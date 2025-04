Viconship vừa mua thêm 1,8 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của HAH

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh, Công ty Cổ phần Container Việt Nam công báo cáo về ngày trở thành nhóm cổ đông lớn Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE).

Theo đó, CTCP Container Việt Nam - Viconship (mã VSC-HOSE) đã mua vào gần 1,8 triệu cp HAH trong 2 phiên giao dịch ngày 18/04 và 22/04. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của công ty tại HAH tăng từ 4,032% lên gần 5,4%, tương đương hơn 7 triệu cp, chính thức trở thành cổ đông lớn.

Đồng thời, công ty con là Công ty TNHH MTV Cảng Xanh cũng mua thêm hơn 184,200 cp HAH trong ngày 18/04, nâng sở hữu lên 602,300 cp (tỷ lệ 0,464%). Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh - một công ty con khác của Viconship - hiện nắm giữ 804,300 cp, tương ứng 0.619% vốn HAH.

Tính chung, cả nhóm Viconship đã nâng tổng lượng cổ phần nắm giữ tại HAH lên hơn 8,4 triệu cổ phiếu, tương đương 6,482% vốn điều lệ. Trong đó, công ty mẹ Viconship sở hữu hơn 7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,399%.

Trên thị trường, sau biến động thuế quan mới của Mỹ giá cổ phiếu HAH giảm mạnh xuống 45.000 đồng/cp (chốt phiên ngày 9/4), tuy nhiên sau đó, HAH đã ghi nhận chuỗi 8 phiên tăng giá liên tiếp (1 phiên tăng trần), hiện giao dịch quanh vùng 60.400 đồng/cp và chốt phiên ngày 23/4, giá cổ phiếu này giảm nhẹ còn 59.900 đồng/cp.

Trong các phiên giao dịch của Viconship, không xuất hiện giao dịch thoả thuận. Nhiều khả năng nhóm này đã thực hiện mua qua khớp lệnh, với tổng giá trị giao dịch ước tính hơn 116 tỷ đồng.

Trước đó, HAH thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 đến hết ngày 30/6/2025 do công ty cần có đủ thời gian chuẩn bị các thủ tục, tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo và thành công.



Còn về VSC, hết quý 1/2025, VSC ghi nhận doanh thu thuần quý 1 đạt hơn 682 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 58,96%, đạt 111,2 tỷ đồng. Theo giải trình từ VSC, nguyên nhân là do hoạt động sản xuất kinh doanh của công con đặc biệt là 3 cảng Vip Greenport, Cảng Xanh Greenport và Cảng Hải Nam Đình Vũ đều tăng trưởng tương đối tốt cả về danh thu lẫn lợi nhuận.

Đối với hoạt động tài chính, công ty ghi nhận giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính do đã tìm được nguồn vốn tài trợ ưu đãi hơn so với cùng kỳ; Doanh thu tăng, đồng thời với việc tái cấu trúc và chuyển đổi số toàn hệ thốnglàm chi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ.