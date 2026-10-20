Thứ Ba, 20/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

VietinBank ra mắt VietinBank eFAST mobile phiên bản mới dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ

T Thu An

Với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, chủ Doanh nghiệp thường đảm nhiệm đồng thời vai trò điều hành và kế toán, tạo nên những nhu cầu giao dịch ngân hàng mang tính đặc thù.

Thấu hiểu thực tế này, VietinBank chính thức ra mắt phiên bản VietinBank eFAST 2in1 – giải pháp ngân hàng số giúp người dùng tạo và phê duyệt giao dịch ngay trên cùng một tài khoản (user), đơn giản hóa quy trình vận hành nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn xác thực và an toàn bảo mật.

VnEconomy

LỜI GIẢI CHO MÔ HÌNH VẬN HÀNH TINH GỌN

Đối với nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, bộ máy vận hành thường rất gọn nhẹ khi người chủ trực tiếp quản lý thu – chi và đảm nhận công việc kế toán. VietinBank eFAST 2in1 ra đời nhằm phục vụ riêng cho nhóm Doanh nghiệp có mô hình kế toán đơn giản này, đưa quy trình giao dịch ngân hàng tiệm cận sát nhất với thực tiễn quản trị.

Thay vì phải luân chuyển qua hai hoặc nhiều user độc lập với các vai trò tách biệt như trước, phiên bản riêng hỗ trợ một user có thẩm quyền thực hiện trọn vẹn cả bước tạo phê duyệt và phê duyệt giao dịch. Sự tinh chỉnh này giúp Doanh nghiệp loại bỏ các bước giao dịch không cần thiết, chủ động hoàn tất giao dịch nhanh chóng và tiết kiệm thời gian để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

TINH GỌN VẬN HÀNH NHƯNG GIỮ NGUYÊN CHUẨN AN TOÀN

Việc rút ngắn luồng xử lý không đồng nghĩa với việc lơi lỏng các cấp độ bảo vệ. VietinBank eFAST 2in1 tập trung tối ưu hóa ở khâu thao tác vận hành, trong khi các yêu cầu khắt khe về xác thực và an toàn bảo mật giao dịch vẫn được duy trì đầy đủ theo quy định.

Qua đó, VietinBank thiết lập sự cân bằng lý tưởng giữa trải nghiệm thuận tiện, linh hoạt cho người dùng và tính tuân thủ các chuẩn mực an toàn trong thanh toán số.

ĐỔI MỚI NGÂN HÀNG SỐ TỪ SỰ THẤU HIỂU THỰC TẾ

Sự ra đời của VietinBank eFAST 2in1 khẳng định bước đi tiên phong của VietinBank trong việc cá nhân hóa trải nghiệm ngân hàng số bằng việc cung cấp cho khách hàng lựa chọn đa dạng dựa trên quy mô tổ chức:

Doanh nghiệp có quy mô quản trị chặt chẽ: Dịch vụ Ngân hàng số cần cơ chế phân quyền nhiều lớp, nhiều cấp chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu quản trị phức tạp.

Doanh nghiệp quy mô nhỏ: Dịch vụ Ngân hàng số ưu tiên quy trình đơn giản, chủ động, linh hoạt để tối ưu hóa bộ máy.

Việc đưa công nghệ tiệm cận với từng bài toán kinh doanh thực tế chính là minh chứng cho cam kết đồng hành của VietinBank cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ VietinBank eFAST 2in1, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Hotline dành riêng cho Doanh nghiệp: 1900 558 886.

Đọc bài theo từ khoá

VietinBank eFAST VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Từ tài sản đến di sản: Chương mới của quản trị gia sản tại Việt Nam

Từ tài sản đến di sản: Chương mới của quản trị gia sản tại Việt Nam

Tại Techcombank Investment Summit 2026, gần 400 khách mời gồm các chủ doanh nghiệp, khách hàng HNW/UHNW và chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, pháp lý, quản lý gia sản đã cùng thảo luận về tương lai của wealth management. Một trong những câu hỏi đáng suy ngẫm nhất được đặt ra là: Khi một thế hệ đã dành hàng chục năm để kiến tạo thành công, làm thế nào để những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và trao truyền một cách ý nghĩa?

Lãi suất huy động nhóm ngân hàng nhỏ và vừa giảm thấp nhất 7 tháng

Lãi suất huy động nhóm ngân hàng nhỏ và vừa giảm thấp nhất 7 tháng

Khảo sát 32 ngân hàng sáng 20/10 cho thấy lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 - 9 tháng của nhóm ngân hàng thương mại nhỏ và vừa bình quân 5,87%/năm trên kênh trực tuyến, trong khi lãi suất tại quầy ở mức 5,64%/năm. Cả hai kênh huy động đều ghi nhận mức lãi suất thấp nhất trong 7 tháng, phản ánh làn sóng giảm lãi suất đang lan rộng…

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Chuyển mạnh từ tư duy phát triển kinh tế biển sang xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh. Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Đổi mới mô hình quản trị biển

Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

15 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy