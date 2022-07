Vinachem tiếp tục bán đấu giá hơn 1.900 cổ phiếu HVT với giá 66.046 đồng/cổ phiếu

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) công bố chào bán cạnh tranh cổ phiếu CTCP Hóa chất Việt Trì (mã HVT-HNX).

Theo đó, Vinachem dự kiến chào bán cạnh tranh 1.921.600 cổ phiếu HVT, tương ứng 17,5% vốn điều lệ với giá khởi điểm 66.046 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu thoái vốn thành công, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ mang về tối thiểu 126,9 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 28/7 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trước đó, ngày 19/5, Vinachem đăng ký đấu giá 1.922.000 cổ phiếu HVT, tuy nhiên kết thúc buổi đấu giá Tập đoàn mới bán được 400 cổ phiếu do nhà đầu tư không đăng ký mua hết cổ phần thông qua đấu giá.



Sau giao dịch, số cổ phiếu mà Vinachem nắm giữ còn 7.526.219 cổ phiếu, chiếm 68,49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Hoá chất Việt Trì.

Kết thúc quý 1/2022, HVT báo lãi 36 tỷ, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 9,3 tỷ đồng. HVT cho biết lợi nhuận tăng mạnh là do doanh thu tăng hơn 94% do giá bán và sản lượng tiêu thụ tăng mạnh; giá vốn hàng bán và chi phí tăng nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng của doanh thu...

Năm 2022, HVT dự kiến tổng doanh thu đạt 915 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ; cổ tức dự kiến 20%. Ngày 6/7 vừa qua, HVT đã chi trả cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Hiện, giá cổ phiếu HVT đang giảm 0,98% xuống còn 50.500 đồng/cổ phiếu, như vậy giá đấu của Vinachem cao hơn 15.546 đồng/cổ phiếu.