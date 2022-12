Vốn ngoại bắt đáy cổ phiếu blue-chips, hàng đầu cơ vẫn sàn cả loạt

Dòng tiền khối ngoại đã vào “giải cứu” nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30, góp sức kéo giá phục hồi đáng kể so với mức đáy. VN30-Index giảm sâu nhất 3,29% tương đương gần 35 điểm nhưng kết thúc phiên co lại còn giảm 1,95% tương đương -20,43 điểm.

Cả phiên, ngay cả khi không tính cổ phiếu VPD, khối ngoại cũng mua ròng tới gần 1.072 tỷ đồng. Lượng vốn mới đổ vào riêng chiều ở HoSE đạt 1.337,2 tỷ đồng, trong khi bán thêm 434,9 tỷ đồng nữa.

Đặc biệt rổ VN30 được khối này mua ròng 509,6 tỷ đồng, tức là buổi chiều mua ròng thêm 391 tỷ đồng. Tổng giá trị mua trong phiên chiếm 15,5% giá trị rổ.

Lực đỡ của khối ngoại đã giúp nhiều cổ phiếu blue-chips quay đầu phục hồi, dù chỉ có 4 mã chốt phiên trên tham chiếu, với VJC, STB và CTG đảo chiều đủ mạnh để có giá xanh, còn VNM đã tăng từ sáng.

Các blue-chips được mua ròng rất tốt phiên này là HPG +123,4 tỷ, CTG +70,2 tỷ, STB +119,7 tỷ, SHB +91,5 tỷ, VHM +45,3 tỷ, VNM +26,6 tỷ, VCB +30,9 tỷ, MSN +28,1 tỷ. Ngoài ra là VPD, VND, DPM, DGC, PVT, PVD, HHV... cũng khá nhiều.

VN30-Index và VN-Index tạo đáy sâu nhất trong phiên lúc 1h30 và hầu hết cổ phiếu cũng tạo đáy loanh quanh thời gian này. Thế nhưng so với giá chốt phiên sáng, rổ VN30 ghi nhận 17 mã tăng cao hơn và 1 mã tụt giá. Nếu so với giá đáy trong ngày, thì trừ NVL, PLX và VCB, tất cả số còn lại đều phục hồi với biên độ nhất định. Tiêu biểu nhất là CTG, BVH, KDH, MWG, STB, TPB, VHM đóng cửa tăng so với giá thấp nhất từ 3%-5%.

Nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu lớn, các chỉ số đều được bẻ ngược xu hướng và quay đầu phục hồi. VN-Index kết phiên chỉ còn giảm 1,47% so với tham chiếu. Tuy vậy độ rộng vẫn rất hẹp, với 79 mã tăng/362 mã giảm. So với độ rộng tại đáy là 41 mã tăng/408 mã giảm, tình thế cải thiện cũng không rõ ràng.

Thực tế khả năng phục hồi tốt nhất vẫn chỉ tập trung trong nhóm blue-chips, một phần nhờ lực cầu ngoại mua mạnh. Phần còn lại của thị trường vẫn rất xấu. HoSE chứng kiến 53 mã phải đóng cửa ở giá sàn (phiên sáng là 12 mã) và 150 mã khác giảm từ 2% trở lên.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng lại giảm sàn la liệt.

NVL trong rổ VN30 cũng đóng góp vào nhóm giảm kịch biên độ, nhưng cũng là giảm từ sáng. Riêng chiều nay NVL cũng được bắt đáy thêm khoảng 16,8 triệu cổ nữa, nhưng không thể tiêu hóa hết được. Dư bán sàn cuối phiên còn trên 1,8 triệu đơn vị. Nhóm giảm sàn còn lại đa phần là các mã đầu cơ hoặc liên quan đến bất động sản như DRH, FCN, VIX, BCG, DIG, CII, HAG, HPX, IJC, VCG...

Nhờ lực cầu bắt đáy xuất hiện, cổ phiếu phục hồi giá, nhưng với độ rộng quá tệ nói trên, hầu hết vẫn chỉ là phục hồi trong xu thế giảm của phiên. Ngay cả nhóm VN30 cũng vậy, bắt đáy vẫn chỉ chọn vùng giá rất thấp, không hoặc không thể đẩy giá lên cao hơn được. Nếu chiều nay là một phiên đảo chiều thành công tới vượt tham chiếu thì sẽ phát tín hiệu rất tích cực.

Thanh khoản hai sàn buổi chiều cũng không cao, mức khớp lệnh khoảng 8.726 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên sáng. Tuy nhiên nếu tính theo khối lượng thì mức khớp lệnh cả ngày đạt gần 1,1 tỷ cổ phiếu, tăng 12% so với phiên trước, trong khi giá trị khớp chỉ tăng 5%, đạt 16.415 tỷ đồng. Như vậy vẫn có một lượng lớn cổ phiếu được sang tay, điểm trừ là đại đa số ở vùng giá rất thấp. Điều này cho thấy tuy có lực bắt đáy khá mạnh dưới sâu, nhưng nhu cầu thoát hàng cũng cực lớn.

Nhóm ngược dòng phiên này vẫn chỉ có vài mã duy trì được biên độ tăng mạnh trên 1% và thu hút thanh khoản như BAF, HVN, NKG, PVD, DPM, EIB, PVT. Nhiều trong số này thuần túy nhờ lực cầu trong nước.