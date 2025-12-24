Việt Nam có tên trong 20 quốc gia có nhiều người dùng internet nhất

Theo số liệu từ nền tảng Datareportal, năm 2025, 74% dân số thế giới - tương đương khoảng 6 tỷ người - sử dụng internet, tăng từ 71% (5,8 tỷ người) của một năm trước đó.

Dù vậy, hơn 1/4 dân số toàn cầu vẫn chưa kết nối mạng. Chênh lệch về việc tiếp cận internet thể hiện rõ theo mức thu nhập khi 94% người dân ở các nền kinh tế thu nhập cao sử dụng internet, trong khi tỷ lệ này tại nhóm thu nhập thấp chỉ là 23%.

Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 20 quốc gia có tổng số người dùng internet lớn nhất. Xếp hạng cho thấy ở nhiều quốc gia, quy mô dân số quyết định thứ hạng nhiều hơn là tỷ lệ người dân kết nối internet.

Trung Quốc đứng đầu với khoảng 1,3 tỷ người dùng internet, tương đương hơn 90% dân số. Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 1,03 tỷ người dùng, dù tỷ lệ tiếp cận internet chỉ khoảng 70%. Tính chung, hai quốc gia này có số người dùng internet nhiều hơn tổng cộng 18 quốc gia còn lại trong top 20.

Ngoài hai vị trí dẫn đầu, bảng xếp hạng cũng cho thấy các nền kinh tế mới nổi lớn như Indonesia, Brazil, Pakistan và Nigeria đã tiệm cận hoặc vượt nhiều nền kinh tế phát triển về tổng số người dùng internet. Xu hướng này cho thấy trọng tâm hoạt động trực tuyến toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về phía các nền kinh tế Nam bán cầu.

Dù số lượng người dùng internet tăng nhanh, châu Phi không có nhiều đại diện trong nhóm các quốc gia có cộng đồng người dùng internet lớn nhất. Nigeria là đại diện châu Phi duy nhất trong top 10 và chỉ có hai nước châu Phi góp mặt trong top 20. Điều này cho thấy tỷ lệ tiếp cận internet còn thấp và khoảng trống lớn về hạ tầng, chi phí cũng như khả năng tiếp cận tại nhiều khu vực trên lục địa này.