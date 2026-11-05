Thứ Năm, 05/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Vietcombank đẩy mạnh triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên

P P.V

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạ chi phí vốn cho khách hàng.

Vietcombank luôn là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
Vietcombank luôn là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, từ ngày 20/10/2026, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước, qua đó tạo thêm dư địa để giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế.

Đồng thời, từ ngày 19/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, Vietcombank triển khai Chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên. Khi tham gia Chương trình, Quý khách hàng được giảm lãi suất cho vay từ 1,5% đến 2%/năm theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước; riêng đối với một số lĩnh vực, lãi suất cho vay ngắn hạn được giảm tới 3%/năm so với mức hiện hành của Vietcombank.

Việc chủ động giảm lãi suất huy động vốn, tiết giảm chi phí hoạt động thông qua việc áp dụng công nghệ, cũng như việc chia sẻ một phần lợi ích để giảm chi phí vay vốn cho khách hàng tiếp tục khẳng định cam kết trách nhiệm của Vietcombank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần khơi thông dòng vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Những năm qua, Vietcombank luôn là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng mới cũng như các hoạt động hướng tới phát triển bền vững.

Phát huy vai trò của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Vietcombank sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, nguồn vốn với chi phí cạnh tranh và các sản phẩm theo định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ESG; qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và chung tay kiến tạo những động lực mới cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong thời gian tới.

* Để biết thêm thông tin về Chương trình và điều kiện áp dụng, khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh Vietcombank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

Đọc bài theo từ khoá

Vietcombank VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Lãi suất bắt đầu hạ nhiệt

Lãi suất bắt đầu hạ nhiệt

Sau hơn nửa tháng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, mặt bằng lãi suất đã bắt đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm của lãi suất cho vay thực tế mới đạt 0,2–0,5%, thấp hơn mức giảm 1,5–2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên…

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

VnEconomy [Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều con số kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, vốn FDI đăng ký đạt mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay (54,85 tỷ USD), vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong 5 năm qua (24,08 tỷ USD). Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch, nền kinh tế Việt Nam đang chứng tỏ đà tăng trưởng vững chắc…

AI Điểm tin

VnE TV
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: chinhphu.vn

VnEconomy Bộ Công an thông tin về vụ án lừa đảo xuyên quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an xác nhận vừa triệt xóa vụ án lừa đảo liên quan đến 113 người nước ngoài đến từ nhiều quốc gia, khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia…

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

64 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

338 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy