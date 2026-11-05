Trung Quốc xác nhận đang thảo luận về cuộc gặp ba bên với Mỹ và Nga tại APEC

Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trong hai ngày 18-19/11. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai sự kiện này, sau sự kiện tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014.
Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ giữa lãnh đạo ba nước.
Theo hãng tin Bloomberg, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đưa ra xác nhận này tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh khi trả lời câu hỏi liệu ba nhà lãnh đạo có kế hoạch gặp nhau tại Thâm Quyến hay không.
“Trung Quốc đang trao đổi với các bên liên quan về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ”, bà Mao Ninh nói.
Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã công khai bày tỏ quan tâm đến một cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong tháng này. Phát biểu của bà Mao, được đưa ra 2 tuần trước khi hội nghị khai mạc, cho thấy Bắc Kinh để ngỏ khả năng tổ chức cuộc gặp này.
Trước đó, tờ báo Financial Times đưa tin quan chức Mỹ, Trung Quốc và Nga đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc về việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa nguyên thủ, có thể diễn ra tại Thâm Quyến trong 2 tuần tới. Thông tin này được dẫn từ các nguồn tin thân cận nắm rõ tình hình tại Washington, Bắc Kinh và Moscow.
“Công tác tổ chức một cuộc gặp như vậy đang diễn ra”, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói với Financial Times.
Tuy nhiên, khi Financial Times hỏi về triển vọng cuộc gặp ba bên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó chỉ cho biết Bắc Kinh đang liên lạc với các bên liên quan về cuộc gặp giữa nguyên thủ Trung Quốc và Nga. Phía Trung Quốc không đề cập đến khả năng gặp ba bên có sự tham gia của ông Trump.
Theo Financial Times, chưa rõ ba bên đang trực tiếp thảo luận với nhau hay Bắc Kinh đang đàm phán song phương riêng rẽ với Washington và Moscow. Các nguồn tin khi đó nhấn mạnh rằng Trung Quốc, với tư cách nước chủ nhà APEC và là bên sẽ đứng ra tổ chức cuộc gặp, vẫn chưa quyết định có tiến hành hay không.
Bắc Kinh đưa ra xác nhận về cuộc gặp ba bên sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, theo đó Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện. Theo hãng tin Reuters, cũng trong ngày thứ Tư, bà Mao Ninh cho biết kết quả bầu cử là công việc nội bộ của Mỹ. Bà khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục quản lý bất đồng và mở rộng hợp tác với Washington.
Theo giới phân tích, loạt sức ép trái chiều sau cuộc bầu cử sẽ bộc lộ rõ trong chuyến công du châu Á của ông Trump cuối tháng này, gồm chặng dừng tại Philippines và Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến.
Một số nhà phân tích cho rằng kết quả này có thể giúp Trung Quốc có thêm lợi thế trong đàm phán thương mại với Mỹ, trong bối cảnh thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước sẽ hết hạn vào tháng 1 tới.
Tuy nhiên, bà Alicia Garcia-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng Natixis, cho rằng Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ không để ông Trump toàn quyền trong các thỏa thuận với Bắc Kinh. Đảng này từng chỉ trích các cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập thiếu thực chất ở những vấn đề then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI).
Về phía Nga, ngày thứ Tư (4/11), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói với phóng viên truyền thông nhà nước Nga rằng kết quả bầu cử là công việc nội bộ của Mỹ. Ông bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa bình đối với cuộc chiến tại Ukraine.
Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC lần thứ 33 sẽ diễn ra tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, trong hai ngày 18-19/11. Đây là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai sự kiện này, sau sự kiện tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014.
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