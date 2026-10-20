VietinBank ra mắt VietinBank eFAST mobile phiên bản mới dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ

Với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, chủ Doanh nghiệp thường đảm nhiệm đồng thời vai trò điều hành và kế toán, tạo nên những nhu cầu giao dịch ngân hàng mang tính đặc thù.

Thấu hiểu thực tế này, VietinBank chính thức ra mắt phiên bản VietinBank eFAST 2in1 – giải pháp ngân hàng số giúp người dùng tạo và phê duyệt giao dịch ngay trên cùng một tài khoản (user), đơn giản hóa quy trình vận hành nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn xác thực và an toàn bảo mật.

LỜI GIẢI CHO MÔ HÌNH VẬN HÀNH TINH GỌN

Đối với nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ, bộ máy vận hành thường rất gọn nhẹ khi người chủ trực tiếp quản lý thu – chi và đảm nhận công việc kế toán. VietinBank eFAST 2in1 ra đời nhằm phục vụ riêng cho nhóm Doanh nghiệp có mô hình kế toán đơn giản này, đưa quy trình giao dịch ngân hàng tiệm cận sát nhất với thực tiễn quản trị.

Thay vì phải luân chuyển qua hai hoặc nhiều user độc lập với các vai trò tách biệt như trước, phiên bản riêng hỗ trợ một user có thẩm quyền thực hiện trọn vẹn cả bước tạo phê duyệt và phê duyệt giao dịch. Sự tinh chỉnh này giúp Doanh nghiệp loại bỏ các bước giao dịch không cần thiết, chủ động hoàn tất giao dịch nhanh chóng và tiết kiệm thời gian để tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh.

TINH GỌN VẬN HÀNH NHƯNG GIỮ NGUYÊN CHUẨN AN TOÀN

Việc rút ngắn luồng xử lý không đồng nghĩa với việc lơi lỏng các cấp độ bảo vệ. VietinBank eFAST 2in1 tập trung tối ưu hóa ở khâu thao tác vận hành, trong khi các yêu cầu khắt khe về xác thực và an toàn bảo mật giao dịch vẫn được duy trì đầy đủ theo quy định.

Qua đó, VietinBank thiết lập sự cân bằng lý tưởng giữa trải nghiệm thuận tiện, linh hoạt cho người dùng và tính tuân thủ các chuẩn mực an toàn trong thanh toán số.

ĐỔI MỚI NGÂN HÀNG SỐ TỪ SỰ THẤU HIỂU THỰC TẾ

Sự ra đời của VietinBank eFAST 2in1 khẳng định bước đi tiên phong của VietinBank trong việc cá nhân hóa trải nghiệm ngân hàng số bằng việc cung cấp cho khách hàng lựa chọn đa dạng dựa trên quy mô tổ chức:

Doanh nghiệp có quy mô quản trị chặt chẽ: Dịch vụ Ngân hàng số cần cơ chế phân quyền nhiều lớp, nhiều cấp chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu quản trị phức tạp.

Doanh nghiệp quy mô nhỏ: Dịch vụ Ngân hàng số ưu tiên quy trình đơn giản, chủ động, linh hoạt để tối ưu hóa bộ máy.

Việc đưa công nghệ tiệm cận với từng bài toán kinh doanh thực tế chính là minh chứng cho cam kết đồng hành của VietinBank cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Để biết thêm chi tiết về dịch vụ VietinBank eFAST 2in1, Doanh nghiệp vui lòng liên hệ các chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Hotline dành riêng cho Doanh nghiệp: 1900 558 886.