Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam: Kết nối văn hóa và du lịch châu Âu

Chương trình có sự phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan cùng các đối tác hàng không và du lịch.
Việc lựa chọn Amsterdam làm điểm đến xúc tiến có ý nghĩa trong bối cảnh Hà Lan là một trong những đối tác kinh tế lớn của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời giữ vai trò trung tâm thương mại, logistics và du lịch của khu vực. Trên nền tảng quan hệ hợp tác hơn 5 thập kỷ, hai nước đang có thêm cơ hội thúc đẩy kết nối thông qua du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa.
Tại chương trình, hình ảnh Việt Nam được giới thiệu không chỉ qua những điểm đến và sản phẩm du lịch, mà còn qua các giá trị văn hóa đặc trưng. Phần trình diễn bộ sưu tập áo dài Sắc Việt của nhà thiết kế Vũ Việt Hà mang đến góc nhìn về sự tiếp nối giữa bản sắc truyền thống và ngôn ngữ sáng tạo đương đại. Trong khi đó, nghệ sĩ khèn Mông Lý Minh Cường đưa những giai điệu đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đến với khán giả Hà Lan, góp phần giới thiệu sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Những hoạt động này tạo nên cách tiếp cận văn hóa thông qua trải nghiệm, giúp câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam được truyền tải bằng nhiều hình thức, từ thời trang đến âm nhạc truyền thống. Qua đó, quảng bá du lịch không chỉ dừng ở việc giới thiệu cảnh quan hay dịch vụ, mà còn mở ra cơ hội để đối tác và du khách quốc tế tìm hiểu chiều sâu văn hóa, đời sống và bản sắc của từng vùng miền.
Điểm đáng chú ý của Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam là việc gắn hoạt động quảng bá điểm đến với kết nối doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và xúc tiến thị trường. Đây là bước đi cần thiết để chuyển sức hấp dẫn của văn hóa thành những hành trình du lịch cụ thể, tạo điều kiện để du khách không chỉ biết đến Việt Nam qua hình ảnh mà còn có cơ hội trực tiếp khám phá và trải nghiệm.
Trong khuôn khổ sự kiện, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, đại diện Sân bay Schiphol và Tổng đại lý APG cùng thực hiện nghi thức công bố kết nối du lịch giữa hai quốc gia. Hoạt động thể hiện sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, cơ quan đại diện ngoại giao và doanh nghiệp trong việc tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, kết nối vận chuyển và phát triển dòng khách hai chiều.
Cũng tại chương trình, Vietnam Airlines và doanh nghiệp lữ hành Hà Lan Fox Reizen ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU), hướng tới mở rộng thị trường khách giữa hai nước, phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của từng thị trường và phối hợp triển khai các hoạt động tiếp thị, truyền thông chung.
Sự hợp tác này cho thấy vai trò của hàng không khi được kết nối với hệ thống doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến, mạng bay có thể tạo điều kiện để hình thành những sản phẩm kết hợp vé máy bay, lưu trú và trải nghiệm văn hóa, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận Việt Nam của du khách châu Âu.
Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá việc Vietnam Airlines thiết lập đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Hà Lan. Theo bà Mai, đường bay thẳng cùng các chính sách tạo thuận lợi cho du khách và dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách châu Âu.
Trước đó, ngày 16/6/2026, Vietnam Airlines đã chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng máy bay Airbus A350. Đây là lần đầu tiên hàng không Việt Nam thiết lập kết nối trực tiếp tới Hà Lan, mở thêm cửa ngõ kết nối Việt Nam với khu vực Tây Âu, phục vụ nhu cầu du lịch, giao thương và giao lưu nhân dân.
Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại châu Âu, nhấn mạnh định hướng gắn việc khai thác đường bay với hợp tác lâu dài cùng các đối tác du lịch. Các chương trình khảo sát điểm đến (Famtrip), hoạt động truyền thông và phát triển sản phẩm kết hợp được kỳ vọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng lượng khách giữa hai nước.
Theo số liệu được cung cấp, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 80.000 lượt khách Hà Lan, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy tiềm năng phát triển thị trường, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường kết nối hàng không và nâng cao chất lượng trải nghiệm tại điểm đến.
Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển văn hóa gắn với hội nhập quốc tế. Theo định hướng trong các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và hội nhập quốc tế, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao vị thế đất nước.
Từ góc độ này, quảng bá văn hóa thông qua du lịch là một phương thức đưa các giá trị Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình giao lưu quốc tế. Áo dài, âm nhạc truyền thống và câu chuyện về các vùng miền không chỉ góp phần tạo dấu ấn về hình ảnh đất nước, mà còn có thể trở thành chất liệu để xây dựng sản phẩm du lịch giàu bản sắc, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và trải nghiệm của du khách.
Để phát huy hiệu quả, hoạt động quảng bá cần được nối tiếp bằng những chương trình hợp tác cụ thể, từ phát triển sản phẩm, kết nối vận chuyển đến nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo điều kiện cho du khách tiếp cận các giá trị văn hóa tại điểm đến. Đây cũng là cơ sở để sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tạo ra giá trị lâu dài thay vì chỉ dừng ở hoạt động xúc tiến đơn lẻ.
Với việc kết hợp giới thiệu bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác thị trường, Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam góp phần mở rộng kênh quảng bá hình ảnh Việt Nam tại châu Âu. Qua đó, du lịch có thể trở thành cầu nối giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hà Lan trong tiến trình hội nhập quốc tế.
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