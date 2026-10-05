Vlasta Premier - Phú Thuận: Sở hữu vị trí tâm điểm kết nối hệ sinh thái quốc tế và trục tăng trưởng Nam Sài Gòn

Sự bứt phá đồng bộ của hạ tầng đã tái định hình không gian đô thị Nam Sài Gòn, đưa Vlasta Premier - Phú Thuận trở thành tâm điểm trục tăng trưởng mới và hệ sinh thái quốc tế.

Vlasta Premier – Phú Thuận sở hữu vị trí ven sông trên trục Đào Trí, kết nối với hệ sinh thái đô thị hiện hữu của Nam Sài Gòn.

Nam Sài Gòn đang bước vào một chu kỳ lột xác toàn diện khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm đồng loạt khởi động, tái định hình khả năng kết nối liên vùng với trung tâm TP.HCM, đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng, trung tâm tài chính Thủ Thiêm và hành lang đô thị ven biển. Trong bức tranh đó, Vlasta Premier - Phú Thuận nổi lên như một tọa độ chiến lược nằm ngay tại giao điểm của các trục giao thương huyết mạch.

TỌA ĐỘ TRÊN TRỤC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA NAM SÀI GÒN

Sở hữu quỹ đất ven sông hiếm hoi cuối cùng trên trục đường Đào Trí, Vlasta Premier - Phú Thuận vừa đủ gần để kết nối nhanh chóng với nhịp sống sôi động, hiện đại của Phú Mỹ Hưng và trung tâm Sài Gòn, vừa mang đến không gian sống riêng tư, khoáng đạt bên dòng sông Đồng Nai.

Trục Đào Trí đang được nâng cấp quy hoạch lên lộ giới 40m, đóng vai trò cầu nối hạ tầng trực tiếp giữa khu Nam và Thủ Thiêm, đồng thời đón đầu dư địa phát triển từ cầu Thủ Thiêm 4 và tuyến Metro số 4. Bên cạnh đó, việc chính thức khởi công hai tuyến đường nội khu D2 và N4 (rộng 24m) vào tháng 6 vừa qua cũng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kỹ thuật, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến trục giao thông chính của Nam Sài Gòn.

Từ vị trí trên trục Đào Trí, Vlasta Premier – Phú Thuận kết nối với các trung tâm thương mại, giáo dục, y tế và đô thị trọng điểm của Nam Sài Gòn.

Sức bật của khu vực càng được tiếp lực hơn bởi chuỗi công trình giao thông nghìn tỷ đang tăng tốc. Tiêu biểu là dự án cầu Thủ Thiêm 4 dài khoảng 2,16km với quy mô 8 làn xe, dự kiến khởi công quý 4/2026 và hoàn thành năm 2028, sẽ tạo nên trục xương sống trực tiếp kết nối hai cực phát triển năng động nhất thành phố là Nam Sài Gòn và Thủ Thiêm. Song song đó, đường Nguyễn Tất Thành được mở rộng lên 10 làn xe, khởi công ngày 1/7/2026 sẽ khai thông huyết mạch di chuyển từ khu Nam vào lõi trung tâm, hoàn thiện dải đô thị ven sông Sài Gòn.

Mạng lưới giao thông liên vùng của khu Nam được mở rộng hơn nữa thông qua dự án cầu Phú Mỹ 2 và cầu Cần Giờ được động thổ từ đầu năm nay. Trong đó, cầu Phú Mỹ 2 tạo mạch máu giao thương mới hướng về phía Nam Đồng Nai và Sân bay quốc tế Long Thành, còn cầu Cần Giờ là mắt xích kết nối với đô thị biển tương lai. Sự cộng hưởng của các mảnh ghép hạ tầng này bảo chứng cho biên độ tăng giá bền vững của Vlasta Premier - Phú Thuận trong dài hạn.

VLASTA PREMIER - PHÚ THUẬN: TÂM ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI QUỐC TẾ

Không chỉ sở hữu lợi thế kết nối, Vlasta Premier - Phú Thuận còn hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích đa dạng đã hình thành tại Nam Sài Gòn. Trong bán kính vài phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận mạng lưới dịch vụ - thương mại - giáo dục - y tế cao cấp hàng đầu khu vực.

Nơi đây quy tụ hệ thống giáo dục toàn cầu danh tiếng với Đại học RMIT, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS) và Đại học Tôn Đức Thắng, song hành cùng hệ thống y tế chuẩn quốc tế từ Bệnh viện FV và Tâm Đức. Trải nghiệm sống của cư dân còn được nâng tầm nhờ chuỗi trung tâm thương mại, ẩm thực và giải trí sầm uất bậc nhất như Crescent Mall, SC VivoCity hay Lotte Mart…. Đặc biệt, sự hiện diện của những tập đoàn toàn cầu, văn phòng lớn như Lotte, Unilever hay CJ mang đến một cộng đồng văn minh và tri thức, tạo nên môi trường sinh sống, làm việc và giao thương đẳng cấp.

Cùng với tiện ích ngoại khu, Vlasta Premier - Phú Thuận hoàn thiện trải nghiệm an cư bằng hệ sinh thái nội khu đa tầng, đáp ứng mọi nhu cầu sinh sống, làm việc, học tập đến chăm sóc sức khỏe và tái tạo năng lượng.

Bể bơi panorama hướng sông tại Vlasta Premier – Phú Thuận, mở ra không gian thư giãn và tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị.

Các không gian dành để làm việc, học tập và giải trí như co-working space, trường mầm non, rạp chiếu phim mini, phòng golf 3D hay khu vui chơi gia đình.. chỉ cách vài bước chân. Bên cạnh đó là hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe như phòng gym, yoga, các khu vườn thiền… mang lại những phút giây thư giãn để tái tạo năng lượng cho những chủ nhân bận rộn sau ngày dài. Đặc biệt, bể bơi panorama hướng sông mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, là không gian lý tưởng để thả lỏng tâm trí và tận hưởng nguồn năng lượng thuần khiết từ thiên nhiên.

Trước những tiêu chuẩn sống ngày càng cao của cư dân tinh hoa, sự cộng hưởng giữa vị trí chiến lược và hệ sinh thái chuẩn quốc tế đã tạo nên lợi thế khác biệt cho Vlasta Premier - Phú Thuận, đáp ứng trọn vẹn nhịp sống đa nhiệm của cộng đồng hiện đại. Dự án vì thế không chỉ là một chốn an cư tinh tuyển, mà còn mang đến giá trị gia tăng bền vững, đón đầu nhịp tăng trưởng của Nam Sài Gòn.

Vlasta Premier - Phú Thuận được phát triển theo triết lý lấy con người làm trung tâm, tạo ra không gian sống gắn kết cộng đồng, chú trọng cảnh quan xanh - tiện ích sinh hoạt - chăm sóc sức khỏe và thư giãn trên cao.

Chi tiết liên hệ hotline: 086 279 3388.

Website: https://vlastapremier.vanphu.vn/phuthuan