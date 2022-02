Vì sao hàng loạt cây xăng tại An Giang tạm ngưng hoạt động?

Theo Cục Quản lý thị trường An Giang, trong thời gian qua trước áp lực về nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, nguồn cung không được đảm bảo, nhưng nhìn chung phần lớn các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn vẫn đảm bảo, duy trì hoạt động kinh doanh và đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên những ngày vừa qua, đã xuất hiện một số trường hợp kinh doanh xăng dầu đóng cửa, tạm ngưng hoạt động trên địa bàn huyện Thoại Sơn, huyện Phú Tân, huyện Châu Thành và huyện Châu Phú, huyện An Phú.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Thoại Sơn, cơ quan chức năng ghi nhận 7 trường hợp cửa hàng ngừng hoạt động. Nguyên nhân tạm ngưng hoạt động là do hết xăng, nguồn cung không kịp thời. Đây là các cửa hàng nhập xăng dầu từ hệ thống PVoil. Các trường hợp này đều đã có báo cáo gửi về Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện Thoại Sơn và Sở Công thương tỉnh An Giang) theo quy định.

Trên địa bàn huyện Phú Tân, có 5 trường hợp ngưng hoạt động gồm doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Văn Việt - thị trấn Chợ Vàm; doanh nghiệp xăng dầu Hiệp Vinh - thị trấn Phú Mỹ; doanh nghiệp xăng dầu Trần Thanh Bởi - thị trấn Phú Mỹ; doanh nghiệp xăng dầu Kim Hồng I - xã Hiệp Xương. Các doanh nghiệp này ngưng hoạt động với lý do sang nhượng cửa hàng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Lâm PETRO Tây Đô, thành phố Cần Thơ nên đang làm thủ tục sang tên, chưa thể kinh doanh.

Ngoài ra còn có cửa hàng dầu khí An Giang số 6 thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ thương mại Vạn Vạn Phúc - xã Phú An. Cây xăng này ngưng hoạt động từ ngày 02/02/2022 đến nay. Cơ quan chức năng đã lập biên bản về việc dừng bán của cây xăng này.

Trên địa bàn huyện Châu Thành, có 5 trường hợp ngưng hoạt động gồm: Thanh Long 2; Bảy Mẫn; Út Tuyết; Nguyễn Văn Đến; Cửa hàng xăng dầu số 20 Út Rô với lý do hết xăng, nguồn cung không được cung cấp kịp thời. Được biết, tất cả đều thuộc hệ thống PVOil.

Trên địa bàn các huyện Châu Phú, An Phú cơ quan chức năng ghi nhận thêm 6 trường hợp ngưng hoạt động đó là Hộ kinh doanh xăng dầu Nguyễn Văn Que - thuộc hệ thống Petrolimex An Giang với lý do hết xăng và nhân viên cây xăng nhiễm Covid -19…

Theo ông Huỳnh Ngọc Hồ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang, trong thời gian tới đơn vị này sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu theo nội dung chỉ đạo tại Công điện số 517/CĐ-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương và văn bản của Tổng cục quản lý thị trường.