Viva Plaza: Căn hộ cao cấp, dễ sở hữu liền kề Phú Mỹ Hưng

Các dự án căn hộ có mức giá vừa phải đáp ứng nhu cầu chỗ ở cấp thiết của người dân đang dần vắng bóng tại Tp.HCM. Tại khu vực quận 7, Viva Plaza là dự án đang thu hút sự chú ý nhờ không gian sống cao cấp, mức giá phù hợp đi kèm chính sách ưu đãi thanh toán giúp khách hàng dễ dàng sở hữu.

CĂN HỘ BÌNH DÂN TIẾP TỤC TĂNG GIÁ

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng với 69% trong độ tuổi lao động. Thu nhập bình quân của người dân trong giai đoạn vừa qua tăng trung bình 8,2%/năm. Nhu cầu về nhà ở phân khúc tầm trung tại các đô thị lớn được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm sắp tới.

Thế nhưng, một thực tế đang tồn tại với thị trường bất động sản là sự phân bổ không đồng đều các phân khúc sản phẩm. Tại Tp.HCM, hầu hết các dự án gần trung tâm đều được các doanh nghiệp đầu tư dự án cao cấp với giá rất cao mà người có thu nhập trung bình, thậm chí thu nhập khá cũng khó tiếp cận.

Các dự án tầm trung, giá bán vừa phải thì hầu hết tập trung tại vùng ven như Bình Chánh, quận 12… nhưng nguồn cung cũng không nhiều. Vì thế, một số khách hàng đã chấp nhận tìm đến Bình Dương, Đồng Nai để mua căn hộ nhưng mức giá cũng không rẻ. Theo khảo sát, giá căn hộ tại Bình Dương hiện đã đạt ngưỡng 45-50 triệu đồng/m2.

Căn hộ Viva Plaza sở hữu ban công rộng, tầm nhìn rộng thoáng ra xung quanh.

Theo số liệu của DKRA Vietnam, trong quý 1-2022, thị trường Tp.HCM chỉ có 11 dự án mở bán với khoảng 1.734 căn hộ, chỉ bằng 30% so với quý 4/2021, tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 80%. Trong khi đó, số liệu của Viện Nghiên cứu thị trường Đất Xanh Services cho thấy cuối năm 2021 giá căn hộ bình dân đã chạm mốc gần 60 triệu đồng/m2.

Đến đầu tháng 3/2022, mức giá này đã nhảy vọt lên 64 triệu đồng/m2 và có khả năng sẽ tăng tiếp vào cuối năm. Riêng phân khúc căn hộ cao cấp, khảo sát cho thấy mặt bằng giá thấp nhất cũng 70-80 triệu đồng/m2 đối với các dự án ở khu vực rìa trung tâm và vài trăm triệu/m2 ở trung tâm thành phố.

Tại hội thảo "Dòng tiền và xu thế bất động sản cuối năm 2022" do Cafeland tổ chức ngày 28-6, ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, cũng cho biết nguồn cung căn hộ từ nay đến cuối năm còn hạn chế. Giá các căn hộ tại Tp.HCM hiện cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân, đặc biệt đối với những người trẻ 30 - 35 tuổi, do đó không ít người phải tìm hiểu các dự án mới tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai.

Như vậy, có thể thấy còn lâu nguồn cung căn hộ bình dân đáp ứng nhu cầu ở thực mới được cải thiện. Người dân sẽ ngày càng khó mua được căn hộ với mức giá phù hợp thu nhập, nhất là các khu vực kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố.

CƠ HỘI CUỐI AN CƯ TẠI VIVA PLAZA

Viva Plaza là dự án căn hộ cao cấp tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Dự án cung cấp cho thị trường 295 căn hộ cao cấp với diện tích linh hoạt từ 1-3 phòng ngủ cùng nhiều tiện ích hiện đại khép kín như 3 tầng trung tâm thương mại, khu chăm sóc y tế, phòng sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non, phòng tập gym – yoga, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cảnh quan, khu BBQ ngoài trời...

Đặc biệt, trong giai đoạn hoàn thiện, Viva Plaza được chủ đầu tư chọn lọc, sử dụng các thương hiệu hàng đầu thế giới như thang máy Otis (Mỹ), ván sàn Pergo (Bỉ), thiết bị vệ sinh Innoci (Đức), cửa nhôm kính Sado (Đức), thiết bị bếp và khóa từ Hafele (Đức), thiết bị điện Schneider (Đức) và Panasonic (Nhật Bản). Điều này mang đến cho khách hàng những sản phẩm căn hộ đẳng cấp tương tự các dự án hạng sang.

Thời điểm này, Viva Plaza đã hoàn thành đầy đủ 100% thủ tục pháp lý, từ tiền sử dụng đất, giấy phép xây dựng cho đến giấy phép mở bán. Ngày 24-6 vừa qua, chủ đầu tư Vinaland cũng đã tổ chức lễ cất nóc dự án và bắt đầu giai đoạn hoàn thiện.

Trung tâm thương mại 3 tầng tập hợp nhiều tiện ích phục vụ cư dân Viva Plaza và khu vực xung quanh.

Theo giới kinh doanh bất động sản, Viva Plaza thực sự rất tiềm năng khi đầu tư chỉn chu, tiến độ xây dựng nhanh, bàn giao nhà kèm trang thiết bị cao cấp nhưng mức giá rất dễ tiếp cận đối với số đông người dân. Cụ thể, chủ đầu tư Vinaland đang chào bán căn hộ đợt cuối với giá chỉ khoảng 50 triệu đồng/m2.

Bên cạnh đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 50% rải đều cho đến quý 3/2023 là được nhận nhà; phần còn lại được trả chậm với lãi suất ưu đãi. Hiện nay, trong khu vực quận 7 các dự án chào bán đều trong khoảng giá từ 60 - 90 triệu đồng/m2 nhưng mới bắt đầu xây dựng hoặc còn chưa đầy đủ pháp lý.

Đặc biệt, Viva Plaza nằm liền kề Phú Mỹ Hưng và khu đô thị Zeitgeist nên được hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích kiểu mẫu và hệ thống hạ tầng, mảng xanh được đầu tư đồng bộ, môi trường sống văn minh, hiện đại. Đây là điểm cộng sáng giá mang đến không gian sống ngập tràn tiện nghi cho mọi lứa tuổi vừa đảm bảo giá trị tài sản của khách hàng sẽ gia tăng theo thời gian.