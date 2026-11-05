Vì sao du khách ngày càng tìm đến Cố đô Huế?

16.600 tỷ đồng là doanh thu du lịch mà thành phố Huế đạt được chỉ trong 10 tháng năm 2026. Con số này không chỉ vượt mục tiêu 15.000 tỷ đồng của cả năm mà còn tăng tới 55% so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau kết quả tăng trưởng ấn tượng ấy là sức hút của vùng đất di sản cùng những cách làm mới trong phát triển sản phẩm du lịch.

Trong 10 tháng năm 2026, Huế đã đón khoảng 6,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt. Địa phương đang hướng tới mục tiêu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách trong năm 2026. Đáng chú ý, sức hút của điểm đến không chỉ đến từ những di tích, công trình kiến trúc cổ kính mà ngày càng được mở rộng bằng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm mới.

Hơn 300.000 lượt người tham gia Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế với hai chương trình nghệ thuật trọng điểm “Di sản thức giấc” và “Di sản hội nhập”. Khoảng 48.000 lượt khách đến với chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực”, đặc biệt là sự kiện Ngày Bún bò Huế. Trong khi đó, Festival Huế 2026 được tổ chức theo mô hình bốn mùa, tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và di sản liên tục trong năm.

Bước vào những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027, Huế tiếp tục đón mùa cao điểm khách quốc tế, chủ yếu từ châu Âu, Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Thành phố đang tập trung làm mới sản phẩm, khai thác hiệu quả các hoạt động tại di tích và tổ chức thêm những sự kiện phù hợp để giữ chân du khách lâu hơn.

Không chỉ đặt mục tiêu tăng lượng khách, Huế còn hướng đến nâng cao giá trị từ mỗi chuyến đi. Theo định hướng giai đoạn 2027 - 2030, thành phố sẽ phát triển nhiều sản phẩm mới như du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm di sản cung đình, nghỉ dưỡng trên sông Hương, du lịch sinh thái, cộng đồng và biển, đầm phá.

Từ lợi thế di sản đến những trải nghiệm mới, Huế đang từng bước định hình cách làm du lịch theo hướng đa dạng và chuyên sâu hơn. Mục tiêu không chỉ là đưa du khách đến với Cố đô, mà còn tạo thêm nhiều lý do để họ ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và sẵn sàng quay trở lại. Đây cũng là hướng đi để những giá trị văn hóa, lịch sử tiếp tục được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng kinh tế cho thành phố.