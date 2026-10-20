Từ tài sản đến di sản: Chương mới của quản trị gia sản tại Việt Nam

Tại Techcombank Investment Summit 2026, gần 400 khách mời gồm các chủ doanh nghiệp, khách hàng HNW/UHNW và chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, pháp lý, quản lý gia sản đã cùng thảo luận về tương lai của wealth management. Một trong những câu hỏi đáng suy ngẫm nhất được đặt ra là: Khi một thế hệ đã dành hàng chục năm để kiến tạo thành công, làm thế nào để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và trao truyền một cách ý nghĩa?

Theo bà Nguyễn Vân Linh – Giám đốc Ngân hàng Cao cấp Techcombank, đây không đơn thuần là câu chuyện kế nhiệm. Nó còn phản ánh sự thay đổi trong cách các gia đình Việt Nam nhìn nhận về gia sản, đồng thời đặt ra một vai trò mới cho Private Banking.

Khi quy mô gia sản của các gia đình Việt Nam ngày càng lớn mạnh, theo bà, đâu là những câu hỏi mang tính chiến lược và dài hạn mà các gia đình đang tìm kiếm lời giải?

Trong giai đoạn đầu của hành trình tạo lập tài sản, câu hỏi của khách hàng thường khá rõ ràng: Làm thế nào để tiếp tục tăng trưởng?

Nhưng khi quy mô tài sản ngày càng lớn, cấu trúc sở hữu trở nên phức tạp hơn và gia đình bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao giữa các thế hệ, những câu hỏi cũng dần thay đổi. Khách hàng không chỉ tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, mà còn quan tâm đến việc làm thế nào để bảo toàn những giá trị đã gây dựng và điều gì cần được trao truyền cho thế hệ mai sau.

Tôi cho rằng đây là một sự chuyển dịch quan trọng trong cách nhìn nhận về tài sản. Kiến tạo – Bảo toàn – Trao truyền không còn là ba giai đoạn diễn ra tuần tự, mà ngày càng trở thành ba mục tiêu song hành trong cùng một bức tranh gia sản.

Bởi tài sản không chỉ được cấu thành từ tiền bạc, doanh nghiệp hay bất động sản. Đằng sau đó còn là một gia đình, một lối sống, những lựa chọn mang tính dài hạn và các giá trị mà mỗi thế hệ mong muốn gìn giữ, tiếp nối.

Chính sự đan xen và phức tạp ấy đang định hình một vai trò mới cho Private Banking (Ngân hàng Cao cấp): không chỉ hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản, mà còn đồng hành cùng họ trong việc nhìn nhận, kết nối và hoạch định toàn bộ bức tranh gia sản.

Kế nhiệm là một trong những chủ đề tạo ra nhiều đối thoại tại Techcombank Investment Summit 2026. Theo bà, vì sao đây đang trở thành vấn đề đặc biệt quan trọng với các gia đình sở hữu gia sản lớn tại Việt Nam?

Một điều được thể hiện rất rõ qua những cuộc trao đổi tại Techcombank Investment Summit 2026 là Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ có ý nghĩa đặc biệt.

Nhiều doanh nhân thế hệ đầu tiên đã dành hai đến ba thập kỷ để gây dựng doanh nghiệp và tài sản. Trong khi đó, thế hệ kế tiếp trưởng thành trong một bối cảnh khác: Cởi mở hơn với thế giới, gắn bó hơn với công nghệ và có những lựa chọn, khát vọng riêng.

Sự khác biệt ấy khiến quá trình chuyển giao không thể chỉ dừng lại ở việc xác định ai sẽ được thừa hưởng tài sản. Điều quan trọng hơn là gia đình cần cùng nhau làm rõ cách gia sản sẽ được tiếp tục sở hữu, quản lý và phát triển trong tương lai. Khi gia đình không còn chỉ dựa vào một người để đưa ra mọi quyết định, một câu hỏi lớn khác cũng xuất hiện: Các thành viên sẽ cùng nhau thống nhất, phân định trách nhiệm và đưa ra quyết định như thế nào?

Những câu hỏi đó cho thấy chuyển giao gia sản không phải là một sự kiện diễn ra tại một thời điểm nhất định, cũng không bắt đầu từ việc hoàn tất thủ tục pháp lý hay phân chia tài sản. Đó là một hành trình chuẩn bị lâu dài, bắt đầu từ việc thấu hiểu những giá trị chung, xác định vai trò của từng thành viên và xây dựng một cơ chế quản trị rõ ràng.

Đây không chỉ là câu chuyện về tiền bạc, tài sản hay quyền sở hữu, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của thế hệ kế tiếp và những giá trị gia đình mong muốn gìn giữ, tiếp nối.

Đó cũng là lý do Private Banking cần nhìn xa hơn từng sản phẩm hay tài sản riêng lẻ, để đồng hành cùng gia đình trong việc chuẩn bị, kết nối và trao truyền một cách bền vững qua các thế hệ.

Vậy theo bà, đâu là khác biệt giữa việc “để lại tài sản” và thực sự “kiến tạo một di sản”?

Có một sự khác biệt quan trọng giữa hai khái niệm: “Thừa kế là những gì một thế hệ để lại, còn di sản là những giá trị có khả năng được tiếp nối.”

Tài sản có thể được chuyển giao thông qua một cấu trúc pháp lý. Nhưng những điều làm nên thành công của một gia đình - tinh thần doanh nhân, nguyên tắc ra quyết định, uy tín, trách nhiệm với cộng đồng hay cách nhìn về gia sản — không tự nhiên được trao truyền cùng tài sản.

Đó là lý do quá trình chuyển giao cần được chuẩn bị từ sớm. Thế hệ kế tiếp cần có thời gian để hiểu gia sản được tạo dựng như thế nào, từng bước tham gia vào các quyết định và phát triển năng lực để trở thành người sở hữu có trách nhiệm, ngay cả khi không trực tiếp điều hành doanh nghiệp.

Một điều được gợi mở qua các cuộc thảo luận tại Techcombank Investment Summit 2026 là: “Gia sản có thể được định lượng, nhưng di sản không thể chỉ được đo bằng một con số.”

Vì vậy, quản trị gia sản ở cấp độ cao nhất không chỉ là bảo vệ giá trị tài sản, mà còn là tạo dựng những điều kiện để các giá trị phía sau tài sản được gìn giữ, phát triển và tiếp nối qua thời gian.

Khi việc quản trị gia sản ngày càng gắn liền với gia đình, doanh nghiệp và những giá trị muốn được tiếp nối, Techcom Wealth cần đóng vai trò như thế nào để đồng hành cùng khách hàng trong hành trình gìn giữ và trao truyền di sản?

Ngân hàng không thể và cũng không nên quyết định thay một gia đình. Nhưng ngân hàng có thể giúp gia đình nhìn rõ hơn toàn bộ bức tranh gia sản, nhận diện những vấn đề quan trọng và tìm đúng giải pháp vào đúng thời điểm.

Đó là cách Techcom Wealth nhìn nhận vai trò của mình trong hành trình đồng hành cùng khách hàng.

Chúng tôi hướng tới xây dựng dịch vụ trên nền tảng các chuẩn mực quốc tế, đồng thời bắt đầu từ sự am hiểu địa phương và thấu hiểu sâu sắc khách hàng Việt Nam - nơi tài sản thường gắn liền với doanh nghiệp, bất động sản, gia đình, các mối quan hệ và sự tiếp nối giữa nhiều thế hệ.

Thay vì bắt đầu từ một sản phẩm cụ thể, Techcom Wealth hướng tới việc hiểu toàn bộ bức tranh của khách hàng - từ doanh nghiệp, bất động sản, tài sản tài chính và nghĩa vụ tài chính đến mục tiêu cá nhân, nhu cầu gia đình và những vấn đề cần chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo.

Bà Nguyễn Vân Linh – Giám đốc Ngân hàng Cao cấp Techcombank.

Chúng tôi muốn xây dựng một cách đồng hành mới thông qua bốn cam kết:

One Relationship – Một đầu mối hiểu trọn câu chuyện: Khi nhu cầu cá nhân, gia đình và doanh nghiệp ngày càng phức tạp, khách hàng thường phải dành nhiều thời gian để kết nối nhiều đầu mối khác nhau. Private Banker đóng vai trò là đầu mối xuyên suốt, thấu hiểu nhu cầu và điều phối các nguồn lực phù hợp để mang đến trải nghiệm nhất quán, liền mạch.

One Wealth View – Một bức tranh gia sản toàn diện: Doanh nghiệp, tài sản cá nhân và gia đình, dòng tiền, nghĩa vụ tài chính cùng những mục tiêu tương lai được nhìn nhận trong một tổng thể thống nhất. Qua đó, khách hàng có thể hiểu rõ vai trò của từng tài sản đối với nhu cầu thanh khoản, bảo toàn, tăng trưởng và chuyển giao.

One Advisory Journey – Một hành trình tư vấn trọn vẹn: Hành trình đầu tư bắt đầu từ góc nhìn toàn cảnh của CIO về thị trường và các lớp tài sản; từ đó được chuyển hóa thành định hướng phân bổ tài sản và khuyến nghị đầu tư phù hợp với mục tiêu, khẩu vị rủi ro của từng khách hàng. Danh mục được theo dõi, đánh giá và điều chỉnh xuyên suốt theo diễn biến thị trường.

One Family Horizon – Một tầm nhìn cho nhiều thế hệ: Bắt đầu từ việc xác lập các nguyên tắc quản trị gia đình, xây dựng kế hoạch và đồng hành triển khai, đồng thời hỗ trợ thế hệ kế cận phát triển năng lực và bản lĩnh để tiếp nối, gìn giữ và phát triển những giá trị gia đình đã tạo dựng.

Với Techcom Wealth, đây không chỉ là bốn cam kết về dịch vụ, mà còn thể hiện một cách tiếp cận Private Banking mới: Không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp, mà đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình Tạo dựng – Gìn giữ – Trao truyền những giá trị quan trọng nhất của gia đình.

Từ câu chuyện của mỗi gia đình đến sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng, bà cho rằng những di sản được tạo dựng hôm nay có thể góp phần định hình một Việt Nam thịnh vượng và bền vững hơn trong tương lai như thế nào?

Tôi tin rằng di sản của một gia đình hiếm khi chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình đó. Bởi những người đang tạo dựng gia sản hôm nay không chỉ tích lũy tài sản cho riêng mình. Họ còn xây dựng doanh nghiệp, tạo việc làm, phát triển những ngành nghề mới, phân bổ nguồn vốn và góp phần hình thành một thế hệ doanh nhân, nhà đầu tư và người dẫn dắt tiếp theo.

Vì thế, cách một gia đình quản trị và trao truyền gia sản có thể tạo ra những ảnh hưởng vượt xa câu chuyện sở hữu. Nếu gia sản được quản trị đúng hướng, doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển qua nhiều thế hệ. Nếu thế hệ kế tiếp được chuẩn bị đầy đủ, họ có thể tiếp nối những giá trị tốt đẹp và tạo ra những đóng góp mới cho xã hội. Khi tài sản được chuyển giao với một định hướng rõ ràng, những giá trị đã được gây dựng sẽ có cơ hội lan tỏa rộng hơn, thay vì bị phân tán theo thời gian.

Di sản không chỉ là những gì một thế hệ để lại, mà còn là cách thế hệ ấy chuẩn bị để những giá trị mình tạo dựng tiếp tục được phát triển và đóng góp cho tương lai.

Đó cũng là tầm nhìn dài hạn của Techcom Wealth. Chúng tôi mong muốn góp phần xây dựng một chuẩn mực mới trong lĩnh vực Private Banking phục vụ khách hàng sở hữu gia sản lớn — nơi mục tiêu không chỉ là giúp khách hàng gia tăng tài sản, mà còn đồng hành để gia sản được kiến tạo có chủ đích, bảo toàn bền vững và trao truyền có ý nghĩa.

Bởi khi mỗi gia đình biết nhìn xa hơn việc gìn giữ những gì mình đang có, gia sản có thể trở thành nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Và khi những giá trị ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, chúng sẽ cùng góp phần định hình một Việt Nam thịnh vượng, bền vững và giàu sức sống hơn trong tương lai.