Truy tố 8 bị can vụ sai phạm đấu thầu sách giáo khoa và nhận hối lộ

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục) về tội “Nhận hối lộ”, Tô Mỹ Ngọc (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng), Nguyễn Trí Minh (Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát) về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, còn 5 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, việc mua giấy để phục vụ in sách giáo dục là hoạt động thường xuyên của Nhà xuất bản Giáo dục. Trước năm 2017, Nhà xuất bản Giáo dục đều áp dụng hình thức chào giá khi mua giấy để phục vụ in sách giáo dục.

Năm 2017, bị can Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục, có quyền quyết định trong việc mua sắm giấy in phục vụ in sách giáo khoa.

Theo đề nghị của bị can Tô Mỹ Ngọc, Nguyễn Trí Minh, bị can Thái chỉ đạo nhân viên thực hiện 3 nhóm hành vi sai phạm.

Thứ nhất, lựa chọn mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh trái quy định của Luật Đấu thầu để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực.

Thứ hai, tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu giúp các công ty nêu trên có lợi thế so với các công ty đối thủ.

Thứ ba, hợp thức hóa thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho 2 công ty được cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản Giáo dục.

Nhờ có sự tạo điều kiện của ông Thái, từ năm 2018 đến năm 2021, các công ty của bà Tô Mỹ Ngọc đã tham gia và trúng 13 gói thầu với tổng trị giá 2.101 tỷ đồng. Còn công ty Minh Cường Phát của ông Nguyễn Trí Minh được tham gia và trúng 5 gói thầu với tổng số tiền 209 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự TP Hà Nội, căn cứ khối lượng giao nhận thực tế hàng hóa, cơ quan điều tra xác định tổng thiệt hại của vụ án là 10 tỷ đồng.

Từ việc tạo điều kiện cho 2 công ty trúng thầu, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục đã nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng từ bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh.

Cụ thể, năm 2017, sau khi chỉ đạo nhân viên đưa Công ty Phùng Vĩnh Hưng, Công ty Minh Cường Phát vào danh sách các nhà thầu được gửi yêu cầu báo giá, gửi hồ sơ yêu cầu, tiết lộ thông tin về thông số kỹ thuật, khối lượng hàng hóa trước thời điểm phát hành hồ sơ dự thầu, hợp thức hóa hồ sơ ấn định cho 2 công ty trúng thầu, ông Thái đã nhận số tiền 3,2 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc, nhận 2,9 tỷ đồng từ Nguyễn Trí Minh.

Các năm tiếp theo, từ 2018-2021, ông Thái thông đồng, thống nhất với Ngọc, Minh để sắp xếp, tạo điều kiện cho các công ty được tham gia vào “danh sách ngắn” các công ty được tham gia chào giá, cung cấp giấy in cho Nhà xuất bản Giáo dục. Qua đó, ông Thái nhận 16,8 tỷ đồng từ Ngọc và 2 tỷ đồng từ Minh. Tổng số tiền nhận hối lộ của cựu Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục là gần 25 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Thái thừa nhận chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trưởng ban Kế hoạch Marketing), Đinh Quốc Khánh (Phó trưởng ban Kế hoạch Marketing) tổ chức việc mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn theo quy định của Luật Đấu thầu, không thực hiện theo phương thức chào giá như các năm trước đó.

Sau khi họp Ban chỉ đạo thống nhất về việc lựa chọn phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, ông Thái chỉ đạo tổ chức thực hiện với 7 gói thầu năm 2017. Cựu Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục thừa nhận việc áp dụng hình thức trên để đấu thầu là trái quy định tại khoản 1, Điều 2; khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu và khoản 2, Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

Từ năm 2018 – 2021, Nhà xuất bản Giáo dục đã áp dụng quy định về mua sắm hàng hóa do Hội đồng thành viên ban hành để tiến hành mua giấy in.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên 3 bất động sản đứng tên ông Thái, 1 bất động sản đứng tên bị can Thủy và 17 bất động sản đứng tên bị can Nguyễn Trí Minh. Đồng thời phong tỏa hơn 105 tỷ đồng trên các tài khoản của bị can Tô Mỹ Ngọc…

Quá trình điều tra, các bị can đã nộp hơn 25,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng ghi nhận các bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác để làm rõ bản chất vụ án.