Trung ương tập trung thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2027

Buổi sáng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, tập trung thảo luận ba nội dung.
Thứ nhất là Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”.
Thứ hai là Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, thay thế Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân.
Thứ ba là Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thay thế Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Cũng trong buổi sáng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong hai ngày làm việc 5 và 6/10.
Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận ba nhóm nội dung.
Trong đó, Trung ương cho ý kiến về Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.
Các đại biểu cũng thảo luận Đề cương tổng thể và bốn đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Nội dung thứ ba được thảo luận là Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
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