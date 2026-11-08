Việt Nam – Nhật Bản cùng kiến tạo chuỗi giá trị, nâng cao năng lực tự chủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Việt Nam; cùng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, gắn hợp tác công nghệ với nâng cao năng lực tự chủ và chất lượng nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình NHK, Nhật Bản. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Trước thềm chuyến thăm chính thức Nhật Bản, trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình NHK, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu và lâu dài; trân trọng sự đồng hành của Nhật Bản trong thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm của Việt Nam.

VIỆT NAM – NHẬT BẢN PHẤN ĐẤU ĐẠT KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI 100 TỶ USD VÀO NĂM 2030

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tiếp tục cụ thể hóa tiềm năng hợp tác, củng cố quan hệ gắn bó giữa hai nước, đồng thời làm sâu sắc hơn sự tin cậy, thống nhất những ưu tiên hợp tác lâu dài và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Đề cập hợp tác kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết kim ngạch thương mại hai chiều trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 50 tỷ USD. Hai nước hướng tới sớm hiện thực hóa mục tiêu 80 tỷ USD, phấn đấu đạt 100 tỷ USD vào năm 2030. Nhật Bản hiện có khoảng 5.800 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn còn hiệu lực 80,4 tỷ USD.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn những thành quả hợp tác tiếp tục được bồi đắp bằng sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam, sự gắn bó lâu dài của doanh nghiệp Nhật Bản và những sản phẩm có giá trị cao hơn do hai bên cùng tạo ra.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Việt Nam, cùng doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Đặc biệt, hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch cần gắn với đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực công nghệ và quản trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Hãng truyền hình NHK. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Về phía Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo và giải quyết kịp thời những vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp.

"Sự tin cậy cần được nuôi dưỡng bằng những việc làm cụ thể và thành công của mỗi dự án hợp tác", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đối với hợp tác nguồn nhân lực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn người Việt Nam học tập, làm việc tại Nhật Bản có cơ hội tích lũy tri thức, nâng cao tay nghề, phát triển sự nghiệp và được bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng.

Đồng thời, Việt Nam mong muốn ngày càng nhiều chuyên gia, nhà khoa học và người trẻ Nhật Bản đến Việt Nam làm việc, nghiên cứu, khởi nghiệp, qua đó tiếp tục vun đắp sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.

"Tầm nhìn mới sẽ là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược, hợp tác hiệu quả, cùng có lợi, vì cuộc sống của người dân, người lao động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

TỰ CHỦ CHIẾN LƯỢC, BIẾN CƠ HỘI HỘI NHẬP THÀNH NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN

Trả lời câu hỏi về cách tiếp cận ngoại giao của Việt Nam trong bối cảnh môi trường quốc tế ngày càng bất định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận kiên định về nguyên tắc, chủ động trong hành động và chân thành trong hợp tác.

"Chúng tôi hiểu rằng không thể chờ thế giới hết bất định mới phát triển; cần chủ động tạo dựng những điều kiện để đất nước tiếp tục tiến lên trong chính môi trường khó khăn, nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Hà Nội vào tháng 5/2026 - Ảnh: TTXVN

Theo đó, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tự chủ chiến lược là năng lực tự quyết định con đường phát triển và có đủ khả năng thực hiện những quyết định đó. Năng lực này được bồi đắp bằng nội lực vững mạnh, sự đồng thuận của nhân dân và những quan hệ quốc tế sâu rộng, ổn định.

Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam tiếp tục coi trọng sự nhất quán về nguyên tắc, sự chân thành trong hợp tác và trách nhiệm với những cam kết của mình; làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, tìm kiếm lợi ích chung để tăng cường gắn kết, kiên trì xử lý khác biệt bằng đối thoại và các biện pháp hòa bình.

Ngoại giao cần đi trước trong nhận diện, ngăn ngừa rủi ro, duy trì các kênh trao đổi và chuẩn bị phương án ứng phó từ sớm. Việt Nam coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; sẵn sàng đóng góp vào gìn giữ hòa bình và giải quyết các thách thức chung.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động đối ngoại với nâng cao năng lực phát triển của đất nước, người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, hợp tác về công nghệ, nguồn nhân lực, tài chính xanh, năng lượng và hạ tầng phải gắn với cải cách thể chế, nâng cao khả năng tiếp nhận và làm chủ tri thức, công nghệ.

Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đồng thời đa dạng hóa nguồn cung và đối tác nhằm giảm những phụ thuộc dễ gây tổn thương.

"Hiệu quả của hội nhập cần được thể hiện bằng năng suất cao hơn, doanh nghiệp vững mạnh hơn và việc làm tốt hơn cho người dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Đối với Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cùng sự tin cậy chính trị cao sẽ giúp hai nước tiếp tục đồng hành, đồng kiến tạo, chia sẻ cơ hội và trách nhiệm.

Mục tiêu Việt Nam hướng tới là xây dựng đất nước có đủ năng lực tự chủ, tự cường, có những người bạn tin cậy như Nhật Bản và đóng góp ngày càng thiết thực cho cộng đồng quốc tế.