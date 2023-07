Vàng chững giá sau số liệu ảm đạm về kinh tế Trung Quốc

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại rằng sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc có thể dẫn tới suy giảm nhu cầu tiêu thụ vàng của nước này. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới cũng là nguyên nhân khiến giá vàng khó bứt phá thêm sau khi tăng mạnh trong tuần trước.

Lúc gần 10h trưa nay (18/7) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.957,1 USD/oz, tăng 1,6 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại Mỹ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 0,2 USD/oz, chốt ở 1.955,5 USD/oz.

Báo cáo ngày 17/7 từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy nước này đạt tốc độ tăng trưởng 0,8% trong quý 2 so với quý 1, cao hơn mức dự báo tăng 0,5% mà giới phân tích đưa ra trước đó, nhưng tốc độ tăng so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 6,3%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 7,3% của các nhà phân tích. Giới chuyên gia nhận định rằng sự bùng nổ hậu Covid-19 của kinh tế Trung Quốc đã kết thúc.

Giá nhiều hàng hoá cơ bản, gồm dầu thô và vàng, đã có lúc sụt giảm sau khi báo cáo trên được công bố, vì giới đầu tư lo ngại rằng sự suy yếu của kinh tế Trung Quốc - một nền kinh tế có mức tiêu thụ hàng hoá khổng lồ - sẽ dẫn tới suy giảm nhu cầu đối với các mặt hàng này.

Dù vậy, vàng dường như phát huy tốt vai trò kênh đầu tư phòng ngừa rủi ro, vì khi kinh tế suy giảm, nhà đầu tư thường có khuynh hướng tìm đến các kênh đầu tư an toàn như kim loại quý.

“Giá vàng vẫn giữ được trên ngưỡng 1.950 USD/oz vì các nhà đầu tư không muốn bỏ hết vốn vào chứng khoán, khi mà số liệu kinh tế mới nhất làm gia tăng mối lo về sức khoẻ kinh tế toàn cầu”, nhà phân tích Rupert Rowling của Kinesis Money nhận định.

Tuần trước, giá vàng tăng hơn 1,6% nhờ đồng USD giảm giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống sau khi thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát tiếp tục giảm.

Sang tuần này, đồng USD đã chững lại, sau khi chạm đáy 14 tháng vào hôm thứ Sáu tuần trước. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt đóng cửa phiên ngày thứ Hai với mức giảm 0,12%, còn 99,83 điểm. Hôm thứ Sáu, chỉ số có lúc giảm còn 99,57 điểm, thấp nhất kể từ tháng 4/2022.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn giảm trong phiên đầu tuần, nhưng tốc độ giảm chậm lại. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 1,1 điểm cơ bản, còn 3,8058% khi chốt phiên.

Giới phân tích cho rằng trong thời gian tới, giá vàng sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các quyết sách của Fed. “Về vàng mà nói, các nhà giao dịch vẫn bị ảnh hưởng chủ yếu bởi lập trường chính sách tiền tệ của Fed”, Giám đốc đầu tư Naeem Aslam của Zaye Capital Markets nhận định trong một báo cáo.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 7,5%. Đơn vị: USD/oz.

Theo ông Aslam, việc lạm phát giảm tốc cho thấy rằng “áp lực lớn” đối với Fed trong việc kiềm chế lạm phát đã không còn lớn như trước nữa. “Như vậy, Fed không cần phải cứng rắn trong chính sách tiền tệ như trước, và điều này cũng có nghĩa là Fed không cần phải tăng lãi suất thêm nhiều nữa”.

Nhiều người tin rằng có khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tuần tới, và một động thái như vậy “có thể mang đến một mối đe dọa cuối cùng đối với giá vàng”, nhưng nhìn vào biến động giá của kim loại quý, “chúng tôi nghĩ rằng có thể nói rằng rằng đang có nhiều người mua hơn người bán trên thị trường vàng”, ông Aslam nói.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm nắm giữ còn 912,9 tấn vàng.

Trong nước, giá vàng miếng sáng nay đi ngang trong khi vàng nhẫn tăng khá mạnh.

Lúc hơn 10h, Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,18 triệu đồng/lượng (bán ra), bằng với mức giá sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá 56,06 triệu đồng/lượng và 56,91 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 230.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,6 triệu đồng/lượng và 67,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 23.470 đồng (mua vào) và 23.810 đồng (bán ra), bằng với mức giá của hôm qua.