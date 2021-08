Vaccine Spunik Light của Nga đạt hiệu quả 93,5% ở Paraguay

Sputnik Light, vaccine ngừa Covid-19 gồm 1 mũi tiêm do Nga sản xuất, đạt hiệu quả phòng bệnh 93,5% ở Paraguay, theo dữ liệu từ chiến dịch tiêm chủng của quốc gia Nam Mỹ này - Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) cho biết ngày 18/8.

Theo tin từ Reuters, được phát triển bởi viện nghiên cứu Gamaleya có trụ sở ở Moscow, vaccine Sputnik Light đã cho thấy mức hiệu quả 79,4% khi được cơ quan chức năng của Nga phê chuẩn hồi tháng 5. Mức giá của vaccine này là dưới 10 USD/liều.

“Vaccine Sputnik Light cho thấy hiệu quả 79,4%, dựa trên phân tích dữ liệu thu thập được trong vòng 28 ngày sau khi tiêm trong chương trình tiêm chủng của Nga, từ ngày 5/12/2020 đến ngày 15/4/2021”, RDIF cho biết trong một tuyên bố hôm tháng 5.

Trong tuyên bố lần này, RDIF dẫn dữ liệu từ Bộ Y tế Paraguay tính đến ngày 30/7, cho biết vaccine Sputnik Light đã chứng tỏ được hiệu quả phòng bệnh cao trên 320.000 người được tiêm.

“Việc sử dụng vaccine 1 mũi tiêm Sputnik Light cho phép nhà chức trách Paraguay rút ngắn thời gian tiêm chủng cho người dân và đẩy nhanh sự hình thành của miễn dịch cộng đồng”, Giám đốc điều hành Kirill Dmitriev của RDIF nói trong tuyên bố.

Do chỉ cần tiêm 1 mũi, vaccine Sputnik Light được cho là phù hợp với những quốc gia nơi dịch đang bùng mạnh và cần tạo miễn dịch nhanh chóng cho dân số.

Sputnik Light là một trong hai vaccine ngừa Covid được biết đến nhiều nhất của Nga, bên cạnh vaccine Sputnik V gồm 2 mũi tiêm. Hồi tháng 4, các nhà khoa học Nga tuyên bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 97,6% trong thế giới thực, dựa trên dữ liệu từ 3,8 triệu người được tiêm. Trong chiến dịch tiêm chủng của Nga, Sputnik V là vaccine được sử dụng chủ yếu.

Theo dữ liệu từ Our World in Data, đến nay Nga đã tiêm đủ liều vacine Covid cho 22,8% dân số, so với tỷ lệ 23,8% của toàn thế giới.