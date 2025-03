Danh sách hàng nghìn bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm bị kê biên trong vụ Phúc Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra ở Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương về các tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ…

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo kết luận điều tra, ở tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Hậu gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng. Ở tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Hậu gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 459 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Văn Hậu đưa hối lộ tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng, tác động lãnh đạo một số địa phương để thâu tóm các dự án gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng cho Nhà nước.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ số tài sản lớn. Cụ thể, Cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa tài khoản với số tiền hơn 256 tỷ đồng, sổ tiết kiệm liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can.

Theo đó, cơ quan điều tra kê biên 1.419 bất động sản của bị can Hậu gồm các thửa đất ở Khánh Hòa, Hà Nội; 1.156 thửa đất đứng tên Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; 36 thửa đất tại xã Tam Phúc, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 18 thửa đất đứng tên Tập đoàn Phúc Sơn tại Dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường và Khu nhà ở xã hội phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Bị can Nguyễn Thị Hằng (phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị kê biên 6 bất động sản…

Khi khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can Cơ quan điều tra thu giữ 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỷ đồng và hơn 1,1 triệu USD. Ngoài ra các bị can, đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp tiền khắc phục hậu quả gần 119 tỷ đồng và 900.000 USD. Trong đó, bị can Hậu nộp 24,17 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra ghi nhận ông Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) đã nộp và bị thu giữ 25,5 tỷ đồng cùng 1,63 triệu USD. Số tiền trên được cho là lớn hơn số tiền ông nhận hối lộ từ bị can Hậu là 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD.

Quá trình điều tra, bị can Hậu đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác, chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ, tố giác hành vi nhận hối lộ giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án; khắc phục hậu quả. Bản thân bị can được ghi nhận có nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo…

Bộ Công an chỉ ra rằng vụ án này là điển hình cho việc nhà thầu thi công cấu kết, thông đồng, móc ngoặc với chủ đầu tư dự án để được tiết lộ, cung cấp thông tin, dự toán gói thầu, từ đó doanh nghiệp có điều kiện, cơ hội trúng thầu với giá rất cao, sát bằng giá dự toán gói thầu.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, các sai phạm xảy ra tại dự án Chợ đầu mối; dự án Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc, dự án Đê tả sông Hồng và dự án đường nội thị thị trấn Vĩnh Tường.

Ở tỉnh Quảng Ngãi, các sai phạm liên quan đến 2 gói thầu thuộc dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc và dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1.

Tại tỉnh Phú Thọ, sai phạm liên quan đến 4 gói thầu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng và dự án Phòng chống cháy rừng.

Ngoài các bị can đã khởi tố và đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Căn cứ mức độ, tính chất hành vi sai phạm, cơ quan điều tra có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, cơ quan điều tra tách thông tin, tài liệu đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.