Từ chuyên gia giỏi đến nhà điều hành xuất sắc: Bước chuyển về tư duy quản trị

Chuyển từ một chuyên gia giỏi sang nhà điều hành xuất sắc đòi hỏi sự thay đổi căn bản trong tư duy và năng lực quản trị. Các chương trình MBA Mỹ đào tạo tại Việt Nam, như CU Denver MBA, giúp nhà quản trị Việt Nam tiếp cận tư duy chiến lược và phương pháp giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp.

Không gian lớp học MBA chuẩn Mỹ ngay tại Việt Nam. (Ảnh: DNCC).

Giá trị của đào tạo quản trị theo chuẩn Mỹ không chỉ nằm ở lý thuyết mà còn ở khả năng phân tích các vấn đề thực tiễn và định hình phương pháp tư duy cho người học.

CHUYỂN MÌNH TỪ CHUYÊN GIA SANG NHÀ ĐIỀU HÀNH

Chị Trần Phương Lan, hiện là quản lý trong lĩnh vực Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience), đã hoàn thành chương trình MBA tại Boise State University (Hoa Kỳ). Theo chị, thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển sự nghiệp là chuyển từ vị trí chuyên gia chuyên môn sang vai trò nhà quản trị.

“Thách thức lớn nhất của tôi là chuyển từ tư duy của một chuyên gia sang tư duy của một nhà quản lý. Quản trị không chỉ cần chuyên môn thuần túy mà còn đòi hỏi tư duy tổng thể, khả năng phân tích và ra quyết định gắn liền với mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp”, chị Lan chia sẻ.

Trải nghiệm học tập theo chuẩn Mỹ giúp chị tiếp cận công việc bằng tư duy hệ thống và dữ liệu. Chẳng hạn, khi một chỉ số trải nghiệm khách hàng sụt giảm, thay vì vội vàng đưa ra giải pháp theo cảm tính, chị cùng đội ngũ phân tích dữ liệu để tìm nguyên nhân từ nhiều góc độ. Chị cũng chuyển từ cách làm thay nhân viên sang đặt câu hỏi phù hợp, khuyến khích đội ngũ chủ động tìm giải pháp.

“Giá trị lớn nhất của MBA Mỹ với tôi không chỉ là kiến thức, mà còn là cách tư duy và phương pháp tiếp cận vấn đề có thể áp dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày”, chị Lan cho biết.

TỰ TIN RA QUYẾT ĐỊNH KHI KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN TUYỆT ĐỐI

Cùng quan điểm, anh Trần Hữu Đạt, cựu học viên MBA tại Questrom School of Business (Boston University, bang Massachusetts, Hoa Kỳ), hiện hoạt động trong lĩnh vực tài chính, xem việc học MBA tại Mỹ là cơ hội kiểm chứng lại tư duy sau nhiều năm làm việc.

“Sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường, kinh nghiệm đôi khi vô tình trở thành một vùng an toàn. Tôi chọn học MBA tại Mỹ vì muốn bước ra khỏi vùng an toàn đó để kiểm chứng lại cách mình đang tư duy, ra quyết định và quản trị”, anh Đạt chia sẻ.

Theo anh, bài học quan trọng nhất từ chương trình là khả năng tự tin ra quyết định trước những biến số bất định của thị trường.

“MBA không cho tôi một đáp án có sẵn mà cho tôi phương pháp để tự tin đưa ra quyết định ngay cả khi không có đáp án đúng tuyệt đối. Đó là một cách tư duy khác, rộng hơn, đa chiều hơn và sẵn sàng hơn trước mọi bài toán quản trị mới”, anh Đạt nói.

NÂNG CẤP TƯ DUY QUẢN TRỊ NGAY TẠI VIỆT NAM

Những trải nghiệm của cựu học viên tại Boise State University và Boston University cho thấy giá trị cốt lõi của MBA Mỹ nằm ở khả năng tái cấu trúc tư duy quản trị. Thay vì ghi nhớ các công thức kinh doanh, người học được trang bị phương pháp tư duy và công cụ để chủ động ứng phó với những biến động trong hoạt động doanh nghiệp.

Hiện nay, các nhà quản trị Việt Nam không nhất thiết phải tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học nếu muốn tiếp cận chương trình MBA theo chuẩn Mỹ.

Các chương trình liên kết đào tạo, tiêu biểu như CU Denver MBA – hợp tác giữa Đại học Colorado Denver (Mỹ) và Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT – mang đến cơ hội trải nghiệm chương trình MBA của Mỹ ngay tại Việt Nam.

GS. Scott Dawson - Hiệu trưởng Trường Kinh doanh và GS. Andrey Mikhailitchenko - Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh - Đại học Colorado Denver trao đổi nội dung chương trình tại Trường Đại học FPT. (Ảnh: DNCC).

Chia sẻ về tiêu chuẩn đào tạo của CU Denver MBA tại Việt Nam, GS. Andrey Mikhailitchenko, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, Đại học Colorado Denver, cho biết: “Chất lượng học thuật là một trong những nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Trường Kinh doanh CU Denver đã duy trì kiểm định AACSB liên tục trong hơn 30 năm, và chương trình MBA tại Việt Nam nằm trọn trong danh mục các bằng cấp được chứng nhận bởi kiểm định này. Chương trình sẽ vận hành hoàn toàn theo khung học thuật nguyên bản của CU Denver, không phải là một chương trình tách biệt với các tiêu chuẩn khác.”

Đây là một lựa chọn giúp các nhà điều hành tiếp cận phương pháp tư duy toàn cầu, duy trì công việc kinh doanh và tối ưu hóa khoản đầu tư cho việc học tập, phát triển năng lực quản trị trong tương lai.