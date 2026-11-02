Vietjet: Doanh thu 9 tháng tăng 41%, mở rộng kết nối quốc tế, đầu tư công nghệ và đội tàu bay

Hãng phục vụ hơn 20,7 triệu lượt khách, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và đầu tư cho năng lực khai thác, công nghệ, dịch vụ.
Trong quý 3/2026, Vietjet thực hiện 39 nghìn chuyến bay, vận chuyển 7,3 triệu lượt khách. Doanh thu hợp nhất đạt 22.849 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 348 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu hợp nhất đạt 74.385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 86% và 82% kế hoạch năm. Công ty mẹ ghi nhận doanh thu 67.857 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm.
Kết quả được đóng góp từ vận chuyển hành khách, hàng hóa, dịch vụ bổ trợ cùng hoạt động thương mại và tài chính tàu bay theo kế hoạch, phát huy tính linh hoạt của mô hình hàng không hybrid.
Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt 152,8 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,4 lần, chỉ số thanh khoản đạt 1,38 lần. Trong 9 tháng, Vietjet nộp ngân sách nhà nước hơn 5.944 tỷ đồng.
Vietjet phục vụ hơn 20,7 triệu lượt khách trên 111,7 nghìn chuyến bay, vận chuyển hơn 58 nghìn tấn hàng hóa trong 9 tháng. Mạng bay đạt 223 đường bay, gồm 176 đường bay quốc tế và 47 đường bay nội địa, kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch và giao thương.
Các đường bay mới Hà Nội – Almaty, Hà Nội – Praha và Almaty – Praha mở rộng kết nối giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu. Tại Nam Á, hãng khai thác đường bay TP.HCM – Colombo, mở bán các đường bay kết nối Hà Nội, TP.HCM với Colombo và Maldives, đồng thời phát triển các thị trường Halal giàu tiềm năng.
Vietjet cũng công bố đường bay TP.HCM – Western Sydney, dự kiến khai thác từ tháng 1/2027, đón đầu cơ hội tại cửa ngõ hàng không mới của Australia. Hãng tiếp tục bổ sung đội tàu bay, nhận bàn giao Boeing 737-8 thứ 11 tại Seattle, Hoa Kỳ.
Vietjet tăng cường hợp tác với các đối tác hàng không và công nghệ hàng đầu, từ tiết kiệm nhiên liệu, quản lý vật tư đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và an ninh mạng. Hợp tác với Starlink (SpaceX) hướng tới đưa Internet vệ tinh tốc độ cao lên đội tàu bay, nâng cao trải nghiệm hành khách.
Dịch vụ TotalCare® của Rolls-Royce hỗ trợ tối ưu hiệu suất và bảo dưỡng động cơ Trent 7000 cho đội tàu A330neo. Hợp tác với CFM International về phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ LEAP, cùng dự án Trung tâm bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành, tạo nền tảng để Vietjet tăng tính chủ động về kỹ thuật và phát triển dịch vụ hàng không tại Việt Nam.
Đầu tư cho con người tiếp tục được đẩy mạnh. Học viện Hàng không Vietjet tổ chức hơn 13.200 khóa học cho hơn 137.300 lượt học viên trong 9 tháng. AirportNEO mở rộng dịch vụ mặt đất tại các sân bay lớn, phục vụ cả Vietjet và các hãng hàng không quốc tế.
Vietjet được CAPA vinh danh “Hãng hàng không Chi phí thấp/Hybrid của năm tại châu Á”, đồng thời góp mặt trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026” của Forbes Việt Nam.
Bước vào mùa cao điểm cuối năm, Vietjet tiếp tục đón tàu bay mới, phát triển mạng bay theo nhu cầu thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác. Với an toàn là ưu tiên hàng đầu, hãng chú trọng kỷ luật tài chính, tối ưu nguồn lực và tăng cường hợp tác quốc tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
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