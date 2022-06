VN-Index đã tạo đáy, 4 động lực giúp thị trường tốt hơn trong tháng 6

Trong báo cáo chiến lược thị trường tháng 6 vừa công bố, VnDirect kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục trong tháng 6 nhờ 4 động lực chính.

4 ĐỘNG LỰC CHÍNH CHO THỊ TRƯỜNG TRONG THÁNG 6

Thứ nhất, tình hình dịch Covid-19 được cải thiện ở Trung Quốc là tin vui cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số thành phố lớn, giúp từng bước khôi phục hoạt động sản xuất, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế, bao gồm giảm lãi suất cơ bản cho vay 5 năm (LPR) 15 điểm cơ bản xuống 4,45%, mức giảm lớn nhất kể từ khi Trung Quốc sửa đổi cơ chế vào năm 2019. LPR kì hạn một năm không đổi ở mức 3,70%. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang bơm tiền vào nền kinh tế với quy mô khoảng 5 nghìn tỷ USD (theo ước tính của Bloomberg) để hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thứ hai, tốc độ phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong những quý tới. Kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ (+/-0,2% điểm) trong Q2/22, cải thiện từ mức tăng trưởng 5,0% trong Q1/22.

Trong năm 2022, dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng 7,1%.

Những hỗ trợ chính đến từ mức cơ sở thấp trong Q3/21 khi GDP của Việt Nam giảm 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái, việc mở cửa trở lại các dịch vụ không thiết yếu, bao gồm giao thông công cộng, du lịch và giải trí, các gói kích thích kinh tế mới (giảm thuế VAT, nâng quy mô gói cấp bù lãi suất, giải ngân gói đầu tư cơ sở hạ tầng...), dòng vốn FDI phục hồi sau khi chính phủ cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế và hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ.

Thứ ba, ngày 20/5, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 31 về việc hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay vốn. Khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước được sử dụng để hỗ trợ, tương đương với khoảng 1.000.000 tỷ đồng tín dụng trong đợt ưu đãi này theo tính toán của Bộ Tài chính.

VnDirect kỳ vọng rằng gói cấp bù lãi suất có thể giúp giảm lãi suất cho vay trung bình từ 20-40 điểm cơ bản trong năm 2022. Tuy nhiên, tác động thực tế của gói cấp bù lãi suất đối với doanh nghiệp và nền kinh tế có thể thấp hơn nếu các ngân hàng thương mại tăng lãi suất cho vay đối với các khoản vay thông thường khác để bù đắp việc tăng lãi suất huy động.

Thứ tư, triển vọng mạnh mẽ của các doanh nghiệp niêm yết giai đoạn 2022-2023. Các công ty niêm yết trên HOSE có triển vọng kinh doanh mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2023. Dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ tăng 21% so với cùng kỳ trong hai năm tới. Tốc độ tăng trưởng này cao gấp đôi tốc độ của 15 năm qua.

Tăng trưởng lợi nhuận một số ngành có thể cải thiện mạnh mẽ năm 2022, bao gồm Hàng công nghiệp và Dịch vụ (đóng góp lớn từ ACV), Bán lẻ và Bất

động sản trong khi tăng trưởng của nhóm Dầu khí, Tiện ích và Công nghệ vẫn tương đối mạnh.

Theo dữ liệu lịch sử, VN-Index hầu hết ghi nhận mức tăng trưởng dương trong những năm mà tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết cao trên 10% (bình quân 15 năm), ngoại trừ năm 2010 khi Việt Nam phải đối mặt với lạm phát cao và vụ vỡ nợ của Vinashin.

VN-INDEX ĐÃ TẠO ĐÁY XONG TRONG THÁNG 5

Về mặt định giá, tại thời điểm ngày 23/5/2022, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 12 tháng là 13,1 lần, đây là mức chiết khấu 24,6% so với mức đỉnh năm nay và chiết khấu 21,1% so với trung bình P/E 5 năm. P/E của VN-Index vừa giảm xuống dưới mức độ lệch chuẩn -2 (của P/E trung bình 5 năm). Theo xác suất thống kê, ít hơn 5% khả năng P/E giảm xuống dưới mức này, cho thấy định giá thị trường đang ở mức rẻ so với trung bình lịch sử.

Nhìn ngược lại trong quá khứ, dòng tiền chảy vào thị trường khi mà định giá đã chiết khấu đủ sâu và hỗ trợ thị trường hồi phục mạnh mẽ.

Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE tăng trưởng lần lượt 23% so với cùng kỳ và 19% so với cùng kỳ trong năm 2022 và 2023, kéo theo mức P/E dự phóng cho năm 2022 là 11,9 và P/E dự báo cho 2023 là 10,1 lần, thấp hơn nhiều so với P/E trung bình 5 năm gần đây là 16,5 lần. Định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang chiết khấu khoảng 20% so với mức định giá bình quân của các thị trường chứng khoán trong khu vực Đông Nam Á. Mức định giá thị trường là rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người tìm kiếm các doanh nghiệp được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao.

Ở góc nhìn kỹ thuật, thị trường đã tạo đáy thành công trong tháng 5. Lực bán giải chấp đã giảm bớt sau khi VN-Index hồi phục và giữ vững mốc 1.200 điểm.

VnDirect kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục hồi phục trong tháng 6. Tuy nhiên, thị trường chưa hình thành xu hướng tăng rõ nét và thanh khoản vẫn đang ở mức thấp. Vì thế nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý và hạn chế sử dung đòn bẩy tài chính (margin) để hạn chế rủi ro.

Mức kháng cự gần nhất của VN-Index là vùng 1.280-1.300 điểm. Mức kháng cự tiếp theo là 1.320-1.330 điểm. Ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN-Index là 1.200-1.220 điểm.