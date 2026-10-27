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VietinBank triển khai chương trình khuyến mại với tổng giá trị giải thưởng lên đến 120 triệu đồng

P P.V

VietinBank triển khai chương trình khuyến mại “Đặt vé phim hay - Trúng ngay iPhone 18 Pro” trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 120 triệu đồng, chương trình mang đến cơ hội sở hữu 03 chiếc iPhone 18 Pro 256GB dành cho khách hàng đặt vé xem phim, đồng thời góp phần nâng tầm trải nghiệm giải trí tiện lợi, hiện đại ngay trên ứng dụng ngân hàng số VietinBank iPay Mobile.

Thời gian diễn ra ưu đãi: Từ 20/10/2026 - Đến 31/12/2026.

VIETINBANK IPAY MOBILE - ĐẶT VÉ TIỆN LỢI, MUÔN VÀN ƯU ĐÃI

Không chỉ đáp ứng các nhu cầu tài chính thường ngày, VietinBank iPay Mobile còn là một “trợ lý số vạn năng”, mang đến hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ thanh toán hóa đơn, mua sắm đến đặt vé máy bay, vé tàu, vé xe, vé xem phim và nhiều dịch vụ giải trí hấp dẫn khác, giúp khách hàng tận hưởng cuộc sống tiện nghi ngay trên một ứng dụng.

Đặc biệt, với dịch vụ Mua vé xem phim, khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn những bộ phim yêu thích, tìm kiếm rạp chiếu, suất chiếu phù hợp và hoàn tất đặt vé chỉ với vài thao tác đơn giản. Không cần xếp hàng chờ đợi, mọi kế hoạch giải trí đều trở nên nhanh chóng, chủ động và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Nhằm gia tăng niềm vui và mang đến những trải nghiệm thú vị cho khách hàng, VietinBank phối hợp cùng VNPAY triển khai chương trình “Đặt vé phim hay - Trúng ngay iPhone 18 Pro”. Giờ đây, mỗi giao dịch đặt vé hợp lệ không chỉ mở ra những phút giây giải trí trên màn ảnh rộng mà còn mang đến cơ hội sở hữu chiếc iPhone 18 Pro thời thượng.

ĐẶT VÉ XEM PHIM, CƠ HỘI RINH IPHONE 18 PRO VỀ TAY

Cơ hội rinh iPhone 18 Pro khi đặt vé xem phim trên VietinBank iPay Mobile.
Cơ hội rinh iPhone 18 Pro khi đặt vé xem phim trên VietinBank iPay Mobile.

Từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng thực hiện giao dịch mua vé xem phim thành công (không hoàn, hủy) trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile sẽ được tự động ghi nhận 01 lượt tham gia quay số may mắn cho mỗi giao dịch hợp lệ.

Đặc biệt, chương trình không giới hạn số lượng giao dịch tham gia. Khách hàng càng đặt nhiều vé xem phim, càng có thêm nhiều lượt quay số, từ đó gia tăng cơ hội sở hữu chiếc iPhone 18 Pro 256GB thời thượng.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 120 triệu đồng, chương trình mang đến 03 chiếc iPhone 18 Pro 256GB, được trao thông qua 03 kỳ quay số may mắn:

Kỳ quay thưởng thứ nhất (12/11/2026): Dành cho khách hàng có giao dịch hợp lệ từ ngày 20/10/2026 đến hết ngày 9/11/2026.

Kỳ quay thưởng thứ hai (3/12/2026): Dành cho khách hàng có giao dịch hợp lệ từ ngày 10/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Kỳ quay thưởng thứ ba (7/1/2027): Dành cho khách hàng có giao dịch hợp lệ từ ngày 1/12/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Mỗi kỳ quay thưởng sẽ tìm ra 01 khách hàng may mắn sở hữu iPhone 18 Pro 256GB. Sau mỗi giao dịch hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn OTT trên VietinBank iPay Mobile xác nhận lượt tham gia quay số. Số điện thoại đăng ký ứng dụng chính là mã dự thưởng của khách hàng.

Hướng dẫn tham gia:

Bước 1: Tải hoặc đăng nhập ứng dụng VietinBank iPay Mobile, lựa chọn dịch vụ “Mua vé xem phim”.

Bước 2: Lựa chọn phim, rạp chiếu, suất chiếu yêu thích và hoàn tất thanh toán để nhận 01 lượt tham gia quay số may mắn cho mỗi giao dịch hợp lệ.

Bước 3: Nhận thông báo xác nhận lượt quay qua tin nhắn OTT trên VietinBank iPay Mobile và chờ đón kết quả quay thưởng. Tiếp tục đặt vé để gia tăng cơ hội trúng iPhone 18 Pro 256GB.

Với chương trình “Đặt vé phim hay - Trúng ngay iPhone 18 Pro”, mỗi lần đến rạp không chỉ là cơ hội tận hưởng những thước phim hấp dẫn mà còn là dịp thử vận may với phần quà công nghệ giá trị. Đừng bỏ lỡ cơ hội vừa thỏa sức đam mê điện ảnh, vừa có cơ hội sở hữu iPhone 18 Pro cùng VietinBank iPay Mobile!

Thể lệ chương trình xem tại: https://www.vietinbank.vn/assets/5061c002-0422-4e31-a886-32e8b7ba34db

Thông tin chi tiết về chương trình và kết quả trúng thưởng được công bố tại https://vnpay.vn/ve-xem-phim. Để được hỗ trợ, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài *6789 hoặc email hotrovnpay@vnpay.vn.

Chương trình do VNPAY là thương nhân chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, xây dựng nội dung và hoàn tất các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật; VietinBank đồng hành với vai trò là đơn vị hỗ trợ truyền thông và phối hợp phổ biến thông tin chương trình đến khách hàng.

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