Ứng dụng AI nâng cao tiện ích và tối ưu hiệu quả vận hành các thiết bị gia dụng

Từ điều hòa tự điều chỉnh luồng gió, tủ lạnh hỗ trợ quản lý thực phẩm đến thiết bị giặt sấy công nghiệp kết nối thông minh, Samsung đang mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các sản phẩm gia dụng, hướng tới nâng cao trải nghiệm sinh hoạt và hiệu quả vận hành cho gia đình, doanh nghiệp.

Samsung giới thiệu các giải pháp và công nghệ HVAC mới nhất, được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm thông minh hơn, hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn trong nhiều môi trường sử dụng. Ảnh: Samsung

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Samsung Electronics tổ chức sự kiện “The Brief 2026”, giới thiệu các dòng thiết bị gia dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp công nghệ dành cho thị trường Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Sự kiện quy tụ hơn 50 đại diện truyền thông và nhà sáng tạo nội dung đến từ Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Các sản phẩm được giới thiệu tập trung vào ba nhóm chính gồm điều hòa không khí, thiết bị giặt sấy và tủ lạnh thông minh, cùng những giải pháp quản lý thiết bị từ xa.

AI MỞ RỘNG TIỆN ÍCH TRONG SINH HOẠT GIA ĐÌNH

Theo ông Bernard Ang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Ngành hàng Thiết bị Gia dụng Samsung Electronics khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các công nghệ AI, chú trọng tính tiện lợi, cá nhân hóa trải nghiệm và nâng cao độ tin cậy, độ bền của thiết bị.

Một trong những điểm nhấn tại sự kiện là dòng điều hòa Bespoke AI WindFree Pro, tích hợp công nghệ AI Motion Wind có khả năng điều chỉnh luồng gió dựa trên chuyển động và sở thích của người sử dụng.

Samsung chia sẻ tầm nhìn về căn bếp thông minh, nơi AI Vision hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định trong sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Samsung

Thiết bị còn có tính năng WindFree Wearable Good Sleep, cho phép kết nối với các thiết bị đeo tương thích, sử dụng tín hiệu cơ thể để tự động điều chỉnh khả năng làm mát theo trạng thái giấc ngủ.

Samsung cũng giới thiệu trước mẫu điều hòa dân dụng dự kiến ra mắt năm 2027, với thiết kế mới và các tính năng thông minh như AI Energy Mode trên một số phiên bản.

Ở nhóm thiết bị nhà bếp, Samsung tập trung vào khả năng hỗ trợ quản lý thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn. Các dòng tủ lạnh như Bespoke AI Family Hub được nâng cấp tính năng AI Vision, giúp nhận diện nhiều loại thực phẩm hơn, kết hợp với SmartThings Food để đề xuất công thức nấu ăn dựa trên nguyên liệu hiện có.

Bên cạnh đó, tính năng FoodNote có thể phân tích thói quen tiêu dùng, gợi ý danh sách mua sắm theo những mặt hàng thường xuyên sử dụng, hỗ trợ người dùng chủ động hơn trong việc quản lý thực phẩm và chi tiêu sinh hoạt.

Đáng chú ý, Samsung cho biết các thiết bị gia dụng đủ điều kiện có thể được hỗ trợ cập nhật phần mềm tối đa 7 năm. Chính sách áp dụng đối với các thiết bị đáp ứng điều kiện kỹ thuật, trong đó có sản phẩm kết nối Wi-Fi được sản xuất từ năm 2024.

Thông qua nền tảng SmartThings và dịch vụ Home Appliance Remote Management (HRM), người dùng có thể cho phép chẩn đoán, xử lý sự cố thiết bị từ xa. Khi cần hỗ trợ trực tiếp, kỹ thuật viên có thể tiếp cận trước dữ liệu chẩn đoán để phục vụ quá trình kiểm tra và sửa chữa.

THÚC ĐẨY GIẢI PHÁP THÔNG MINH CHO DOANH NGHIỆP

Bên cạnh thiết bị gia dụng, Samsung mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực giặt sấy công nghiệp và hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí (HVAC).

Ở lĩnh vực giặt sấy, doanh nghiệp giới thiệu máy giặt dung tích 18 kg và máy sấy 14 kg, hướng tới nhu cầu xử lý khối lượng đồ giặt lớn trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Theo kết quả thử nghiệm nội bộ của Samsung, máy giặt có thể hoàn thành chu trình thông thường trong 36 phút, trong khi máy sấy có thể hoàn tất chu trình sấy đồ nặng trong 45 phút. Thời gian thực tế có thể thay đổi tùy khối lượng và đặc điểm đồ giặt.

Samsung Electronics tổ chức sự kiện “The Brief 2026” tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 năm 2026 nhằm giới thiệu danh mục giải pháp thiết bị gia dụng kỹ thuật số toàn diện dành cho doanh nghiệp và gia đình. Ảnh: Samsung

Các thiết bị được tích hợp khả năng kết nối Wi-Fi để theo dõi trạng thái hoạt động từ xa. Máy giặt còn có chế độ quản lý cho phép điều chỉnh số lần xả, lượng nước và các thông số vận hành.

Đối với hệ thống HVAC, Samsung tiếp tục phát triển các giải pháp làm mát thông minh cho không gian dân dụng, thương mại và công nghiệp. Việc mua lại FläktGroup, doanh nghiệp công nghệ HVAC của châu Âu, cũng được Samsung xác định là bước mở rộng năng lực cung cấp giải pháp trong lĩnh vực này, bao gồm các ứng dụng tại trung tâm dữ liệu.

Thông qua nền tảng SmartThings Pro, doanh nghiệp có thể kết nối, giám sát và quản lý hệ thống điều hòa cùng các thiết bị khác tại nhiều địa điểm, theo dõi mức tiêu thụ năng lượng và tự động hóa một số hoạt động vận hành.

Tại sự kiện, Samsung cũng giới thiệu Samsung Business Experience Studio vừa khai trương ở Hà Nội. Không gian này mô phỏng các tình huống ứng dụng công nghệ trong khách sạn, giáo dục và các môi trường thương mại, giúp khách hàng trải nghiệm khả năng kết nối, quản lý và vận hành thiết bị.

Theo Samsung, việc kết hợp AI, nền tảng kết nối và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng là một trong những định hướng phát triển thiết bị gia dụng của hãng tại Đông Nam Á và châu Đại Dương, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và doanh nghiệp.