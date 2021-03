Từ “cú hích” tổ hợp cao tầng đầu tiên, Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Khi các thành phố hiện đại, giàu có nhất thế giới đã "đọ" độ phát triển bằng những tòa nhà chọc trời, thì một thành phố biển đảo đầy tiềm năng, mới mẻ, căng tràn sức sống như Phú Quốc khó có thể cứ đứng ngoài cuộc, nếu muốn sớm bước ra ngoài biên giới.

QUỸ ĐẠO CỦA CAO ỐC

Hồng Kông (Trung Quốc) có hơn 300 tòa nhà chọc trời, New York (Mỹ) có 237 tòa, Dubai 148 tòa, Tokyo (Nhật Bản) có 114 tòa, con số này tại Singapore là 81… Đây chỉ là số lượng các cao ốc cao nhất thế giới. Còn số lượng các tòa nhà cao tầng ở các thành phố phát triển này chắc đếm không xuể.

Công cuộc phát triển các tòa cao ốc, rồi đến các tòa nhà chọc trời ở những thành phố hiện đại nhất thế giới này, ở một góc độ nào đó là minh chứng sinh động cho tỉ lệ thuận giữa mức độ phát triển của đô thị với số lượng và chất lượng các tòa nhà cao tầng.

Ở giai đoạn đầu phát triển, các thành phố trên đều phải đối mặt với quy luật đô thị hóa. Đó là càng gia tăng mạnh về dân số thì quỹ đất càng thu hẹp. Cách hữu hiệu nhất để vừa đáp ứng sự phát triển, vừa đảm bảo chỗ ở cho người dân chính là sử dụng mô hình đô thị "nén". Các tòa nhà cao tầng vì thế mọc lên ngày như giải pháp thông minh nhất.

Như Singapore, quốc đảo bé nhỏ chỉ với diện tích khoảng 718km2, nhưng mật độ dân cư là 7.700 người/km2 gấp 3 lần so với Hà Nội. Từ năm 1947 tới năm 1959, Singapore đã xây dựng 21.000 căn hộ. Tuy nhiên, đó chủ yếu là các chung cư 5-7 tầng nên không thể đáp ứng nhu cầu của 1,6 triệu người tại thời điểm đó. Các công trình có thiết kế hiện đại nhưng chưa nhiều tiện nghi bên trong và thiếu các khu sinh hoạt cộng đồng. Đến 1960, chỉ trong vòng 3 năm, đất nước này đã xây dựng được 31.000 căn hộ. Hiện 80% người dân đảo quốc này sống tại chung cư. Các căn hộ cao cấp tại Singapore giờ đây thuộc hàng đắt đỏ bậc nhất thế giới.

Có diện tích gần tương đương, thành phố non trẻ Phú Quốc đang ở giai đoạn đầu của quá trình đô thị hóa. Được định hướng sẽ phát triển từng bước nhanh, mạnh, vững chắc hướng tới một "Singapore mới của châu Á", Phú Quốc buộc phải tuân theo quy luật của sự phát triển với việc gia tăng dân số không ngừng và bước vào quỹ đạo của những cao ốc hiện đại. Từ kinh nghiệm của các thành phố văn minh nhất thế giới, tiêu biểu như Singapore, việc phải làm của Phú Quốc là phát triển theo mô hình đô thị "nén" ngay từ đầu, và cần bắt tay vào việc đầu tư cho những tòa cao ốc hiện đại, đáng sống, mỹ quan và đảm bảo đa dạng công năng, tiện ích.

CAO ỐC BÊN BỜ BIỂN TÂY - "CÚ BÙNG NỔ" MỚI CHO THÀNH PHỐ ĐẢO

Trong số khoảng 16,5 tỷ USD đầu tư vào Phú Quốc, đã có một dự án cao tầng đầu tiên xuất hiện, đó là Sun Grand City Hillside Residence.

Tọa lạc tại bờ Tây Nam đảo, Sun Grand City Hillside Residence xuất hiện đúng thời điểm Phú Quốc vừa lên thành phố. Là tổ hợp cao tầng đầu tiên, Sun Grand City Hillside Residence không chỉ mở đầu cho quá trình phát triển đô thị nén để đáp ứng quy mô dân số Phú Quốc dự kiến tăng gấp 3 lần hiện tại vào thời điểm năm 2030, mà còn là biểu tượng cho sự phát triển hiện đại, trẻ trung, tươi mới của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Sun Grand City Hillside Residence được "bàn tay" quy hoạch của Sun Group kiến tạo trong hệ sinh thái quy mô nhiều tỷ USD Nam Phú Quốc. Sun Group đã ưu ái dành địa thế tuyệt đẹp cho dự án cao tầng này, với thế đất cao nhìn về phía biển, ngay sát tâm điểm phồn hoa của Nam đảo Ngọc Sun Premier Village Primavera. Vị trí đắc địa này đem đến tầm nhìn vô giá cho các căn hộ cao cấp Sun Grand City Hillside Residence. Nếu không view trọn đại dương xanh ngọc, view cáp treo Hòn Thơm vi vu giữa biển, thì sẽ view toàn cảnh phường An Thới với hình ảnh bề thế, năng động của khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi.

Vị trí đắt giá của các căn hộ Hillside còn đem đến cho chủ nhân cơ hội trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp nhất ở Nam Phú Quốc chỉ với vài bước chân. Đó là tổ hợp Central Village với tháp đồng hồ cao 75m – biểu tượng mới của Phú Quốc. Đó còn là chuỗi thương mại dịch vụ 360 độ tại hệ thống shophouse, thế giới giải trí xuất sắc với các show trình diễn công nghệ Vortex, Cầu Hôn, các club bên bãi biển sôi động cũng như chuỗi lễ hội, sự kiện, show diễn liên tục được tổ chức tại khu vực này.

Tiên phong đem mô hình căn hộ cao tầng đến Phú Quốc, Sun Group đã nắm bắt trúng nhu cầu của những cư dân mới của thành phố biển. Tới đây, Phú Quốc sẽ thu hút đội ngũ chuyên gia, nhân sự chất lượng cao, giới doanh nhân đến định cư, làm việc, khởi nghiệp… Đây là đối tượng có yêu cầu cao về không gian sống, chất lượng cuộc sống và hệ thống tiện ích, hạ tầng hiện đại, và những căn hộ lộng lẫy giữa tầng không bên biển trời Tây Nam đảo hoàn toàn phù hợp.

Thể hiện phong cách một nhà phát triển bất động sản cao cấp chuyên nghiệp, Sun Group sẽ tạo ra những căn hộ đa năng bậc nhất bằng cách đa dạng hóa loại hình: từ studio cho tới căn 1-3 phòng ngủ, đặc biệt là loại căn hộ chìa khóa đôi dual - key mà bất cứ nhà đầu tư nào cũng khao khát bởi sự linh hoạt "2 in 1", có thể chia thành 2 căn hộ mini để cho thuê, hoặc vừa ở vừa cho thuê nhằm gia tăng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cư dân sẽ được trải nghiệm gần 100 tiện ích, như sky lounge, bể bơi vô cực trên cao và không gian café trên sân thượng các tòa nhà vô cùng đẳng cấp - những trải nghiệm vốn chưa từng có ở đảo Ngọc này. Ngay phía dưới thôi, quần thể shophouse Primavera cũng đã hiện rõ hình hài, với vô vàn dịch vụ do các tên tuổi lớn sẽ vận hành, như bar đêm Teatro, khu vực ẩm thực…

Cú bùng nổ cao ốc đầu tiên Sun Grand City Hillside Residence không chỉ ghi dấu mốc cho giai đoạn phát triển đô thị mới của thành phố biển, mà còn làm khuấy đảo thị trường địa ốc Phú Quốc. Với hấp lực mạnh mẽ từ thành phố biển đảo, vị trí kim cương và sự tiên phong kiến tạo phong cách sống mới trên đảo Ngọc, Sun Grand City Hillside Residence xứng đáng trở thành dự án hot nhất năm 2021 này.

Năm 2021, Nam Phú Quốc khoác lên mình tấm áo mới mang tên "Vùng đất 12 mùa lễ hội" đa sắc màu, vạn trải nghiệm, triệu cảm hứng, biến Nam đảo không chỉ là điểm đến của vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là tâm điểm trải nghiệm với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực... đầy hấp dẫn. Theo đó, tháng 3 được mở ra với chuỗi sự kiện hấp dẫn:

Lễ ra quân The Center thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence ngày 18/3.

Cuộc hội ngộ thời trang và kiến trúc diễn ra từ ngày 19 - 21/3 với các hoạt động hấp dẫn như: Sự kiện giới thiệu The Hill - Sun Grand City Hillside Residence; trải nghiệm hệ sinh thái Nam Phú Quốc; trải nghiệm chuyến viễn du thời trang "Fashion Voyage #3 - Chasing the Sun" với sự góp mặt của các siêu mẫu, hoa hậu nổi tiếng cùng bộ sưu tập của các nhà thiết kế đình đám.