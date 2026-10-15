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Vietbank phối hợp TikTok đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt tốc doanh thu cuối năm

T Thu Linh

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phối hợp cùng TikTok tổ chức hội thảo “Bắt nhịp thời đại số, bứt tốc doanh thu”, thu hút hơn 200 khách hàng tham dự. Chương trình chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về cách chọn sản phẩm chủ lực, xây dựng nội dung, quảng cáo và tổ chức bán hàng trên TikTok, đồng thời giới thiệu các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và cá nhân kinh doanh.

Trong giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm, việc tiếp cận khách hàng trên nền tảng số mở ra cơ hội tăng trưởng cho nhà bán hàng, đồng thời đặt ra yêu cầu về lựa chọn sản phẩm, xây dựng nội dung và quản lý dòng tiền. Hội thảo mang đến những gợi ý thực tiễn để người kinh doanh chủ động chuẩn bị, nâng cao hiệu quả doanh thu và vận hành.

TỪ HIỆN DIỆN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

TikTok đang trở thành một điểm chạm quan trọng trong hành trình giải trí và mua sắm, giúp nhà bán hàng mở rộng tệp khách hàng. Tuy nhiên, việc hiện diện không đồng nghĩa với có đơn hàng. Theo chia sẻ của bà Vy Biện - Quản lý Đối tác Đại lý của TikTok for Business tại hội thảo, để biến lượt tiếp cận thành doanh thu, nhà bán hàng cần đồng thời chọn đúng sản phẩm, tạo đa dạng nội dung và tối ưu chuyển đổi nhờ livestream.

Bà Vy Biện - Quản lý Đối tác Đại lý thuộc TikTok for Business chia sẻ tại hội thảo.
Bà Vy Biện - Quản lý Đối tác Đại lý thuộc TikTok for Business chia sẻ tại hội thảo.

Đối với sản phẩm, thay vì đầu tư dàn trải, nhà bán hàng cần xác định những mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng dựa trên việc phân tích xu hướng ngành, thị trường, đối thủ và dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử.

Sau đó, nhà bán hàng nên sớm đưa sản phẩm ra thị trường để kiểm chứng nhu cầu. 7 ngày đầu là khoảng thời gian quan trọng để quan sát những tín hiệu ban đầu; tốc độ phát sinh đơn hàng có thể là một chỉ dấu cho thấy khả năng tăng trưởng. Khi xác định được sản phẩm có sức bật, nhà bán hàng nên tập trung vào nhóm chủ lực, đồng thời tăng cường nội dung video và hợp tác với các nhà sáng tạo khác trên TikTok để mở rộng đà tăng trưởng.

Về mặt nội dung, với hình ảnh, đại diện TikTok khuyến nghị, sản phẩm cần được đặt ở vị trí nổi bật, tên sản phẩm và điểm bán hàng được hiển thị rõ ràng, đi kèm thông điệp ngắn gọn, ưu đãi để khách hàng nhanh chóng nhận diện giá trị cùng lý do để nhấp xem.

Trong khi đó, video ngắn giúp nhà bán hàng kể câu chuyện, trình diễn sản phẩm và tác động đến quá trình mua hàng. Bà Vy Biện cho biết, việc gia tăng số lượng video quảng cáo có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp theo thời gian. Theo thống kê từ TikTok, nhóm nhà bán hàng có doanh thu nổi bật thường duy trì lượng nội dung cao gấp 4 lần so với nhóm trung bình.

Do đó, thay vì đặt kỳ vọng vào một vài nội dung “đánh trúng”, nhà bán hàng cần liên tục tạo, thử nghiệm và tối ưu nội dung, đồng thời kết hợp với các nhà sáng tạo nội dung khác, tận dụng kênh tiếp thị liên kết để mở rộng độ phủ, gia tăng cơ hội chuyển đổi.

Livestream cũng là một công cụ thúc đẩy quyết định mua hàng thông qua tương tác, tư vấn trực tiếp. Để nâng cao hiệu quả, nhà bán hàng cần sắp xếp danh mục sản phẩm theo từng vai trò: nhóm sản phẩm thu hút người xem có ưu đãi hấp dẫn; nhóm sản phẩm chủ lực được dành nhiều thời lượng giới thiệu, tư vấn và thúc đẩy bán hàng.

Đối với các đợt khuyến mãi các ngày đôi và thời điểm nhận lương, việc chuẩn bị trước sản phẩm, nội dung, ưu đãi và lịch livestream giúp nhà bán hàng chủ động tận dụng các thời điểm mua sắm cao điểm.

Đại diện Vietbank và TikTok trao đổi, giải đáp thắc mắc của khách hàng tại sự kiện.
Đại diện Vietbank và TikTok trao đổi, giải đáp thắc mắc của khách hàng tại sự kiện.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH THIẾT THỰC CHO HỘ KINH DOANH

Bên cạnh bí quyết tăng trưởng doanh thu, nhà bán hàng cần thêm công cụ thanh toán số, quản lý dòng tiền để vận hành hiệu quả hơn. Từ nhu cầu này, tại hội thảo, Vietbank giới thiệu các giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh.

Theo ông Phạm Linh – Phó Tổng Giám đốc Vietbank, để đồng hành cùng người bán, ngân hàng đang vận hành hai nền tảng số. Với khách hàng cá nhân, bao gồm cá nhân kinh doanh, Vietbank Digital Plus cho phép quản lý chi tiêu, theo dõi dòng tiền, cập nhật biến động số dư theo thời gian thực qua Voice OTT.

Ông Phạm Linh – Phó Tổng giám đốc Vietbank giới thiệu các giải pháp tài chính dành cho khách hàng.
Ông Phạm Linh – Phó Tổng giám đốc Vietbank giới thiệu các giải pháp tài chính dành cho khách hàng.

Song song, Vietbank DigiBiz giúp doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu, giao dịch trên cả trang web lẫn ứng dụng di động, với các tiện ích như phân quyền, duyệt giao dịch nhiều cấp, lên lịch thanh toán định kỳ nhằm gia tăng hiệu quả vận hành. Ngân hàng cũng đang phát triển công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) để doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, cá nhân kinh doanh chăm sóc, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

Hội thảo “Bắt nhịp thời đại số, bứt tốc doanh thu” tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong môi trường kinh doanh số, từ cập nhật xu hướng thị trường, nâng cao năng lực bán hàng đến tiếp cận giải pháp tài chính phù hợp. Thông qua sự kiện, ngân hàng còn tích cực lắng nghe, nắm bắt nhu cầu thực tế, từ đó hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ theo hướng thiết thực, linh hoạt hơn.

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