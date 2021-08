Nghiên cứu của Peru: Vaccine Sinopharm đạt hiệu quả 94% ngừa tử vong do Covid

Vaccine Covid-19 gồm 2 mũi tiêm của hãng dược phẩm Trung Quốc Sinopharm đạt hiệu quả ngừa lây nhiễm 50,4% trên nhân viên y tế ở Peru, khi nước này trải qua một làn sóng ca nhiễm do các biến chủng khác nhau của Covid - một nghiên cứu cho hay. Cũng theo nghiên cứu này, một mũi tiêm nhắc lại vaccine Sinopharm nên được xem xét.

Theo hãng tin Reuters, nghiên cứu trên của Peru dựa vào dữ liệu từ tháng 2 đến hết tháng 6 năm nay, khi quốc gia vùng Nam Mỹ chống chọi với làn sóng Covid thứ hai đầy khốc liệt, với hai biến chủng Lambda và Gamma chiếm chủ đạo. Đối tượng của nghiên cứu là gần 400.000 y bác sỹ và nhân viên y tế tuyến đầu, phần lớn được tiêm hai mũi vaccine Sinopharm.

“Hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm không cao, và đây là một vấn đề phải xem xét một khi đã có một tỷ lệ lớn dân số được tiêm hai mũi. Cần xác định thời điểm để xem xét về mũi tiêm nhắc lại nhằm tối ưu hoá sự bảo vệ cho nhân viên y tế tuyến đầu”, báo cáo từ các nhà khoa học thuộc Viện Sức khoẻ Quốc gia và hai viện nghiên cứu khác của Peru nhận định.

Tuy nhiên, theo báo cáo này, sau hai mũi tiêm, vaccine Sinopharm đạt hiệu quả 94% trong ngăn ngừa tử vong do Covid.

Một số quốc gia gồm Campuchia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã dùng vaccine AstraZeneca hoặc Pfizer để tiêm tăng cường cho những người đã tiêm vaccine Sinopharm.

“Khả năng cao nhất là bạn sẽ phải cần tới một mũi tiêm thứ ba ở một thời điểm nào đó. Câu hỏi đặt ra là lúc nào là thời điểm tốt nhất, và nên tiêm bằng vaccine nào”, bà Lely Solari, một trong 7 tác giả của báo cáo, nói với Reuters.

Cũng theo bà Solari, hiệu quả chống lây nhiễm của vaccine Sinopharm theo phát hiện của nghiên cứu trên là thấp, nhưng vẫn trong ngưỡng chấp nhận được theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo dữ liệu từ WHO, kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy vaccine Sinopharm cho hiệu quả 78,1% trong ngăn ngừa ca nhiễm Covid có triệu chứng. Một tuyên bố của Bộ Y tế Peru vào tháng trước nói vaccine này đạt hiệu quả 98% trong việc ngăn ngừa tử vong do Covid.

Peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 tính theo bình quân đầu người cao nhất thế giới. Các nhà khoa học cho rằng đó là do biến chủng Lambda phát hiện lần đầu vào năm ngoái, và do hệ thống y tế mỏng manh của Peru.

Biến chủng Lambda đang thu hút sự quan tâm lớn bởi đang lây lan nhanh ở Mỹ và các nước Mỹ Latin. Một nghiên cứu của Nhật Bản nói rằng biến chủng Lambda có khả năng mạnh hơn trong việc chống lại kháng thể do vaccine tạo ra so với phiên bản đầu tiên của virus Sars-CoV-2 phát hiện ở Vũ Hán. Tuy nhiên, một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nói rằng sự lây lan của biến chủng này có vẻ đang dịu đi.

Gần như toàn bộ y bác sỹ và nhân viên y tế ở Peru đều được tiêm vaccine Sinopharm vì đây là vaccine Covid đầu tiên mà nước này có được, và họ là nhóm ưu tiên được tiêm trước. Sau đó, Peru cũng sử dụng thêm vaccine Pfizer và AstraZeneca cho chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid.