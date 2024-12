Cổ đông lớn của NLG đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu

Ibeworth Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Theo đó, Ibeworth Pte. Ltd vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu NLG nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn từ ngày 23/12/2024 đến ngày 21/1/2025.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu NLG do Ibeworth Pte. Ltd nắm giữ sẽ giảm từ gần 31,37 triệu cổ phiếu xuống còn gần 29,37 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 8,15% xuống mức 7,63% vốn tại Nam Long.

Được biết, Ibeworth Pte. Ltd là công ty Singapore, người đại diện của công ty là ông Joseph Low Kar Yew - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên ban kiểm toán nội bộ tại Nam Long.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, anh ruột của ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị NLG đã bán thành công 11.667 cổ phiếu, nhằm mục đích giản quyết nhu cầu tài chính.

Thời gian giao dịch trong ngày 16/12/2024 theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Sau giao dịch này, ông Dũng không còn là cổ đông của Nam Long khi nắm giữ 0 cổ phiếu NLG.

Trong khi đó, công ty liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Nam Long là Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình đăng ký bán 3,3 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 14/11 đến ngày 13/12. Tuy nhiên, kết thúc thời gian trên, Đầu tư Thái Bình đã bán không thành công 3,3 triệu cổ phiếu NLG đã đăng ký do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu NLG do công ty này nắm giữ vẫn đang ở mức gần 17,19 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 4,47% vốn điều lệ tại Nam Long.

Được biết, VCSC đã tham dự cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của NLG vào ngày 10/12 vừa qua. Theo đó, VCSC cho biết doanh số bán hàng tháng 10 và tháng 11/2024 của NLG đã đạt 1,05 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi dự án Cần Thơ (đóng góp 58%) và Southgate (29%). Trong đó, việc mở bán phân khu đất nền của dự án Cần Thơ đã bắt đầu vào ngày 17/11, sau khi hoàn thành việc thanh toán tiền sử dụng đất vào tháng 09/2024, và đã ghi nhận 528 tỷ đồng doanh số bán hàng trong tháng 11/2024.

VCSC cũng cho biết doanh số bán hàng 11 tháng đầu năm 2024 của NLG là 4,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Akari City giai đoạn 2 đóng góp 37%, Southgate đóng góp 31%, Cần Thơ 19% và Mizuki Park 13%.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo dự kiến doanh số bán hàng trong năm 2024 sẽ đạt ở mức khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức mục tiêu ban đầu của công ty (9,55 nghìn tỷ đồng; được đề ra tại ĐHCĐ tháng 04/2024) nhưng phù hợp với dự báo của VCSC (5,5 nghìn tỷ đồng; +45% so với cùng kỳ năm trước).

Về dự kiến doanh thu năm 2024: Ban lãnh đạo dự kiến doanh thu bất động sản cốt lõi trong quý 4/2024 sẽ ở mức 5,6 nghìn tỷ đồng (so với mức cơ sở thấp trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2024 là 1,5 nghìn tỷ đồng), chủ yếu đến từ các dự án Akari City Giai đoạn 2 và Cần Thơ, đã bắt đầu bàn giao vào tháng 10/2024.

Về kế hoạch doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của NLG (7 nghìn tỷ đồng; đi ngang so với cùng kỳ năm trước) cao hơn so với dự báo của chúng tôi (5,7 nghìn tỷ đồng; giảm 19% so với cùng kỳ năm trước), mà VCSC cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do lượng bàn giao dự kiến cao hơn trong quý 4/2024 của dự án Cần Thơ.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo chưa công bố cập nhật về dự kiến lợi nhuận quý 4 và cả năm 2024 của NLG. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024 là 506 tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước).

Về kế hoạch năm 2025: Ban lãnh đạo NLG cho biết kế hoạch năm 2025 đang được tính toán, nhưng ban lãnh đạo cũng kỳ vọng doanh số bán hàng năm 2025 sẽ ở mức cao hơn so với kế hoạch ban đầu của năm 2024 (9,55 nghìn tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 dự kiến sẽ tăng trưởng so với năm 2024.

Đồng thời, kỳ vọng doanh số bán hàng năm 2025 sẽ được thúc đẩy bởi hoạt động mở bán các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu, cùng với mở bán dự án mới như Hải Phòng và Paragon.

Qua đó, VCSC hiện có khuyến nghị "Mua" đối với NLG và dự báo doanh số bán hàng năm 2025 sẽ tăng trưởng ở mức 35% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 sẽ tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.