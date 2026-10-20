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Tương lai quản trị rủi ro ngân hàng: Góc nhìn từ chuyên gia EmbedIT tại Smart Banking Summit 2026

K Khánh Huyền

Trong bối cảnh các tổ chức tài chính tăng tốc số hóa toàn diện, quản trị rủi ro dựa trên AI và dữ liệu lớn đã trở thành yếu tố sống còn. Tại Smart Banking Summit 2026 lần thứ 7, EmbedIT sẽ tham gia dẫn dắt góc nhìn chuyên môn tại phiên thảo luận về tương lai quản trị rủi ro ngành ngân hàng và tài chính.

Tương lai quản trị rủi ro ngân hàng: Góc nhìn từ chuyên gia EmbedIT tại Smart Banking Summit 2026

Diễn ra vào ngày 21 và 22/10/2026 tại Fairmont Hanoi, sự kiện Smart Banking Summit 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.000 đại diện cấp cao từ các cơ quan quản lý, ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Với chủ đề “Định hình kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng dựa trên AI, Niềm tin khách hàng và Khả năng chống chịu số”, diễn đàn tập trung thảo luận những chuyển dịch quan trọng trong ngành ngân hàng số.

Đồng hành cùng sự kiện với vai trò Nhà tài trợ Vàng, EmbedIT – nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin định hướng tương lai thuộc Tập đoàn PPF (Châu Âu), sẽ mang đến những góc nhìn chuyên môn về tương lai quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng và tài chính.

DẤU ẤN VỊ THẾ CỦA EMBEDIT TẠI SMART BANKING SUMMIT 2026

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Lenovo và Samsung, tạo nên diễn đàn trao đổi về những xu hướng và giải pháp công nghệ đang định hình tương lai ngành ngân hàng. Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng Việt Nam đang chứng kiến tốc độ số hóa kỷ lục, với tỷ lệ giao dịch trên kênh số tại nhiều ngân hàng đạt từ 95% đến 99% (1), trong khi tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã gấp 28 lần GDP (2). Tuy nhiên, sự bùng nổ về quy mô giao dịch cũng kéo theo những thách thức an ninh mạng, cũng như gian lận tài chính tinh vi.

Trên thực tế, các tổ chức tài chính không thể chỉ dựa vào quy trình kiểm soát rủi ro truyền thống, vốn tốn thời gian và dễ phát sinh sai sót con người. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính, EmbedIT hỗ trợ các tổ chức khai thác sức mạnh của dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao năng lực đánh giá rủi ro tín dụng, đẩy nhanh quá trình ra quyết định một cách an toàn và hiệu quả.

Thông qua mô hình ra quyết định thống nhất, EmbedIT thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận Kinh doanh, Quản trị rủi ro và Tuân thủ, giúp các tổ chức tài chính đưa ra quyết định cho vay nhất quán và có cơ sở hơn. Cách tiếp cận này hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ phê duyệt khoản vay mà không làm gia tăng tỷ lệ nợ xấu (NPL), qua đó cân bằng giữa tăng trưởng kinh doanh và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

ỨNG DỤNG AI VÀ DỮ LIỆU TRONG KIỂM SOÁT RỦI RO CHỦ ĐỘNG

Tại sự kiện, EmbedIT sẽ đóng góp góc nhìn chuyên môn thông qua phiên thảo luận chuyên sâu: “Thông minh. Linh hoạt. Trợ lực bởi Công nghệ: Kỷ nguyên mới của Quản trị rủi ro ngành BFSI”. Ông Lê Hoàng Hải – Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kỹ thuật EmbedIT Việt Nam, và bà Mihaela Todica – Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của EmbedIT, sẽ chia sẻ góc nhìn chiến lược về việc ứng dụng công nghệ và AI trong quản trị rủi ro tín dụng, giúp các tổ chức tài chính nâng cao khả năng nhận diện sớm rủi ro, tối ưu quyết định cho vay và tăng cường năng lực kiểm soát, tuân thủ.

Đặc biệt, phiên thảo luận sẽ làm rõ những yếu tố quyết định hiệu quả ứng dụng AI trong hoạt động tài chính – ngân hàng. Theo đại diện EmbedIT, chỉ khoảng 5% doanh nghiệp thực sự khai thác được giá trị từ AI, trong đó yếu tố then chốt không nằm ở bản thân công nghệ mà ở việc lựa chọn đúng trường hợp ứng dụng (use case). Trong bối cảnh Thông tư 53 của Ngân hàng Nhà nước về ứng dụng AI trong lĩnh vực ngân hàng dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/11, yêu cầu triển khai AI an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định càng trở nên cấp thiết. Một ví dụ thực tiễn được EmbedIT đề cập là trường hợp một đơn vị cho vay tiêu dùng tại Việt Nam đã cải thiện khả năng nhận diện sớm rủi ro lên khoảng 7 lần, đồng thời duy trì tỷ lệ phê duyệt khoản vay ở mức 80%.

Thông qua việc đóng góp góc nhìn thực chiến tại Smart Banking Summit 2026 lần thứ 7, EmbedIT tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng thị trường Việt Nam, mang chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế đóng góp vào sự phát triển bền vững của hạ tầng tài chính quốc gia.

EmbedIT là nhà cung cấp dịch vụ Công nghệ Thông tin định hướng tương lai, thành viên của Tập đoàn PPF (Châu Âu). Với 25 năm kinh nghiệm, EmbedIT chuyên thiết kế, phát triển và vận hành các nền tảng tài chính quy mô lớn, phục vụ hàng trăm triệu người dùng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, EmbedIT đặt trụ sở tại TP.HCM với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm tại: https://www.embedit.com/vi

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