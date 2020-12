Ngày 10/12, Vinhomes chính thức ra mắt phân khu The Origami Zen (S10) thuộc dự án căn hộ The Origami (Vinhomes Grand Park, quận 9, Tp.HCM). Sở hữu bộ ba tiện ích đặc sắc cùng công viên nội khu đậm chất resort giữa lòng Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế, The Origami Zen (S10) mang tới cuộc sống chuẩn tinh hoa Nhật Bản cho cư dân tương lai.

Phân khu The Origami Zen (S10) toạ lạc tại vị trí đắt giá bậc nhất của dự án The Origami với kết nối thuận tiện tới đường Phước Thiện và đường Vành đai 3 – những tuyến đường huyết mạch tới trung tâm thành phố.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, The Origami Zen (S10) còn khẳng định giá trị độc đáo khi cùng lúc sở hữu bộ ba tiện ích "tâm điểm". Đó là Vườn Nhật Bản, nơi thu gọn tinh hoa tự nhiên như đất, trời, núi, biển… qua những hồ cá, vườn Tùng La hán, tháp đá, thác nước, vườn thiền, biểu tượng nghệ thuật Nhật Bản…



Cổng chào biểu tượng Origami lấy cảm hứng từ nghệ thuật gấp giấy Nhật, được thiết kế độc đáo cùng hệ thống chiếu sáng rực rỡ, mang tới may mắn và hạnh phúc cho cư dân. Đặc biệt, hồ hoa sen, hoa súng kế bên The Origami Zen (S10) sẽ mang đến "tầm nhìn kép" cùng sông Đồng Nai, gia tăng không gian sinh thái giữa lòng thành phố sôi động, góp phần làm nên chất sống nghỉ dưỡng đắt giá.

Bên cạnh bộ ba tiện ích, The Origami Zen (S10) còn sở hữu công viên nội khu phong cách resort vô cùng lý tưởng. Nổi bật trong chuỗi tiện ích là hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em ngoài trời, cùng với liên hoàn các khu thể thao như sân gym, sân tennis, sân bóng rổ, sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông… Nếu như vườn thiền, sân dưỡng sinh lại là không gian lý tưởng để cư dân lớn tuổi có thể thư giãn, tập luyện thì hệ thống sân vận động liên hoàn và sân chơi trẻ em mang đến trải nghiệm khám phá tuyệt vời dành cho những cư dân nhí.



The Origami Zen còn có tiện ích trong nhà là các phòng sinh hoạt cộng đồng tập trung với diện tích lên tới 1500m2.

"Bộ sưu tập" tiện ích dưới chân toà căn hộ The Origami Zen (S10)

Phân khu The Origami Zen (S10) nằm trong lòng Đại đô thị Vinhomes Grand Park nên được thừa hưởng 4 trụ cột cốt lõi: vận hành thông minh, an ninh thông minh, cộng đồng thông minh và căn hộ thông minh (sản phẩm thương mại cung cấp theo nhu cầu) ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất thế giới như IoT, AI…, hướng tới cuộc sống hiện đại, tiện nghi, tiên phong trong xu hướng phát triển chung của đô thị hiện đại.

Để phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng, The Origami Zen (S10) giới thiệu các căn hộ Studio, 1 phòng ngủ + 1, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ + 1 và 3 phòng ngủ có diện tích từ 29,5-81,5m2 với chính sách hỗ trợ vay lên tới 80% trong thời gian kỷ lục 35 năm. Đặc biệt, ân hạn nợ gốc và lãi 0% lên tới 24 tháng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng Voucher xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng.

Ra mắt The Origami Zen (S10), Vinhomes Grand Park tiếp tục đem tới chuẩn sống Nhật Bản giàu trải nghiệm, đầy khác biệt và khẳng định khái niệm khi giá trị căn hộ không chỉ tính bằng diện tích mà đong đầy bằng cảm xúc hạnh phúc mỗi ngày.