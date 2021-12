Vàng trượt giá sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới có thêm một phiên giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tuyên bố có thể đẩy nhanh việc cắt giảm chương trình mua tài sản. Giá vàng trong nước sáng nay (1/12) cũng đi xuống, giá USD tự do và ngân hàng cùng đứng yên.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 59,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 60,45 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm, 50.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,5 triệu đồng/lượng và 52,2 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 59,75 triệu đồng/lượng và 60,45 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với sáng qua.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,65 triệu đồng/lượng, từ chỗ cao hơn 11,3-11,4 triệu đồng/lượng vào sáng hôm qua.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 10h trưa theo giờ Việt Nam đứng ở 1.778,5 USD/oz, tăng 2,7 USD/oz so với đóng cửa phiên giao dịch đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 48,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng giao ngay giảm 9,7 USD/oz, tương đương giảm 0,5%, còn 1.775,8 USD/oz.

Giá vàng đối mặt với áp lực giảm mới sau phiên điều trần của ông Powell trước Uỷ ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ ngày 30/11. Chủ tịch Fed nói rằng ngân hàng trung ương này sẽ cân nhắc việc đẩy nhanh tốc độ cắt giảm chương trình mua tài sản, và ông cũng ngừng sử dụng từ “tạm thời” để miêu tả về lạm phát ở Mỹ.

Tuyên bố này được được thị trường tài chính giải nghĩa là có thể dẫn tới việc Fed nâng lãi suất sớm hơn dự kiến trong năm 2022, theo đó gây sức ép lên giá vàng – một tài sản không mang lãi suất.

“Tôi cho rằng, sẽ là phù hợp nếu chúng tôi thảo luận trong cuộc họp sắp tới, dự kiến diễn ra sau 2 tuần nữa, về việc có nên kết thúc chương trình mua tài sản sớm hơn vài tháng so với dự kiến ban đầu hay không”, ông Powell nói. “Trong 2 tuần tới, chúng ta sẽ có thêm dữ liệu và hiểu thêm về biến chủng mới của Covid”.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: TradingView.

Tuy nhiên, vàng được hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới mốc 1,45%, khi nhà đầu tư mua mạnh trái phiếu để tìm kiếm sự an toàn vì lo ngại nền kinh tế giảm tốc do biến chủng mới. Lợi suất giảm bất chấp khả năng Fed có thể đẩy nhanh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ.

Hôm thứ Sáu tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 1,69%, cao nhất trong nhiều tháng vì kỳ vọng Fed sẽ sớm tăng lãi suất trong năm 2022 sau khi hoàn tất việc cắt giảm chương trình mua tài sản.

Chỉ số Dollar Index sáng nay giảm về mức 96 điểm, từ mức 96,1 điểm vào sáng qua. Tuần trước, chỉ số này lên gần 96,9 điểm, cao nhất 16 tháng, cùng với lợi suất trái phiếu tăng đặt ra áp lực giảm lớn lên giá vàng.

Giá vàng giảm bất chấp phiên bán tháo mạnh mẽ vào ngày thứ Ba của thị trường chứng khoán Mỹ. Tâm lý lo sợ rủi ro chưa thúc đẩy dòng vốn chuyển sang vàng, mà thay vào đó nhà đầu tư đang ưa chuộng trái phiếu.

“Mọi người ngạc nhiên một chút khi ông Powell dịch chuyển về phe cứng rắn”, nhà phân tích cấp cao Edward Moya của Oanda nói với hãng tin CNBC khi giải thích về nguyên nhân khiến vàng rớt giá. Ông Moya cho rằng Fed có thể tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến nhưng trong dài hạn, giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nỗi lo về các biến chủng của Covid-19.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.440 đồng (mua vào) và 23.500 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp giá USD tự do đi ngang ở mức này.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 22.590 đồng và 22.790 đồng, cũng không thay đổi so với hôm qua.