Từ người tiên phong đến Thương hiệu Quốc gia hai lần liên tiếp: Hành trình của TONMAT Group

TONMAT Group là đơn vị tiên phong của ngành tấm lợp cách nhiệt và panel cách nhiệt, bảo ôn Việt Nam được vinh danh Thương hiệu Quốc gia từ năm 2024. Tối 16/10, doanh nghiệp tiếp tục nhận chứng nhận và cúp vinh danh lần thứ hai.

Năm 2003, sau khi nhận bằng Tiến sĩ Luật tại Liên bang Nga, Tiến sĩ Trần Văn Sơn cùng các cộng sự thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm Tin Việt, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn TONMAT (TONMAT Group). Từ một người học luật, vị Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc ĐH TONMAT Group chọn bước vào bài toán rất đời thường của nhà ở và nhà xưởng Việt Nam: Mái tôn vừa nóng, vừa ồn.

NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG CỦA NGÀNH CÁCH NHIỆT VIỆT

Tháng 3/2004, đơn vị ra mắt tấm lợp 3 lớp lõi PU cách nhiệt, chống ồn đầu tiên, kèm câu nói gói trọn lời giải: “Cũng là tôn nhưng không ồn, lại mát”. Hai tiếng “tôn mát” do chính ông Sơn nghĩ ra để gọi tên sản phẩm, rồi theo thời gian trở thành tên gọi chung của cả ngành tấm lợp cách nhiệt, nhất là ở miền Bắc và miền Trung. Hơn hai mươi năm sau, hàng triệu công trình đã dùng tấm lợp TONMAT.

Tấm lợp 3 lớp lõi PU TONMAT ra mắt tháng 3/2004 với câu nói “Cũng là tôn nhưng không ồn, lại mát”, khởi nguồn của hai tiếng “tôn mát”.

Từ một sản phẩm, Tập đoàn từng bước dựng nên hệ sinh thái cho riêng mình. Năm 2011, cùng các đối tác Nhật Bản là Marubeni Itochu Steel và Nippon Steel & Sumikin, Tập đoàn thành lập Công ty Cổ phần Tôn mạ màu FUJITON, công suất 60.000 tấn tôn cuộn mạ màu mỗi năm, để chủ động nguồn nguyên liệu. Năm 2014, GREENMAT ra đời, cung ứng hơn 10.000 tấn hóa chất cách nhiệt mỗi năm. Năm 2018, doanh nghiệp chuyển sang mô hình Tập đoàn với 17 nhà máy, chi nhánh trải dài cả nước. Cùng TONMAT, TONMATPAN mở rộng câu chuyện sang panel cách nhiệt, bảo ôn cho kho lạnh, nhà máy và công trình công nghiệp...

GIỮ VỊ TRÍ TIÊN PHONG NGÀNH BẰNG ĐỔI MỚI, ĐƯỢC THẾ GIỚI KIỂM CHỨNG

Người mở đường chỉ giữ được vị trí khi không ngừng bước tiếp. Với TONMAT Group, đó là con đường nghiên cứu và phát triển. Mới đây, TONMATPAN công bố sản xuất thành công panel PIR sử dụng HFO (Hydrofluoroolefin), thế hệ nguyên liệu có chỉ số làm nóng toàn cầu (GWP) rất thấp và không phá hủy tầng ozone.

Một đơn vị kiểm định của Nhật Bản đã thử nghiệm độc lập mẫu panel HFO của TONMATPAN cùng mẫu của hai doanh nghiệp lớn khác trong ngành, theo Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (JIS). Kết quả, hệ số dẫn nhiệt của panel PIR HFO TONMATPAN đạt 0,01837 W/m·K, thấp nhất trong các mẫu kiểm tra, trong khi panel PIR thông thường dao động khoảng 0,020 – 0,022 W/m·K. Hệ số càng thấp, khả năng cách nhiệt càng cao, qua đó giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện năng vận hành. Theo ông Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Ban Thương mại Quốc tế TONMATPAN, kết quả từ đối tác Nhật Bản là cơ sở quan trọng để khẳng định năng lực nghiên cứu và sản xuất của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực vật liệu cách nhiệt chất lượng cao.

Panel PIR sử dụng HFO của TONMATPAN đạt hệ số dẫn nhiệt 0,01837 W/m·K.

Năng lực ấy đã được thị trường đáp lại. Nhờ chất lượng và công nghệ, TONMAT Group chinh phục hàng chục dự án nhà máy FDI của Nhật Bản, Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời đưa sản phẩm đến Úc, Mỹ, Nhật Bản, Philippines. Trong năm 2026, TONMATPAN ký kết và xuất đơn hàng panel PIR HFO đầu tiên sang Nhật Bản, phục vụ hạng mục bao che, cách nhiệt nhà ở. Theo doanh nghiệp, sản phẩm được chọn nhờ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Ở thị trường trong nước, Tập đoàn hiện đạt sản lượng khoảng 5 triệu m² tấm lợp và panel mỗi năm.

HAI LẦN LIÊN TIẾP, LỜI HẸN CỦA NGƯỜI ĐI ĐẦU

Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức xét chọn hai năm một lần dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực tiên phong. Năm 2024, TONMAT và TONMATPAN trở thành những sản phẩm tấm lợp cách nhiệt, cách âm và panel cách nhiệt, bảo ôn đầu tiên của ngành được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngày 29/8/2026, theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT, hai thương hiệu tiếp tục được vinh danh trong danh sách năm 2026, cùng 227 doanh nghiệp với tổng cộng 499 sản phẩm, dịch vụ trên cả nước.

Tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10, diễn ra tối 16/10 với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, đại diện Tập đoàn TONMAT đã nhận chứng nhận và cúp vinh danh. Việc tiếp tục được công nhận qua hai kỳ liên tiếp cho thấy danh hiệu này không chỉ phản ánh thành quả nhất thời, mà còn ghi nhận quá trình đầu tư và phát triển bền vững. Ba giá trị cốt lõi của chương trình đều được thể hiện rõ trong hành trình của TONMAT và TONMATPAN: Chất lượng được khẳng định qua các kết quả kiểm nghiệm độc lập và sự hiện diện trong các dự án FDI; đổi mới sáng tạo được thể hiện qua dòng panel PIR HFO; còn năng lực tiên phong bắt nguồn từ năm 2004, khi doanh nghiệp đưa ra sản phẩm góp phần mở đường cho sự hình thành và phát triển của một ngành hàng.

Đại diện TONMAT Group nhận biểu trưng tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia lần thứ 10, tối 16/10, lần thứ hai liên tiếp TONMAT và TONMATPAN được vinh danh.

Tiến sĩ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Điều hành TONMAT Group, cho biết: Đây không phải đích đến mà là động lực để tiếp tục cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về vật liệu cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng.

Hai mươi hai năm trước, một Tiến sĩ Luật gọi sản phẩm đầu tay của mình bằng hai tiếng giản dị: “Tôn mát”. Hôm nay, hai tiếng ấy đứng cạnh danh hiệu Thương hiệu Quốc gia, mang theo một chuẩn mực cách nhiệt Việt Nam đã được thế giới kiểm chứng và niềm tự hào của người đi đầu: Đầu ngành cách nhiệt – Tự hào thương hiệu Việt.