Trúng nhà sang, nhận vàng và iphone 18 Duo khi gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền tại ngân hàng NCB

Sản phẩm Tiết kiệm Siêu đặc quyền của ngân hàng NCB tiếp tục gây sốt với chương trình “Lời quà bạt ngàn – Lãi nhà bạc tỷ”, tổng giá trị giải thưởng lên tới 338 tỷ đồng, với 71 bất động sản cao cấp, vàng 24K cùng hơn 70.000 phần quà hấp dẫn.

Ngày 12/10, NCB tổ chức lễ trao thưởng cho hai khách hàng may mắn trúng biệt thự trị giá 25 tỷ đồng và căn hộ trị giá 10 tỷ đồng của Sun Group trong chương trình “Lời trải nghiệm, lãi nhà sang”. Cùng với ba căn hộ cao cấp đã được trao tặng trước đó, chỉ sau một tháng triển khai, 5 bất động sản tổng trị giá 65 tỷ đồng đã lần lượt tìm được chủ nhân từ chương trình dành cho khách hàng gửi tiết kiệm Siêu đặc quyền NCB Signature Savings.

5 BẤT ĐỘNG SẢN TRỊ GIÁ 65 TỶ ĐỒNG ĐÃ CÓ CHỦ TRONG VÒNG 1 THÁNG

Chị Nguyễn Thị Ngân Quỳnh – Khách hàng trúng giải đặc biệt tháng 9, 01 biệt thự trị giá 25 tỷ đồng tại Charmora City (Khánh Hòa).

Đại diện NCB trao căn hộ 10 tỷ đồng cho gia đình chị Phùng Thị Mỹ Hạnh – Khách hàng trúng giải thưởng tuần 4 tháng 9.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Tạ Kiều Hưng, Thành viên Hội đồng Quẩn trị, Tổng giám đốc NCB nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn vun đắp niềm tin từ những giá trị khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận và kiểm chứng. Đây cũng là cách NCB khẳng định cam kết đồng hành thực chất, để khách hàng an tâm tích lũy và bứt phá tới những mục tiêu tài chính lớn hơn”.

Không chỉ trao thưởng, NCB cùng Sun Group còn tổ chức cho các gia đình trúng giải tham quan dự án Blanca City và Charmora City, khám phá không gian căn hộ mẫu cao cấp và trải nghiệm hệ thống tiện ích tại các dự án mà mình vừa may mắn sở hữu.

Trải nghiệm “trúng thật – trao thật – tận tay trải nghiệm nhà sang” đã tạo nên giá trị vượt xa kỳ vọng về một sản phẩm tiết kiệm thông thường, làm nên dấu ấn chất lượng, đẳng cấp, khác biệt cho sản phẩm NCB Signature Savings trên thị trường.

Đáng chú ý, ngay tối 12/10, NCB tiếp tục tổ chức phiên livestream quay thưởng tuần đầu tiên của tháng 10 và đã tìm ra 3 chủ nhân mới của các căn hộ Charmora City (Khánh Hòa) trị giá 3 tỷ đồng mỗi căn: bà Nguyễn Thị Năm (mã dự thưởng 007332), ông Lê Việt Cường (mã dự thưởng 012408) và bà Trần Kim Dung (mã dự thưởng 004624).

Phiên quay thưởng cũng tìm ra chủ nhân của 3 giải Nhì, mỗi giải là 1 cây vàng 24K DOJI, cùng 5 giải Ba, mỗi giải là 5 chỉ vàng 24K DOJI.

TIẾP TỤC CUỘC ĐUA QUÀ TẶNG TỔNG TRỊ GIÁ 338 TỶ ĐỒNG, CƠ HỘI TRÚNG NHÀ SANG VÀ VÀNG 24K MỖI TUẦN

Sau những giải thưởng hàng chục tỷ đồng đã tìm được chủ nhân, NCB tiếp tục nâng sức hấp dẫn của Tiết kiệm Siêu đặc quyền với chương trình “Lời quà bạt ngàn – Lãi nhà bạc tỷ”, tổng giá trị giải thưởng lên tới 338 tỷ đồng kéo dài đến hết ngày 31/01/2027.

NCB tiếp tục tặng quà 338 tỷ đồng cho khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền.

Điểm nhấn của chương trình là 71 bất động sản cao cấp thuộc hệ sinh thái Sun Group cùng hàng trăm giải vàng 24K và hơn 70.000 phần quà hấp dẫn. Các giải thưởng được trao qua 16 kỳ quay tuần, 4 kỳ quay tháng và 1 kỳ quay chung cuộc và quay thưởng hàng ngày trên NCB iziMobile.

Khách hàng gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền từ 500 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng và đáp ứng điều kiện chương trình sẽ được cấp mã dự thưởng theo tuần. Mỗi tuần, NCB trao 3 giải Nhất, mỗi giải là một căn hộ cao cấp Sun Group trị giá 3 tỷ đồng; 3 giải Nhì, mỗi giải 1 cây vàng 24K DOJI; và 5 giải Ba, mỗi giải 5 chỉ vàng 24K DOJI.

Ở kỳ quay thưởng tháng, khách hàng có tổng tiền gửi mở mới từ 2 tỷ đồng trong tháng và đáp ứng điều kiện chương trình sẽ có cơ hội quay số trúng căn hộ cao cấp Sun Group trị giá 5 tỷ đồng. Mỗi tháng có 5 Giải Nhất - 5 căn hộ, 5 giải Nhì - 5 cây vàng 24K DOJI; 8 giải Ba mỗi giải 5 chỉ vàng 24K DOJI, tương ứng 20 căn hộ tổng trị giá 100 tỷ đồng qua 4 kỳ quay tháng.

Đặc biệt, phiên quay số chung cuộc - dành riêng cho khách hàng có tổng tiền gửi Tiết kiệm Siêu đặc quyền từ 5 tỷ đồng, kỳ hạn 06 tháng trở lên trong thời gian từ 1/10/2026 đến 31/1/2027 - dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 2/2027 với giải thưởng cao nhất là 03 bất động sản Sun Group trị giá 15 tỷ đồng/giải.

Mã dự thưởng được phát hành theo từng kỳ quay và chỉ có hiệu lực trong kỳ tương ứng. Hình ảnh cùng kết quả các buổi quay thưởng được công khai trên các kênh truyền thông chính thức của NCB.

Khách hàng cũng có cơ hội thử vận may mỗi ngày trên ứng dụng NCB iziMobile. Với khoản tiết kiệm mở mới từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng và đáp ứng thể lệ, khách hàng được cấp mã quay thưởng để có cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị trong tổng số hơn 70.000 phần quà của NCB, gồm điện thoại iPhone Duo 512GB, vàng 24K và các giải tiền mặt trị giá tới 3,5 triệu đồng/giải.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại quay số may mắn Tiết kiệm siêu đặc quyền, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng NCB 1800 6166, gửi email về địa chỉ callcenter@ncb-bank.vn, hoặc xem chi tiết chương trình tại đây.