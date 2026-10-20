VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

VietinBank triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026.
Cùng với việc đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, VietinBank ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng điểm và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế như: sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, năng lượng, giao thông và công nghệ chiến lược.
Với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, VietinBank hướng tới chia sẻ chi phí tài chính, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Việc triển khai đồng bộ các giải pháp tín dụng ưu đãi thể hiện tinh thần chủ động của VietinBank trong việc cụ thể hóa định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước bằng những hành động thiết thực, tiếp sức các lĩnh vực kinh tế trọng điểm và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.
Mức giảm lãi suất cụ thể, thời gian ưu đãi và điều kiện áp dụng được xác định theo quy định của từng chương trình và chính sách của VietinBank trong từng thời kỳ.
Để biết thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp 1900 558 886 hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục được vinh danh tại chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp thương hiệu SeABank được công nhận trong lĩnh vực dịch vụ tài chính - ngân hàng.
Tiếp nối chuỗi hoạt động tri ân khách hàng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình “Điểm hẹn mùa thu” với gần 21.000 quà tặng hấp dẫn trên hệ sinh thái PVOne.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ quan điểm cho rằng bà phải chịu trách nhiệm về tình trạng đồng yên yếu và lãi suất cao...
Ngày 19/10/2026 – Thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) triển khai đồng bộ các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực ưu tiên, góp phần giảm chi phí vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026.
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/10), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi lên trong lúc nhà đầu tư đợi cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...