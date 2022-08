Vốn ngoại cũng tranh mua, cổ phiếu chứng khoán kịch trần hàng loạt

Chiều nay nhà đầu tư nước ngoài tăng gấp rưỡi mức giải ngân so với phiên sáng, tạo lực cầu bổ sung mạnh mẽ hỗ trợ dòng vốn trong nước. SSI cũng được mua ròng gấp đôi, kéo giá tăng kịch trần. Ba cổ phiếu chứng khoán khác cũng kịch trần, chưa kể hơn chục mã khác tăng vượt 6%.

Thanh khoản phiên chiều không mạnh hơn buổi sáng, thậm chí giảm khoảng 23%, nhưng lại là các lệnh mua giá cao. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân xấp xỉ 871 tỷ đồng nữa, đẩy mức mua ròng cả ngày lên 655,4 tỷ đồng.

Mức mua của dòng vốn ngoại cũng không phải là nhiều, như hôm nay, tổng giải ngân 1.470,7 tỷ đồng chỉ tương đương 9% tổng thanh khoản của sàn HoSE. Tuy vậy đây vẫn là một lực cầu hỗ trợ tích cực, khi chấp nhận đẩy giá lên rất mạnh.

SSI là tiêu biểu cho kiểu mua này. Khối ngoại mua tổng cộng 5,95 triệu SSI, chiếm hơn 20% thanh khoản, mức ròng khoảng 113,8 tỷ đồng trong khi buổi sáng mới khoảng 57 tỷ ròng. SSI khoảng 11h sáng nay đã chạm tới giá trần rồi lùi xuống, buổi chiều thì chính thức kịch trần trong ngay 30 phút đầu tiên. Hàng chục triệu cổ phiếu vẫn dư mua giá cao nhất, thanh khoản cao nhất 16 phiên và giao dich hôm nay cao gấp rưỡi mức bình quân 20 phiên.

Các mã nhóm chứng khoán cũng tăng kịch trần chiều nay là FTS, CTS và VND. Trong đó, VND lập kỷ lục thanh khoản với 42,5 triệu cổ, tương đương 849,6 tỷ đồng giá trị. Ngoài ra, loạt cổ phiếu tăng cực mạnh khác có thể kể tới BVS tăng 9,42%, PSI tăng 8,64%, SHS tăng 8,4%, APS tăng 7,91%, TCI tăng 6,52%... Tương tự phiên sáng, nhóm chứng khoán vẫn đóng góp VND, SSI, HCM, VCI, SHS trong Top 20 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất thị trường.

Xếp theo giá trị giao dịch cho thấy nhiều cổ phiếu thanh khoản cao tăng giá rất mạnh hôm nay.

Thị trường nói chung và VN-Index nói riêng chiều nay tăng mạnh hơn hẳn buổi sáng là do các blue-chips đồng loạt tăng giá. Cả rổ VN30 chỉ có 3 mã tụt giá so với phiên sáng là STB, TPB và GAS, nhưng mức tụt đều không đáng kể. Ngược lại số tăng giá vừa nhiều, vừa cường độ lại mạnh, dẫn đến VN30-Index đóng cửa trên tham chiếu tới 1,97%. VN-Index được 3 trụ rất khỏe chiều nay dẫn tăng tới 2,07%. Đó là VCB tăng thêm 2% so với phiên sáng, đóng cửa trên tham chiếu 3,08%; BID tăng thêm 1,96%, chốt tăng 4,56% và HPG tăng thêm 2,01%, đóng cửa tăng 6,05% so với tham chiếu.

6 mã giảm trong rổ VN30 buổi sáng cũng đảo chiều thành công, trong đó VNM tăng 0,96%, NVL tăng 0,27%, VHM tăng 0,17%. Mức tăng không nhiều nhưng việc cất đi gánh nặng đã là sự hỗ trợ tốt.

Độ rộng chung của VN-Index buổi chiều cũng tốt hơn nhiều so với phiên sáng. Sàn này có 359 mã tăng/105 mã giảm. Có 12 mã kịch trần, 120 mã tăng trên 2% và 65 mã tăng trên 1%. Trong nhóm 10 mã thanh khoản nhất toàn thị trường thì tất cả đều tăng, cổ phiếu “đuối” nhất là VPB cũng tăng 1,39% và 4 mã khác tăng trên 6%.

Thanh khoản phiên chiều nay chỉ đạt 7.271 tỷ đồng khớp lệnh ở HOSE và HNX. Mức giao dịch này chậm lại đáng kể so với buổi sáng, nhưng vẫn là cao nhất trong 29 phiên chiều trở lại đây. Thanh khoản cả phiên với hai sàn đạt 16.757 tỷ đồng, tăng 19% so với phiên trước. Đây cũng là mức giao dịch rất tích cực trong thời gian qua khi ngưỡng trung bình chỉ khoảng 10-12 ngàn tỷ đồng/ngày.

Việc thanh khoản duy trì được mức cao là tín hiệu tích cực, thị trường tăng khá đều và cũng có nhóm cổ phiếu tạo cảm hứng. Các mã chứng khoán đang phục hồi nhanh sau quãng thời gian điều chỉnh sâu. Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản cũng khá tốt. VN-Index không những “chắc chân” trên ngưỡng 1200 điểm mà còn vượt luôn cả đỉnh nhịp hồi ngắn hạn cuối tháng 7. Về mặt kỹ thuật ngưỡng kháng cự kế tiếp của chỉ số là quanh đỉnh đầu tháng 6, tương đương vùng 1300 điểm.