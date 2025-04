Quỹ Kim Việt Nam thôi làm cổ đông lớn của LHG

Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến công ty.

Theo đó, ngày 10/4, nhóm quỹ liên quan Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam cũng đã bán 400.000 cổ phiếu LHG để giảm sở hữu từ 6,13% về 5,33% vốn điều lệ.

Sau đó vào ngày 11/4, nhóm quỹ liên quan Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam bán tiếp 400.000 cổ phiếu LHG để giảm sở hữu từ 5,33% về 4,53% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn.

Như vậy, trong hai ngày, nhóm quỹ liên quan Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán ra 800.000 cổ phiếu LHG.

Trên thị trường, từ ngày 2/4 đến ngày 16/4, cổ phiếu LHG đã giảm 29,6% từ 34.500 đồng về 24.300 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo thường niên 2024, Long Hậu ghi nhận tổng doanh thu đạt 530.285 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ và chỉ bằng 71% kế hoạch (743.741 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 187,447 tỷ tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và vượt 43% so với kế hoạch (131,456 tỷ đồng).

Theo LHG, năm 2024, mặc dù doanh thu chưa đem lại kết quả như kỳ vọng, nhưng vẫn được đánh giá là năm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của LHC trong hoạt động cho thuê nhà xưởng và gia tăng doanh thu dịch vụ với việc duy trì và lấp đầy nhà xưởng hiện hữu, Nhà xưởng cao tầng ở mức cao >95%.

Đồng thời, thu hút thành công 21 dự án đầu tư, góp phần nâng tổng số nhà đầu tư đang hoạt động tại các khu công nghiệp của LHC lên 211 nhà đầu tư.