Tự doanh chốt lời nhóm bán lẻ và ngân hàng sau 4 phiên mua liên tiếp

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5 Sell in May, Vn-Index lại rớt nhẹ, độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm với ít nhất hơn 400 mã, chỉ có hơn 200 mã tăng, hết biên độ không đáng kể. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn thận trọng. Kết thúc phiên giao dịch Vn-Index giảm về 1.292 điểm, mức này đã hồi phục đáng kể so với 1.208 điểm giữa tháng.

Phiên giao dịch hôm nay, tự doanh công ty chứng khoán có phiên bán ròng thứ hai kể từ đầu tuần với giá trị bán ròng 225 tỷ đồng. Đáng lưu ý, cổ phiếu bị tự doanh xả mạnh nhất là nhóm bán lẻ sau 4 phiên tiếp được mua ròng liên tiếp. Cụ thể, MWG bị bán ròng 77 tỷ đồng, FPT 20 tỷ đồng, PNJ 6 tỷ đồng, REE 4 tỷ đồng. Tổng cộng nhóm này bị bán ra khoảng 110 tỷ đồng, chiếm gần một nửa so với giá trị bán ròng toàn phiên hôm nay.

Ngoài ra, một số mã khác cũng bị tự doanh bán ra mạnh như DPM với 30,4 tỷ đồng, HDG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, TPB, CTG, HDB cũng là nhóm ngân hàng bị tự doanh bán ra sau khi gom mạnh vào tuần trước đó. Ở chiều ngược lại, tự doanh tập trung gom VCB, VNL, IJC, TDM, BVH.

Giao dịch tự doanh phiên 31/5.

Tính 5 phiên gần đây, tự doanh vẫn mua ròng 800 tỷ đồng, tập trung gom chủ yếu nhóm bán lẻ PNJ, FPT, MWG, REE và nhóm ngân hàng ACB, VPB, TCB, MBB, TPB. Tuy nhiên, nhiều khả năng nhóm này sẽ chốt lời hai ngành bán lẻ và ngân hàng trong tuần này bởi thị trường vẫn giao dịch biên độ hẹp, xu hướng tăng giảm chưa rõ rệt, cơ hội phân hóa và trading phù hợp hơn theo T+. Trong khi đó, ngân hàng đang đối diện thông tin xấu khi 8 ngân hàng đang nằm trong diện thanh tra về tình hình đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.