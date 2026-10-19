Vietbank giảm lãi suất, chia sẻ và đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân

Với gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ ưu đãi lãi suất tối thiểu 1,5%/năm đồng thời giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cùng V ietbank mong muốn góp phần giảm chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính…

Vietbamk đang triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ ưu đãi lãi suất tối thiểu 1,5%/năm để chia sẻ và đồng hành cùng khách hàng.

Tại cuộc họp ngày 16/10 về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, tham dự có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, lãnh đạo các Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các ngân hàng thương mại trong hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng. Phó Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Thực hiện định hướng này, Vietbank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm vay và miễn, giảm phí dịch vụ, góp phần chia sẻ khó khăn tài chính với khách hàng.

MỞ RỘNG NGUỒN VỐN ƯU ĐÃI CHO DOANH NGHIỆP, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 19/10/2026, Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường, áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi hết hạn mức. Đồng thời, thông qua nguồn vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Vietbank cung cấp các khoản vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi từ 1,2%/năm. Các chương trình tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Qua đó, Vietbank góp phần giảm chi phí vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, đồng thời bảo đảm kiểm soát chất lượng tín dụng và tăng trưởng an toàn, hiệu quả.

Trước đó, Tháng 8/2026 Vietbank đã triển khai gói tín dụng ưu đãi 2.500 tỷ đồng giai đoạn 2026–2027, với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức thông thường cùng kỳ hạn, áp dụng đến hết ngày 30/6/2027 hoặc khi hết hạn mức. Chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và các đơn vị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp. Với doanh nghiệp cần vốn nhanh, sản phẩm VB Super cung cấp hạn mức đến 10 tỷ đồng, tài trợ tới 100% phương án sử dụng vốn trong 12 tháng và phê duyệt trong 48 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ, dành cho doanh nghiệp hoạt động từ hai năm trở lên.

Đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, Vietbank tham gia gói tín dụng 100.000 tỷ đồng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước, với hạn mức 600 tỷ đồng. Lãi suất thấp hơn 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân ngắn hạn và được cố định trong suốt thời gian vay. Nguồn vốn phục vụ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp và thu mua, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, với thời hạn vay tối đa 12 tháng. Khách hàng được trả nợ gốc linh hoạt theo chu kỳ kinh doanh và miễn phí trả nợ trước hạn đối với khoản vay hạn mức.

ĐA DẠNG GIẢI PHÁP VAY VỐN, GIẢM ÁP LỰC TÀI CHÍNH CHO KHÁCH HÀNG

Thực hiện định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Vietbank điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 19/10/2026. Việc giảm lãi suất huy động góp phần giảm chi phí vốn đầu vào, tạo dư địa để ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, Vietbank triển khai các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu nhà ở và tiêu dùng cá nhân. Gói An Cư Thịnh Vượng hỗ trợ vay mua nhà với mức tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn, thời hạn tối đa 30 năm và ân hạn nợ gốc đến 36 tháng. Gói An Gia Phát Lộc dành cho nhu cầu xây, sửa nhà có thời hạn vay tối đa 25 năm, ân hạn gốc đến 60 tháng.

Ngân hàng đồng thời áp dụng ưu đãi phí cho khách hàng sử dụng các gói tài khoản thanh toán. Gói VB 4.0 miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống, chuyển tiền nhanh 24/7 trên kênh ngân hàng điện tử và miễn ba kỳ phí đầu tiên. Gói VB 4.0 Ultra bổ sung ưu đãi miễn phí chuyển tiền trong nước, nộp, rút tiền mặt, kiểm đếm và in sao kê tại quầy.

Thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, đa dạng sản phẩm vay, giảm lãi suất tiết kiệm và phí dịch vụ, Vietbank hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời giúp người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính. Những giải pháp này góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn, chia sẻ áp lực tài chính và đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn.

Trong bối cảnh Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước định hướng giảm mặt bằng lãi suất, Vietbank triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 3.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1,5%/năm so với mức thông thường, đồng thời giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Cùng với đa dạng các chương trình cho vay và ưu đãi phí dịch vụ, Vietbank mong muốn góp phần giảm chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính.