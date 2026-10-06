VPBankS duy trì hàng loạt ưu đãi margin cho nhà đầu tư trong bối cảnh lãi suất tăng cao

Khi chi phí vay tiếp tục tăng cao, VPBankS triển khai hàng loạt giải pháp margin ưu đãi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Khả năng duy trì những sản phẩm này đến từ nền tảng vốn mạnh mẽ cùng khả năng huy động trong và ngoài nước khi nằm trong hệ sinh thái VPBank - SMBC.

ĐA DẠNG GÓI VAY MARGIN ƯU ĐÃI TRONG BỐI CẢNH LÃI SUẤT CAO

Khi lãi suất cho vay tăng cao và thị trường chứng khoán có nhiều biến động, chi phí sử dụng công cụ đòn bẩy đang được nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng. Khoản vay ký quỹ (margin) với lãi suất cao có thể tác động đáng kể tới hiệu quả của một giao dịch. Theo khảo sát, lãi suất cho vay margin tại nhiều công ty chứng khoán đã lên 13,5 – 14%/năm, cá biệt có trường hợp lên tới 16%/năm.

Chi phí lãi vay tăng không phải trở ngại duy nhất. Do những hạn chế về nguồn vốn, dư nợ margin ở một số công ty đã tiến sát giới hạn gấp hai lần vốn chủ sở hữu. Nhà đầu tư có thể tìm được mức lãi suất phù hợp nhưng không vay được đủ vốn theo nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) tiếp tục triển khai các gói vay như V86, V30 và eMargin Turbo… với lãi suất, thời gian ưu đãi và hạn mức khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu giao dịch của khách hàng.

V86 cung cấp lãi suất từ 8,6% năm. (Ảnh: VPBankS).

Cụ thể, V86 áp dụng cho khách hàng mở mới hoặc trở lại giao dịch, với lãi suất chỉ từ 8,6%/năm trong 90 ngày kể từ khi đăng ký gói thành công và hạn mức hưởng ưu đãi lên tới 5 tỷ đồng. Mức lãi suất này thậm chí còn thấp hơn so với lãi suất huy động và lãi suất cho vay ưu đãi tại nhiều ngân hàng hiện nay.

Thông qua V86, nhà đầu tư có thể giảm chi phí tài chính mà vẫn tiếp cận đòn bẩy đáng kể. Với khách hàng sử dụng tối đa hạn mức trong thời gian ưu đãi, số tiền lãi tiết kiệm được có thể lên tới hàng chục triệu đồng so với mức lãi suất tham chiếu.

Nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng đòn bẩy ở quy mô lớn hơn có thể lựa chọn V30, với hạn mức hưởng ưu đãi lên tới 30 tỷ đồng, lãi suất từ 11,5%/năm. Với nhóm khách hàng này, khả năng tiếp cận nguồn vốn với quy mô lớn quan trọng không kém lãi suất. So với lãi suất phổ biến trên thị trường hiện nay, V30 có thể giúp nhà đầu tư tiết kiệm hàng trăm triệu đồng chi phí tài chính mỗi năm nếu sử dụng hạn mức tối đa.

V30 cung cấp hạn mức ưu đãi tới 30 tỷ và lãi suất từ 11,5%/năm. (Ảnh: VPBankS).

Với nhà đầu tư theo trường phái “lướt sóng”, VPBankS cung cấp giải pháp eMargin Turbo với 3 lựa chọn về lãi suất ưu đãi trong 5, 10 và 15 ngày đầu. Trong đó, gói Turbo 5 áp dụng lãi suất 0%/năm cho 5 ngày đầu tiên, với hạn mức lên tới 15 tỷ đồng. Trong môi trường lãi suất tăng cao, eMargin Turbo là một trong những chính sách hiếm có trên thị trường.

Từ đáp ứng ưu tiên tiết kiệm lãi vay, cho đến nhu cầu vốn lớn hay giao dịch “lướt sóng”, mỗi gói margin giải quyết một bài toán khác nhau. Việc duy trì nhiều lựa chọn giúp VPBankS phục vụ đầy đủ nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng, đồng hành cùng nhà đầu tư trên hành trình thịnh vượng.

NGUỒN VỐN MẠNH TẠO DƯ ĐỊA DUY TRÌ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

Để cung cấp sản phẩm margin với hạn mức lớn và lãi suất cạnh tranh, công ty chứng khoán cần có nguồn vốn đủ quy mô, ổn định và chi phí hợp lý. Sau thương vụ IPO kỷ lục vào cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của VPBankS vươn lên trong nhóm ba công ty chứng khoán dẫn đầu. Đến cuối quý II/2026, con số này vượt 35.700 tỷ đồng, giúp công ty còn khoảng 33.000 tỷ đồng dư địa để mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ.

Lợi thế của VPBankS còn đến từ khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các định chế tài chính trong và ngoài nước. Là công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) và đối tác chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), VPBankS được hưởng lợi từ uy tín và mạng lưới quan hệ của ngân hàng mẹ.

Đặc biệt, sự đồng hành của đối tác chiến lược giúp VPBankS huy động hàng trăm triệu USD từ thị trường quốc tế. Trong năm 2025, công ty triển khai thành công thương vụ 200 triệu USD với sự thu xếp của SMBC. Bước sang nửa đầu năm 2026, VPBankS huy động thêm khoản vay hợp trị giá 200 triệu USD. Ngày 24/9, công ty tiếp tục công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai một khoản vay hợp vốn do SMBC đứng đầu thu xếp quy mô 150 triệu USD với điều khoản mở rộng (greenshoe option).

Nguồn vốn chủ sở hữu trong nhóm dẫn đầu thị trường, kết hợp với khả năng tiếp cận đa dạng kênh huy động giúp VPBankS vừa đảm bảo các tỷ lệ an toàn, vừa chủ động trong việc đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Đây là cơ sở quan trọng để công ty duy trì các gói margin với ưu đãi lãi suất và hạn mức cao, ngay cả trong bối cảnh mặt bằng lãi vay trên thị trường tăng nhanh và dư địa cho vay tại một số công ty chứng khoán ngày càng thu hẹp.