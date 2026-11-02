Văn Phú: Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 tăng 68,9%

Nguồn thu từ dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) và hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú giúp Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) đạt lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2026 ở mức 481,8 tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng giai đoạn năm trước.

Sau những tín hiệu phục hồi trong năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ điều chỉnh từ đầu năm 2026 khi mặt bằng lãi suất huy động và cho vay liên tục gia tăng.

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ KINH DOANH GIỮA NHỮNG KHÓ KHĂN KHÁCH QUAN

Theo các chuyên gia, lãi suất vay mua nhà tăng và khả năng chi trả suy giảm khiến lượng giao dịch trên thị trường bất động sản duy trì ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua trong bối cảnh chi phí vay vốn cao.

Cụ thể, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường căn hộ TP.HCM đạt 25% tính tới cuối quý 3/2026, tương ứng khoảng 1.400 giao dịch. Còn nguồn cung mới mở bán ghi nhận tỷ lệ hấp thụ 45%, theo thống kê của Savills Việt Nam.

Với thị trường căn hộ Hà Nội, số lượng căn bán được trong quý 3/2026 giảm 26% so với quý liền trước và 48% so với cùng kỳ năm trước. Còn nguồn cung mới cũng giảm lần lượt 42% và 51%.

Trước những khó khăn khách quan, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) cho biết doanh nghiệp đã tập trung vào công tác bàn giao sản phẩm tại các dự án đã mở bán trong giai đoạn trước đó. Đơn cử, dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) lần lượt ghi nhận khoản doanh thu trị giá 576,7 và 480 tỷ đồng, đồng thời tập trung bán hàng dự án mới tại thị trường phía Nam – dự án Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM) với doanh số đạt được 1.263 tỷ đồng

Dự án Vlasta – Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của doanh nghiệp tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định, tạo dòng tiền để duy trì hoạt động thường xuyên từ các dự án: Oakwood Residence Ha Noi, khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges tại Phong Nha (Quảng Bình cũ, nay thuộc tỉnh Quảng Trị). Riêng dự án dự án Oakwood Residence Ha Noi mang về doanh thu bình quân 200 tỷ đồng mỗi năm, tương ứng 50 tỷ đồng mỗi quý.

Còn dự án khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges - một sản phẩm mang đậm dấu ấn “vị nhân sinh”, đề cao sự hài hòa với thiên nhiên, giảm tác động môi trường và tăng chiều sâu trải nghiệm cá nhân, dù mới đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2026 nhưng đã thu hút không ít khách lưu trú.

Khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges do Văn Phú phát triển tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ) đã chính thức đi vào vận hành từ tháng 8/2026.

Những yếu tố trên giúp Văn Phú kết thúc 9 tháng đầu năm 2026 với doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ở mức 1.284,4 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng giai đoạn năm trước.

Song song với hoạt động bàn giao sản phẩm, hoạt động tối ưu chi phí thực hiện dự án cũng tạo ra những kết quả khả quan, giúp giá trị khoản mục “Giá vốn hàng bán” chỉ ở mức 538,5 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng giai đoạn năm trước và thấp hơn 7% so với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần.

Điều này giúp lợi thuận thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ (lợi nhuận gộp) đạt mức 481,9 tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng giai đoạn năm trước. Còn biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được cải thiện từ mức 34,6% của giai đoạn 9 tháng đầu năm 2025 lên mức 37,5% của giai đoạn 9 tháng đầu năm 2026.

Như vậy, doanh nghiệp không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu, mà còn cải thiện được hiệu quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận gộp cao hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu trong cùng giai đoạn.

Cũng trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, Văn Phú báo lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt ở mức 286,2 tỷ đồng và 221 tỷ đồng.

HƯỚNG TỚI NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM SỐNG CỦA KHÁCH HÀNG

Trong bối cảnh vĩ mô tồn tại nhiều khó khăn, tạo áp lực về dòng tiền và hiệu quả đầu tư, lựa chọn phát triển từng bước không chỉ giúp Văn Phú có nguồn thu ổn định, mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc để không ngừng mở rộng quỹ đất "sạch" tại tại các tỉnh thành có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, qua đó tạo nguồn dự án "gối đầu" trong những năm kế tiếp.

Điều này phần nào được thể hiện qua báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp với giá trị khoản mục “Người mua trả tiền trước ngắn hạn” và “Hàng tồn kho” lần lượt ở mức 1.075,9 tỷ đồng và 6.940,8 tỷ đồng tính tới ngày 30-9-2026, tăng lần lượt 3% và hơn 32% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, số tiền được khách hàng ứng trước để đặt mua các sản phẩm do doanh nghiệp phân phối tập trung chủ yếu ở dự án Yên Phong – Bắc Ninh (225 tỷ), dự án Vlasta – Thủy Nguyên (287 tỷ) và dự án Vlasta Premier – Phú Thuận (554 tỷ)

Còn giá trị hàng tồn kho chủ yếu tập trung tại các dự án như Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM), Vlasta Premier - Phú Hội (Huế).

Tất cả đều nằm tại vị trí trung tâm tại các tỉnh thành có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội cao 5 năm gần đây và được ban lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu chọn quỹ đất, lập quy hoạch từ nhiều năm trước, góp phần không nhỏ trong việc tiết giảm các khoản chi phí trong bối cảnh chi phí vốn và bảng giá đất điều chỉnh tăng sau từng năm. Đồng thời, đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ quỹ đất để phát triển sản phẩm mới trong giai đoạn 3-5 năm tới.

Dự án Vlasta Premier – Phú Thuận (TP.HCM) đang được triển khai theo đúng tiến độ và dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Với riêng dự án Vlasta - Thuỷ Nguyên, đại diện Văn Phú cho biết đã phân phối 339 sản phẩm tính tới ngày 30/9/2026. Thời gian tới, khi các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động nhằm hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phân phối thêm 200 sản phẩm trong những tháng còn lại của năm 2026. Còn với dự án Vlasta Premier - Phú Hội (Huế), doanh nghiệp dự kiến sẽ mở bán và ghi nhận dòng tiền từ dự án trong quý 4/2026.

Hai dự án này dự kiến bổ sung nguồn lực tài chính đáng kể cho Văn Phú trong cao điểm sản xuất, kinh doanh cuối năm. Đồng thời, giảm áp lực hàng tồn kho và dư nợ.

Bên cạnh các dự án đang và sắp mở bán, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TP.HCM do đơn vị thành viên của Văn Phú triển khai cũng đang được chính quyền TP.HCM tháo gỡ từng bước. Hiện doanh nghiệp đã nhận được 2/4 lô đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn.

Cụ thể, lô đất số 132 đường Đào Duy Từ, phường Diên Hồng với diện tích hơn 10.000m2 được quy hoạch xây chung cư kết hợp thương mại dịch vụ. Còn lô đất số 12 đường Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc với diện tích gần 1000m2 được quy hoạch xây nhà ở kết hợp văn phòng. Đây là nguồn bổ sung không nhỏ vào quỹ đất các khu vực trung tâm trong bối cảnh giá đất đầu vào tăng, đồng thời giảm đáng kể áp lực nợ từ dự án BT cho Doanh nghiệp.