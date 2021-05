AAA thu về khoảng 1.068 tỷ đồng từ đấu giá cổ phiếu

Theo đó, Nhựa An Phát Xanh đã tổ chức đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu tại HOSE với tổng số tiền thu về đạt gần 1.068 tỷ đồng.

Cụ thể: AAA đã đấu giá thành công toàn bộ 75 triệu cổ phiếu AAA với giá trúng bình quân là 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần đăng ký mua là hơn 82,6 triệu cổ phần. Trong đó, giá đấu giá cao nhất là 16.000 đồng/cổ phiếu và giá trúng thấp nhất là 14.000 đồng/cổ phiếu.

AAA cho biết, toàn bộ số tiền gần 1.068 tỷ đồng huy động được từ 75 triệu cổ phiếu sẽ được AAA dùng để tái cấu trúc nợ vay và phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2021, AAA ghi nhận doanh thu đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái (1.572 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ (62,5 tỷ) và hoàn thành tương ứng 24% và 16% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021.

Theo AAA, lợi nhuận sau thuế tăng 42% so với cùng kỳ là do mảng kinh doanh hạt nhựa thu được lợi nhuận tốt. Ngoài ra, mảng bất động sản cũng đã được khởi động trở lại dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng.

Mới đây, AAA thông qua việc mua cổ phần của CTCP Nhựa Bao bì An Vinh với số lượng mua thêm là 29,95%, tương ứng hơn 12,877 triệu cổ phiếu lấy từ nguồn vốn tự có của công ty. Thời gian thực hiện trong tháng 4, đầu tháng 5 này. Sau giao dịch, dự kiến sở hữu của AAA tại CTCP Nhựa Bao bì An Vinh là 37.177.410 cổ phiếu, chiếm 86,46% vốn điều lệ.

Nhà máy An Vinh có công suất thiết kế 12.000 tấn/năm và hiện đang hoạt động 60-70% công suất. Dự kiến, nhà máy sẽ chạy tối đa công suất trong năm 2021. An Vinh dự kiến sẽ đóng góp doanh thu trung bình 500-600 tỷ/năm và biên lợi nhuận cao hơn so với biên lợi nhuận bao bì màng mỏng truyền thống khi chạy hết công suất.

HĐQT công ty dự kiến tổng doanh thu quý 2/2021 đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 138,05% và lợi nhuận đạt 120 tỷ, bằng 162,16% so với cùng kỳ.

Năm 2021 với doanh thu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 94% so với thực hiện năm 2020, chi trả cổ tức 15%/mệnh giá.