Vĩnh Phúc: Tăng trưởng GRDP năm 2024 dự kiến đạt 7,5-7,8%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, 14/15 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, môi trường đạt và vượt kế hoạch đề ra.

TĂNG TRƯỞNG GRDP ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA

Ước GRDP cả năm tăng 7,5 - 7,8% so với năm 2023, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra từ 7,5-8,5%. Theo đó, tốc độ tăng trưởng năm 2024 của tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước với 6,8 - 7%.

Quy mô GRDP của tỉnh Vĩnh Phúc theo giá hiện hành ước đạt khoảng 172 - 173 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 8,8 - 9,3% so với năm 2023. Giá trị GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 140 triệu đồng/năm, tăng 7,5 - 8%, tương đương tăng gần 10 triệu đồng so với năm 2023.

Tổng vốn đầu tư FDI thu hút được trong năm 2024 ước đạt 600 triệu USD, bằng 150% kế hoạch, tương đương với năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 30,5 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt trên 25 nghìn tỷ đồng.

Sản xuất công nghiệp mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quý 1/2024, song từ quý 2/2024, tình hình đã khả quan hơn khi một số doanh nghiệp có đơn hàng mới, nhu cầu tiêu thụ tăng lên, đặc biệt là ngành sản xuất linh kiện điện tử… Từ đó, góp phần đưa ngành công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2023.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cả năm ước tăng 11,3%, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 11,4%. Sản lượng sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều tăng, đặc biệt có một số sản phẩm tăng rất cao so với với năm 2023 như: máy tính xách tay ước tăng 1,5 lần; bộ phát wifi ước tăng gần 3 lần; thức ăn gia súc ước tăng 21,6%; gạch ốp lát ước tăng gần 17%; xe máy ước tăng 7,5%.

Cùng với đó, hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá so với năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm ước đạt 16,3 tỷ USD tăng 12,55% so với năm 2023; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là xe máy nguyên chiếc, linh kiện phụ tùng xe máy, điện thoại, máy vi tính, hàng điện tử, phụ tùng ô tô, gỗ và sản phẩm từ gỗ, hàng dệt may,...

NHIỀU CHỈ TIÊU CHƯA NHƯ KỲ VỌNG

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước chỉ bằng 95,9% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trong nước bằng 150% mục tiêu đề ra song chỉ tương đương mức năm 2023 và chưa đạt kỳ vọng. Số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp giảm so với năm 2023, trong khi số doanh nghiệp giải thể tăng 8,4% so với năm 2023.

Sản xuất công nghiệp dù tăng khá song chưa phục hồi toàn diện, sản lượng sản xuất của một số sản phẩm chủ lực đóng góp vào tăng trưởng vẫn chưa có sự bứt phá rõ ràng. Hiệu quả từ du lịch chưa cao khi số lượng khách đến Vĩnh Phúc đông nhưng doanh thu từ du lịch còn thấp, đạt 10,5 triệu lượt khách với doanh thu 4 nghìn tỷ đồng…

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì phiên họp tháng 11/2024 thảo luận về mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2025.

Đáng chú ý, dù các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã triển khai giảm lãi suất, đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, đưa ra nhiều gói tín dụng ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng và thực hiện cơ cấu lại nợ… song nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Kết quả dư nợ cho vay ước đạt 143,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2023 và thấp hơn so với mức bình quân của cả nước.

Ngoài ra, những vấn đề như giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính… cũng là những vướng mắc tiếp tục được các doanh nghiệp nêu ra.

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8 - 9% so với năm 2024. Đây được xem là mục tiêu cao nhất kế hoạch 5 năm 2021-2025 mà Vĩnh Phúc đã đề ra; đồng thời cũng là tiền đề cho xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030.

Với mục tiêu này, Vĩnh Phúc sẽ triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh nhằm khơi thông các nguồn lực nhất là các động lực mới để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp; triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm chủ lực, có thị trường lớn, tiềm năng. Vĩnh Phúc hy vọng Chính phủ xem xét chỉ đạo các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu xây dựng các chính sách phục hồi kinh tế (gia hạn chính sách cũ và bổ sung một số chính sách mới, đặc biệt các chính sách thúc đẩy sản xuất nội địa với chu kỳ dài hơn (từ 3-5 năm để đảm bảo vòng đời của sản phẩm) như chính sách đối với ngành ô tô, xe máy, sản xuất sản phẩm điện tử hoàn thiện để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Cùng với đó, đề nghị Chính phủ xem xét giao các Bộ, ngành hướng dẫn, có cơ chế để các địa phương giao đất cho các dự án không thu tiền sử dụng đất hoặc miễn tiền sử dụng đất trong vài năm có diện tích lớn như khu công nghiệp theo đợt các phần đã giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai dự án.

Vĩnh Phúc sẽ kiện toàn 3 Tổ công tác cấp tỉnh tháo gỡ khó khăn thực hiện các dự án, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định trong quản lý đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công lớn, trọng điểm, các dự án có khả năng hoàn thành năm 2025, tổ chức khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh, thủ tục hành chính và giấy tờ công dân để tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.