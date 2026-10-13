Việt Nam – Trung Quốc: Phát huy vai trò cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác song phương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí tăng cường tin cậy chiến lược, đưa hợp tác thực chất lên tầm cao mới; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy chiến lược, củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho hợp tác trên các kênh, các lĩnh vực.

Cùng với đó, đưa hợp tác thực chất song phương lên tầm cao mới, trọng tâm là thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững, nâng cao chất lượng hợp tác đầu tư, đẩy nhanh kết nối đường sắt đồng bộ, hiện đại và tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương; quản lý hiệu quả biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và công tác chuyên môn; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện môi trường pháp lý thuận lợi, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng điểm giữa hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường giám sát việc triển khai các cam kết, thỏa thuận song phương; phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử trong củng cố nền tảng xã hội và sự đồng thuận của nhân dân đối với quan hệ hai nước; đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Đánh giá cao và nhất trí với đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định Nhân đại toàn quốc Trung Quốc coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị, hợp tác thiết thực với Quốc hội Việt Nam.

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và các đại biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Bên cạnh đó, cùng đi sâu trao đổi về kinh nghiệm lập pháp, giám sát, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong đời sống chính trị của mỗi nước, cùng thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Trung - Việt.

Về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đồng chí Triệu Lạc Tế đề nghị hai bên thắt chặt hơn nữa tin cậy chiến lược thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, nhất là về kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, cửa khẩu thông minh, khu kinh tế qua biên giới. Đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước, kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc - châu Âu.

Trung Quốc hoan nghênh ngày càng nhiều nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam tranh thủ hiệu quả các cơ chế hội chợ thương mại do Trung Quốc tổ chức…

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thiết thực của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Đồng thời, nhất trí giao các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước phối triển khai nghiêm túc các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao theo định hướng “6 hơn”, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đưa các nhận thức chung tại Phiên họp lần thứ hai thành kết quả cụ thể, thực chất.