Từ tỉnh lỵ đến cực tăng trưởng phía Nam Đà Nẵng: Bài toán chuyển mình của nhà quản lý Tam Kỳ - Chu Lai

Dòng vốn đầu tư, các khu công nghiệp mở rộng và thị trường lớn hơn mang đến cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt đội ngũ quản lý và chủ doanh nghiệp tại đây trước yêu cầu phải nâng cấp tư duy điều hành.
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng hợp nhất thành thành phố Đà Nẵng mới, với diện tích hơn 11.800 km2 và dân số hơn 3 triệu người. Tam Kỳ không còn là tỉnh lỵ, nhưng cùng Chu Lai đang được định vị lại như một đầu tàu tăng trưởng phía Nam của đô thị trực thuộc Trung ương.
Theo mục tiêu đặt ra, giai đoạn 2026–2030 Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ thu hút thêm 5 tỷ USD vốn đầu tư và tạo khoảng 10.000 việc làm mới. Cuối tháng 8/2026, THACO đã khởi công khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng với quy mô 115 ha, tổng vốn gần 8.000 tỷ đồng.
Bên cạnh các tập đoàn lớn, khu vực này còn quy tụ nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp vệ tinh trong các lĩnh vực cơ khí, dệt may, logistics. Ở cấp thành phố, GRDP Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,52%. Thành phố định hướng khu vực Tam Kỳ bứt phá về thương mại – dịch vụ và kinh tế tư nhân, đồng thời tính đến việc đưa một phần hoạt động đào tạo đại học về phía Nam.
Khi biên độ thị trường mở rộng từ cấp tỉnh lên tầm một đô thị lớn, luật chơi cũng thay đổi. Doanh nghiệp tại Tam Kỳ – Chu Lai giờ phải cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Đà Nẵng và khối FDI, từ khách hàng, đối tác cho đến nguồn nhân lực.
Với đội ngũ quản lý, áp lực thể hiện rõ ở ba điểm. Nhiều người được đề bạt từ chuyên môn lên quản lý nhưng thiếu nền tảng về tài chính, nhân sự và chiến lược. Các doanh nghiệp lớn và đối tác nước ngoài đòi hỏi quyết định dựa trên số liệu, tiêu chuẩn quản trị rõ ràng và báo cáo minh bạch. Trong khi đó, làn sóng tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách vận hành từ nhà máy, cửa hàng đến ngân hàng.
Cách điều hành dựa trên kinh nghiệm và quan hệ địa phương từng là lợi thế, nay bắt đầu bộc lộ giới hạn. Không ít nhà quản lý và chủ doanh nghiệp lo ngại nếu không kịp nâng cấp, họ sẽ đứng ngoài dòng chảy phát triển ngay trên sân nhà.
Trước yêu cầu đó, đào tạo quản trị bài bản đang trở thành lựa chọn của nhiều nhà quản lý địa phương. Một trong những chương trình hướng tới nhu cầu này là SeMBA in Ai – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI của Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT.
Chương trình tập trung vào ba nhóm năng lực: Tư duy chiến lược để hoạch định dài hạn và đặt doanh nghiệp vào đúng vị trí trong chuỗi giá trị; quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng công cụ AI để kiểm soát chi phí và ra quyết định; và năng lực vận hành, dẫn dắt đội ngũ trong bối cảnh doanh nghiệp mở rộng nhanh. Các học phần gắn với bài toán thực tế của chính đơn vị học viên, lịch học cuối tuần giúp người đi làm không phải gián đoạn công việc.
Chia sẻ về định hướng này, TS. Trần Minh Tùng, Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB, cơ sở Đà Nẵng cho biết: “Sau hợp nhất, khu vực Tam Kỳ – Chu Lai đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn. Nhưng cơ hội chỉ trở thành tăng trưởng khi có đội ngũ quản lý đủ năng lực dẫn dắt. FSB mong muốn đồng hành cùng các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp tại đây, để họ không phải rời xa công việc, gia đình mà vẫn tiếp cận được tri thức quản trị bài bản, cập nhật.”
Theo TS. Tùng ngoài kiến thức, học viên SEMBA in AI còn được kết nối với mạng lưới học viên, cựu học viên FSB tại Đà Nẵng và trên cả nước, nơi quy tụ nhiều chủ doanh nghiệp và nhà quản lý ở các lĩnh vực khác nhau.
Cơ hội ở Tam Kỳ – Chu Lai đang đến rất gần, nhưng chỉ những người sẵn sàng mới nắm bắt được. Đầu tư vào năng lực quản trị hôm nay là cách để nhà quản lý địa phương trở thành người dẫn dắt, thay vì người đi theo, trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
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