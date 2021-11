KDC đấu giá thành công trọn lô hơn 44 triệu cổ phiếu Voricamex

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã tổ chức đấu giá thành công 44.211.900 cổ phần VOC của Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex) thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đăng ký trước đó, CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC-HOSE) đã đăng ký tham chào mua cạnh tranh trọn lô cổ phần trên.

Trong buổi đấu giá có 2 nhà đầu tư tham gia - trong đó có Tập đoàn KDC do ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT KDC và cũng là Chủ tịch HĐQT tại VOC và một nhà đầu tư cá nhân khác.

Kết quả buổi đấu giá, trọn lô cổ phiếu VOC đem ra đấu giá đã thuộc về KDC với tổng giá trị đạt hơn 1.255,6 ngàn tỷ đồng tương ứng giá bình quân là 28.400 đồng/cổ phiếu.

Còn trên thị trường, sau khi đạt mốc cao nhất trong 52 tuần qua là 37.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 5/11) thì đến chốt phiên ngày 8/11, giá cổ phiếu VOC giảm nhẹ 0.8% xuống mức 37.300 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, KDC đã chính thức nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VOC từ 51% lên 87,29% vốn điều lệ và SCIC không còn là cổ đông tại Vocarimex.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu bán hàng quý 3 của VOC giảm hơn 48% từ 633 tỷ xuống còn gần 328 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 3 lỗ 1,5 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ lỗ 72,6 tỷ đồng. VOC cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm là do lợi nhuận gộp giảm, giảm doanh thu tài chính do quý 3 này công ty không có thu nhập từ cổ tức đặc biệt của Dầu thực vật Tường An mạc dù chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí tài chính đều tiết giảm so với cùng kỳ.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp quý 3/2021 giảm 51,13% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của doanh thu; doanh thu sụt giảm chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ nhóm thương mại quý 3/2021 giảm 66,96% so với cùng kỳ tác động là cho doanh thu nhóm này giảm 46,52% so với cùng kỳ.



Còn về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của KDC, KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.444 tỷ đồng, hoàn thành 65% kế hoạch năm và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.



KDC cho biết, trước tình hình dịch bệnh còn tiếp tục kéo dài, 3 tháng cuối năm KDC lên kế hoạch kinh doanh cụ thể như sau:

+ Đối với ngành dầu: Bắt đầu từ tháng 10/2021, tập trung nguồn lực để sản xuất sản lượng lớn dầu ăn phục vụ mùa lễ hội cao điểm nhất trong năm là Tết Nguyên Đán 2022. Mục tiêu sản lượng tăng 30% so với cùng kỳ.

+ Đối với ngành kem: Tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm mới. Hiện, Tập đoàn đang trên đà mở lại các kênh bán hàng chủ lực sau khi dịch bệnh dần ổn định.

+ Đối với mô hình chuỗi cửa hàng F&B: Công ty đã triển khai mô hình kinh doanh Online đối với Chuk Chuk trên các nền tảng kể từ ngày 24/9/2021. Dự kiến, Chuk Chuk sẽ cho ra mắt 10 cửa hàng signature để phục vụ nhu cầu "offline" của thực khách, mục tiêu mở 100 điểm bán trên địa bàn Tp.HCM cho đến hết tháng 12/2021. Song song, Chuk Chuk cũng tiếp cận các thành phố và khu vực trọng điểm khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang… vào năm 2022.

+ Đối với ngành bánh: Ngày 19/10, KDC chính thức ra mắt sản phẩm bánh tươi mang thương hiệu Kido’s Bakery. Hiện, các sản phẩm bánh tươi được phân phối trên các kênh hiện hữu của KDC gồm kênh GT với 450.000 điểm bán trên toàn quốc, kênh MT, KA, CVS, kênh online, sàn thương mại điện tử, đồng thời kết hợp với chuỗi cửa hàng Chuk Chuk.

Tính đến 30/9, KDC có 6 công ty con - trong đó có hai công ty con chuyên về mảng thực phẩm là dầu ăn gồm Vocarimex và Dầu Thực Vật Tường An (TAC).