát phòng cháy đã kiểm tra 992 lượt, phát hiện 74 hành vi vi phạm, đề xuất, ban hành 60 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 323 triệu đồng...

Công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn TP.HCM đang được các cơ quan quản lý chú trọng - Ảnh: BC.

Đặc biệt, vị này cũng cho hay vấn đề an toàn, an ninh tại một số chung cư đang có vấn đề. Công tác phối hợp giữa công an phường, xã, thị trấn với ban quản lý, ban quản trị, vệ tại chung cư chưa thực sự hiệu quả.

Tại những chung cư cao cấp, chung cư mới, nhiều cảnh sát khu vực, công an phường chưa được cấp thẻ từ dẫn đến hiệu quả công tác kiểm tra cư trú còn hạn chế.

Thêm vào đó, tồn tại tình trạng các căn hộ chung cư cho thuê theo giờ, người dân không thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú. Hầu hết các vụ việc về tệ nạn xã hội xảy ra đều có liên quan đến vấn đề này

NHỨC NHỐI CHIẾM DỤNG QUỸ BẢO TRÌ

Vấn đề nóng nữa là việc chiếm dụng phí bảo trì chung cư vẫn tồn tại. Theo bà Nguyễn Thị Đoan Trang, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Thủ Đức, trên địa TP. Thủ Đức có 162 chung cư đang hoạt động, với 167 ban quản trị (do có 5 chung cư có 2 ban quản trị). Trong số này, 103 ban quản trị đã nhận kinh phí bảo trì, trong đó 12 trường hợp đã nhận bàn giao và sử dụng hết, 15 trường hợp chưa bàn giao đủ và chưa quyết toán.

Một số chủ đầu tư thu phí bảo trì nhà chung cư nhưng không gửi vào tổ chức tín dụng mà sử dụng khoản kinh phí này để đầu tư kinh doanh. Việc này dẫn đến các ban quản trị gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, làm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Bà Trang kiến nghị Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát và đề nghị công an TP.HCM xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhất là các hành vi chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì.

Đồng quan điểm, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, cho biết trên địa bàn có 15 chung cư được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2005.

Tình trạng chậm bàn giao quỹ bảo trì phát sinh do mâu thuẫn lợi ích (sở hữu chung - riêng) không được giải quyết, chủ đầu tư giữ lại quỹ bảo trì để gây áp lực. Trong khi đó, các quy định chế tài của cơ quan chức năng không đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa. Cần có chế tài cụ thể để giải quyết những trường hợp này.

Trước các khó khăn, vướng mắc kể trên, đại diện công an TP.HCM cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố để xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định; kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế và xử lý nghiêm chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị theo quy định…