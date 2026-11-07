Từ R&D đến “Thời trang cho nội thất”: Cách Gỗ Minh Long phát triển bộ sưu tập Metallica

Bộ sưu tập Metallica với 132 thiết kế laminate kim loại thật trên gỗ là một ví dụ điển hình cho tư duy này.
Metallica là kết quả của quá trình quan sát, nghiên cứu và thử nghiệm kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ những tìm hiểu ban đầu về xu hướng kim loại dát mỏng trên nền gỗ. Khoảng năm 2014–2015, Gỗ Minh Long lần đầu biết đến kỹ thuật này và đến năm 2016 bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về khả năng ứng dụng kim loại trong vật liệu nội thất. Quá trình làm việc với các studio thiết kế tại châu Âu và đối tác Trung Quốc cũng giúp đội ngũ R&D có thêm góc nhìn về hướng nghiên cứu, phát triển vật liệu kim loại cho không gian sống.
Từ những quan sát đó, xu hướng đã dần hiện rõ: Kim loại không còn chỉ được sử dụng ở những chi tiết phục vụ công năng hoặc kết cấu chịu lực, mà ngày càng được khai thác như một vật liệu trang trí, tạo điểm nhấn thẩm mỹ. Từ năm 2022, Gỗ Minh Long tập trung nghiên cứu và phát triển dòng vật liệu này thành một bộ sưu tập mới. Quá trình không chỉ dừng ở việc tìm kiếm những mẫu bề mặt đẹp, mà bao gồm quan sát xu hướng, nghiên cứu vật liệu, sản xuất thử nghiệm, thử nghiệm thị trường và đánh giá khả năng ứng dụng. Đến năm 2026, hành trình ấy được ghi dấu bằng BST Metallica với 132 thiết kế.
Với kim loại, thách thức phát triển nằm ở việc vượt qua hình ảnh công nghiệp thường thấy. Thay vì chỉ tập trung vào bề mặt bóng gương, Gỗ Minh Long phát triển thêm những cấu trúc và hiệu ứng khác nhau: vân xước, gợn sóng, gõ búa, gỉ sét và họa tiết trang trí. Những cách xử lý này làm thay đổi cách người dùng cảm nhận kim loại, từ một bề mặt cứng, lạnh và có phần đơn điệu thành vật liệu có nhiều sắc thái biểu đạt.
Ông Nguyễn Minh Cương – Giám đốc sáng tạo, thành viên ban R&D của Gỗ Minh Long – chia sẻ: “Đối với Metallica, chúng tôi mong muốn làm thế nào để đưa xu hướng mới vào không gian nội thất tại Việt Nam và bổ sung thêm những ngôn ngữ thiết kế mới. Chúng ta thấy rằng đối với laminate kim loại ở thị trường hiện nay đa phần chỉ có các thiết kế đơn giản, với các bề mặt bóng gương quen thuộc, chủ yếu nhập từ Trung quốc, còn chưa tiếp cận được với những thiết kế ứng dụng và trang trí kiểu châu Âu.
Và theo dữ liệu nghiên cứu xu hướng và R&D của Gỗ Minh Long thì các bề mặt kim loại hiện nay đang dịch chuyển dần từ thẩm mỹ công nghiệp – đặc trưng bởi các bề mặt bóng gương, phẳng nhẵn, tông màu lạnh như màu bạc, chrome, inox, thép… sang các bề mặt giàu kết cấu hơn, giàu chiều sâu, cảm xúc và tông màu ấm hơn.
Với đa dạng chất cảm, đa dạng bề mặt và đa dạng “ngôn ngữ biểu đạt” như vậy, Metallica được thiết kế để giúp tạo thêm nhiều chất liệu, phương tiện để sáng tạo cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế. Họ có thêm nhiều ngôn ngữ thiết kế trong không gian. Và đồng thời, người dùng cũng có thêm nhiều chất cảm, nhiều công cụ để thể hiện cá tính, thể hiện gu, sở thích, mong muốn của mình trong không gian sống.”
Từ góc nhìn chuyên môn, giá trị của bộ sưu tập cũng nằm ở khả năng gợi mở những liên tưởng văn hóa và tạo ra cách tiếp cận mới với vật liệu. PGS.TS.KTS Vũ Hồng Cương – Phó Chủ tịch Hội Nội thất Việt Nam, Trưởng khoa Nội thất Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – nhận xét:
“Tôi luôn trăn trở với việc tìm kiếm và xây dựng một phong cách kiến trúc nội thất Việt Nam đương đại. Ở bộ sưu tập Metallica, tôi vẫn nhận thấy những dấu ấn của truyền thống, của thời gian và sự hiện diện ẩn hiện của các chất liệu quen thuộc trong văn hóa Việt. Đó không phải là sự sao chép hay tái hiện nguyên bản, mà là sự chắt lọc và lưu giữ cái hồn của những chất liệu ấy trong một diện mạo mới.”
Metallica là một ví dụ cụ thể cho cách Gỗ Minh Long hiện thực hóa định hướng “Thời trang cho nội thất”. Ở đó, thời trang không được hiểu là chạy theo những thay đổi ngắn hạn về hình thức, mà là khả năng nghiên cứu và phát triển vật liệu để đáp ứng những chuyển biến trong nhu cầu sống, đồng thời tạo thêm phương tiện thể hiện cá tính của con người.
Định hướng này bắt nguồn từ triết lý vị nhân sinh mà Gỗ Minh Long theo đuổi: mọi sáng tạo đều bắt đầu từ con người và hướng đến con người. Một không gian sống cần đáp ứng công năng trong sinh hoạt hằng ngày, nuôi dưỡng cảm xúc và phản ánh bản sắc của người sử dụng. Ba giá trị ấy cũng đặt ra yêu cầu cho hoạt động R&D: sản phẩm phải có cơ sở kỹ thuật, có khả năng ứng dụng và có ngôn ngữ thẩm mỹ đủ đa dạng để phục vụ những nhu cầu khác nhau.
Với Gỗ Minh Long, năng lực R&D vì thế không chỉ được thể hiện qua số lượng thiết kế hay khả năng tạo ra một dòng sản phẩm mới. Giá trị sâu hơn nằm ở khả năng kết nối nghiên cứu với đời sống, biến hiểu biết về vật liệu thành giải pháp sáng tạo và đưa những lựa chọn thẩm mỹ có ý nghĩa đến gần hơn với người sử dụng. Đó cũng là nền tảng để “Thời trang cho nội thất” trở thành một định hướng phát triển lâu dài, thay vì chỉ là thông điệp truyền thông của thương hiệu.
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