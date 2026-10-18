Vingroup mở rộng chuỗi cung ứng: Cơ hội để doanh nghiệp Việt bước lên sân chơi toàn cầu

Bên cạnh những kế hoạch phát triển quy mô lớn, Vingroup công bố loạt hỗ trợ dành cho nhà cung cấp nội địa, từ ưu đãi thuê đất, cam kết đầu ra đến kết nối chuyển giao công nghệ. Sự đồng hành này đang mở ra cơ hội hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Việt có năng lực làm chủ công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và góp phần nâng cao tính tự chủ của nền công nghiệp quốc gia.

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp. Chia sẻ tại sự kiện, bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh mong muốn sự phát triển của tập đoàn sẽ tạo thêm thị trường để cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng lớn mạnh.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG, TẠO CƠ HỘI CÙNG LỚN MẠNH

Nếu hội nghị năm 2025 tập trung vào chuỗi cung ứng VinFast, năm nay, phạm vi hợp tác mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, công nghệ, hạ tầng, năng lượng xanh... Theo bà Hải, Vingroup tìm kiếm những đối tác chiến lược có thể hợp tác dài hạn, cùng phát triển và đồng hành tại các thị trường tập đoàn hiện diện.

“Bất kỳ chỗ nào có sự hiện diện của Vingroup thì cũng có sự hiện diện của đối tác. Như vậy gọi là đối tác chiến lược”, lãnh đạo Vingroup nhấn mạnh.

Bà Thái Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Chủ tịch VinFast toàn cầu, chia sẻ về định hướng hợp tác dài hạn với các đối tác chiến lược tại hội nghị.

Với định hướng đó, kế hoạch mở rộng của từng công ty trong hệ sinh thái cũng mở thêm dư địa phát triển cho nhà cung cấp. VinFast là một ví dụ rõ nét. Thương hiệu Việt đã sớm chiếm vị trí số 1 thị phần xe điện tại Việt Nam và giữ vững vị thế này liên tục hơn 2 năm qua. VinFast cũng đã hiện diện tại nhiều thị trường quốc tế, có 4 tổ hợp nhà máy tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Sản lượng tăng nhanh tạo nhu cầu nguồn cung lớn, trong đó ưu tiên hàng đầu là xây dựng chuỗi cung ứng ngay tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực luyện kim, VinMetal hướng tới công suất 6 triệu tấn ở giai đoạn 1 năm 2027 và quy mô 20 triệu tấn vào năm 2030, mở ra cơ hội từ lắp đặt thiết bị đến cung ứng nguyên liệu, vật tư phụ trợ.

Ở mảng hạ tầng, 2 tuyến tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh và Bến Thành – Cần Giờ và 5 tuyến metro ở Hà Nội tạo ra nhu cầu lớn cho chuỗi cung ứng đằng sau về máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và hệ thống tự động hóa.

Để nhà cung cấp có cơ sở đầu tư, tại hội nghị, lãnh đạo Vingroup đã công bố ưu đãi 50% tiền thuê đất trong 3 năm đầu và 30% trong 5 năm tiếp theo tại các khu công nghiệp của Vinhomes và VinFast, đồng thời chia sẻ hạ tầng logistics, cảng biển nước sâu.

Tập đoàn cũng công khai kế hoạch sản xuất, cung cấp dự báo sản lượng luân phiên 12-24 tháng và ký thỏa thuận khung dài hạn. Đi cùng cam kết đầu ra là hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp quản lý chất lượng và kết nối chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp chuẩn bị năng lực cho những đơn hàng lớn.

Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast phối hợp tổ chức quy tụ gần 1.000 doanh nghiệp.

DOANH NGHIỆP SẴN SÀNG ĐI XA, NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ NỀN KINH TẾ “CÙNG THẮNG”

Những cơ hội tại hội nghị nhận được sự hưởng ứng của các nhà cung cấp. Với những đối tác đã đồng hành nhiều năm, niềm tin vào chặng đường tiếp theo được củng cố bằng chính sự trưởng thành của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Trọng Thưởng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải Pháp và tự động hóa Etek, cho biết kể từ khi hợp tác với VinFast năm 2018, doanh nghiệp đã phát triển bứt phá gấp 2–3 lần. Thay đổi diễn ra cả ở đội ngũ, tư duy quản trị dự án lẫn công nghệ, kỹ thuật.

“ETEK quyết tâm đồng hành dài hạn cùng Vingroup, không chỉ ở thị trường trong nước mà sẵn sàng vươn ra các cứ địa quốc tế như Ấn Độ hay Indonesia để cùng xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Thưởng khẳng định.

Cùng hướng tới hợp tác lâu dài, bà Nguyễn Thị Thu Trang, đại diện Y-TEC Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước quy mô hội nghị và sự phát triển của Vingroup. Doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của VinFast, sẵn sàng mở rộng cung ứng linh kiện ra quốc tế.

Triển vọng ấy thậm chí đã trở thành những dự án cụ thể với những doanh nghiệp như Weldcom. Bà Hồ Thị Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Weldcom, cho biết doanh nghiệp đã đảm nhận vai trò tổng thầu dây chuyền thân vỏ ô tô tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Bước tiến quan trọng là Weldcom đã chuyển từ tích hợp tự động hóa đơn lẻ sang đảm nhiệm dây chuyền đồng bộ, bao gồm thiết kế, triển khai và quản lý dự án. Những yêu cầu khắt khe trở thành động lực để đội ngũ kỹ sư nâng năng lực.

“Sự hỗ trợ lớn nhất của VinFast là tạo ra thị trường, thiết lập tiêu chuẩn, đồng thời tin tưởng trao cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực”, bà Nga chia sẻ.

Bà Hồ Thị Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty Weldcom, cho biết doanh nghiệp đã đảm nhận vai trò tổng thầu dây chuyền thân vỏ ô tô tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Kinh nghiệm cùng VinFast giúp Weldcom tự tin tiếp cận các tập đoàn lớn tại Ấn Độ. Bà Nga kêu gọi doanh nghiệp Việt mạnh dạn đầu tư, có tư duy dài hạn và tinh thần cầu thị để nắm bắt cơ hội.

Nhìn từ những chuyển biến đó, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhận định Vingroup có năng lực và tiềm năng trở thành một doanh nghiệp đầu tàu, một hạt nhân kiến tạo chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Theo ông, doanh nghiệp đầu tàu phát triển năng lực của mình đồng thời tạo điều kiện để các đối tác lớn lên. Qua đó, cả chuỗi có thể nâng cao năng suất, phát triển năng lực nội sinh và củng cố tính tự chủ.

Đúc kết ý nghĩa của hướng đi này, ông Sơn nêu 3 cấp độ cùng thắng: “Doanh nghiệp cả chuỗi và hệ sinh thái thắng, ngành công nghiệp thắng và nền kinh tế thắng”. Đó cũng là giá trị dài hạn khi cơ hội hợp tác với Vingroup được chuyển thành sức cạnh tranh thực chất của cộng đồng doanh nghiệp Việt.